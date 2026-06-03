Cận cảnh xã có hồ nhân tạo lớn nhất cả nước đặt mục tiêu lên phường

Xã Dầu Tiếng được hợp nhất từ thị trấn Dầu Tiếng, xã Định An, Định Thành và một phần xã Định Hiệp. Xã có diện tích đứng thứ 3 TP.HCM với hơn 182 km2, quy mô dân số khoảng 39.056 người.

Xã Dầu Tiếng cho biết đã đáp ứng các tiêu chí để lên phường. Đồ họa: Phan Nhật.

Một trong những đặc điểm nổi bật của xã là sở hữu phần lớn diện tích của hồ Dầu Tiếng. Hồ có diện tích lưu vực hơn 270 km2, dung tích 1,58 tỷ m3, cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất, phòng lũ và chống xâm nhập mặn cho hạ du sông Sài Gòn, Vàm Cỏ Đông.

Hồ không chỉ cung cấp nước tưới tiêu, sinh hoạt, khu vực quanh hồ còn có nhiều bãi đất thoải, rừng cây và các điểm ngắm cảnh đẹp, phù hợp phát triển du lịch sinh thái, cắm trại, trải nghiệm thiên nhiên, thể thao ngoài trời và du lịch nghỉ dưỡng cuối tuần cho du khách từ TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Thực tế, địa phương cũng đang khai thác lợi thế này nhưng vẫn chưa tạo sản phẩm du lịch bứt phá.

Bao quanh hồ Dầu Tiếng là quần thể núi Cậu rộng khoảng 1.600 ha, được công nhận là Di tích - Danh thắng cấp tỉnh từ năm 2007. Nơi đây nổi tiếng với chùa Thái Sơn, suối Trúc còn giữ nét hoang sơ cùng những cung đường đi bộ xuyên rừng. Khu vực được đánh giá còn nhiều dư địa để phát triển một số sản phẩm du lịch hấp dẫn nhằm thu hút du khách trong và nước ngoài.

Ngoài ra, xã Dầu Tiếng còn nổi bật với những cánh rừng cao su bạt ngàn. Chạy xuyên những cánh rừng cao su này là tuyến ĐT 744, đây cũng là trục giao thông huyết mạch của huyện Dầu Tiếng trước đây. Bên cạnh việc tạo trục lưu thông thông suốt, tỉnh lộ ĐT 744 còn kết nối nhiều khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh Bình Dương cũ như VSIP 2, Sóng Thần 3, Mỹ Phước 1-2-3...

Tuyến đường này được tỉnh Bình Dương cũ chi hàng trăm tỷ để mở rộng từ năm 2010 nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Đến năm 2016, ĐT 744 được mở rộng lên 4 làn xe với mức đầu tư gần 1.500 tỷ. Tiếp tục trong năm 2022, tuyến đường nâng cấp, mở rộng lên 6 làn xe như hiện nay, góp phần tăng cường giao thương với tỉnh Tây Ninh.

ĐT 744 còn kết nối trực tiếp với đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa dài 72 km, giúp xã Dầu Tiếng hưởng lợi từ mạng lưới giao thông liên vùng. Từ đây, người dân và du khách có thể dễ dàng đi từ TP.HCM, Tây Ninh và các khu vực lân cận đến du lịch tại địa phương. Tuyến đường hiện có 4 làn xe, bao gồm 2 làn dành cho ôtô và 2 làn dành cho xe máy.

Đường Hồ Chí Minh không chỉ tăng cường kết nối các khu công nghiệp và mở rộng không gian đô thị, mà còn tạo động lực thu hút đầu tư và cải thiện toàn diện hạ tầng giao thông. Trong ảnh là hướng tuyến Hồ Chí Minh đoạn qua Bình Dương cũ (nay là TP.HCM).

Được hình thành trên cơ sở hợp nhất từ thị trấn Dầu Tiếng cũ và đáp ứng các tiêu chí theo quy định, xã Dầu Tiếng được đánh giá có nhiều lợi thế trong lộ trình chuyển lên phường. Việc nâng cấp lên phường sẽ tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phát huy lợi thế du lịch vốn có, thu hút đầu tư hạ tầng giao thông, đồng thời nâng cao chất lượng sống của người dân.

Với lợi thế một bên rừng, một bên biển, xã Hồ Tràm đang trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong, ngoài nước nhờ loạt khu nghỉ dưỡng 4-5 sao và cao tốc nối sân bay Long Thành.

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