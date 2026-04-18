Hơn 44.000 tỷ đồng xây 42 km cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành

Với chiều dài hơn 42 km, tuyến cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành đang được đề xuất đầu tư theo hợp đồng BT, tổng kinh phí hơn 44.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2030.

Phối cảnh cao tốc Long Thành - Hồ Tràm. Ảnh: Sở Xây dựng TP.HCM.

Theo tờ trình gửi Ban Thường vụ Đảng ủy, UBND TP.HCM kiến nghị chấp thuận thông qua chủ trương đầu tư dự án cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành theo phương thức đối tác công - tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) bằng quỹ đất kết hợp thanh toán bằng ngân sách nhà nước, trong đó hơn 38.000 tỷ đồng từ đất, gần 6.300 tỷ đồng từ ngân sách.

Nhà đầu tư dự kiến là CTCP Masterise Hạ tầng cao tốc Long Thành - Hồ Tràm.

Tuyến cao tốc dài hơn 42 km, điểm đầu kết nối với Vành đai 4 TP.HCM tại huyện Châu Đức và điểm cuối nối với đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận tại huyện Xuyên Mộc. Dự án có quy mô 8 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h, kèm đường song hành, sử dụng gần 400 ha đất.

Hướng tuyến cao tốc đi từ khu vực Vành đai 4, giao cắt Quốc lộ 56 (đoạn qua địa phận huyện Châu Đức), Quốc lộ 55 và kết nối vào các trục đường lớn gồm Bình Giã - Đá Bạc, DT992, DT996 và DH29F, đồng thời tránh các khu dân cư, hồ chứa nước lớn và đi qua khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu theo quy hoạch.

Theo UBND TP.HCM, việc đầu tư tuyến cao tốc kết nối trực tiếp giữa sân bay Long Thành và Hồ Tràm rất cần thiết, nhằm hình thành trục giao thông nhanh, thuận lợi, rút ngắn thời gian di chuyển, nâng cao hiệu quả khai thác của sân bay.

Đồng thời, tuyến cao tốc tạo điều kiện phát triển mạnh mẽ cho khu du lịch Hồ Tràm, thúc đẩy liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển đô thị, hình thành hành lang kinh tế tổng hợp gắn với công nghiệp, dịch vụ, du lịch và cảng biển.

Dự án dự kiến khởi công dịp 30/4, hoàn thành vào năm 2030. Trước đó, các phương án đầu tư như BOT, BLT được xem xét nhưng không khả thi về tài chính và tiến độ, nên thành phố đề xuất chuyển sang hợp đồng BT với cơ chế thanh toán linh hoạt bằng quỹ đất và một phần vốn ngân sách.