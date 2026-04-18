TP.HCM chốt xây trung tâm hành chính mới gần 30.000 tỷ ở Thủ Thiêm

Trung tâm hành chính mới của TP.HCM được xây dựng ở lõi Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh) trong giai đoạn 2026-2028, tổng mức đầu tư gần 29.600 tỷ đồng.

Dự án được thực hiện trên khu đất rộng 46,7 ha ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sáng 18/4, tại Kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã thông qua chủ trương đầu tư dự án Quảng trường trung tâm thành phố và Trung tâm hành chính TP.HCM theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Diện tích sử dụng đất của dự án là 46,7 ha, được thực hiện trong giai đoạn 2026-2028, với tổng vốn đầu tư gần 29.600 tỷ đồng .

Dự án bao gồm 4 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 là xây dựng hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ và hầm xe khu vực công viên cảnh quan, ước tính có thể đón 1.000-3.000 lượt khách mỗi ngày, với lực lượng vận hành khoảng 1.000 lao động, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 3.500 tỷ đồng .

Dự án thành phần 2 là xây dựng Trung tâm hành chính của thành phố, tổng mức đầu tư gần 18.500 tỷ đồng . Công trình có quy mô phục vụ nhu cầu làm việc cho khoảng 6.000-8.000 cán bộ, công chức, viên chức; tiếp đón khoảng 1.500-2.000 lượt công dân và đại diện doanh nghiệp mỗi ngày.

Dự án thành phần 3 là Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn 2.000 chỗ ngồi với tổng mức đầu tư 6.856 tỷ đồng .

Dự án thành phần 4 là Quảng trường trung tâm thành phố với sức chứa đáp ứng khoảng 268.000 người đối với các sự kiện chính trị và khoảng 500.000 người đối với lễ hội văn hóa. Tổng mức đầu tư hơn 733 tỷ đồng .

Theo UBND TP.HCM, việc thực hiện dự án theo hình thức đầu tư công sẽ tạo áp lực rất lớn lên ngân sách Nhà nước. Trong khi đó, nhu cầu đầu tư giai đoạn 2026-2030 của TP.HCM rất lớn, nhưng nguồn vốn phân bổ có hạn.

Dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính là công trình công cộng cung cấp dịch vụ hành chính - công, phục vụ lợi ích quốc gia và cộng đồng, nhưng không có khả năng hoàn vốn. Tiến độ đầu tư công thường kéo dài dẫn đến chậm đưa công trình vào sử dụng, gia tăng chi phí xã hội và chi phí cơ hội.

Đồng thời, đầu tư công chưa phải là lựa chọn tối ưu trong bối cảnh có thể xã hội hóa. Đối với các dự án mà khu vực tư nhân có khả năng tham gia đầu tư, việc tiếp tục dùng đầu tư công sẽ làm giảm hiệu quả huy động nguồn lực xã hội.

Do đó, việc áp dụng phương thức PPP cho dự án là phù hợp nhằm giảm áp lực cho ngân sách và tận dụng cơ hội khai thông nguồn lực từ các thành phần kinh tế ngoài Nhà nước. Việc huy động phương thức PPP cũng cho phép tận dụng công nghệ, năng lực quản lý và kinh nghiệm của khu vực tư để nâng cao chất lượng công trình.