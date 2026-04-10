Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng: Dự trữ xăng dầu đã tăng từ 15 lên 26 ngày

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cho biết mức dự trữ xăng dầu của Việt Nam đã tăng từ 15 ngày lên khoảng 26 ngày và tiếp tục nâng lên để duy trì nguồn cung trong nước.

Tại phiên thảo luận tổ về tình hình kinh tế - xã hội sáng 10/4, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết diễn biến phức tạp tại Trung Đông tạo ra cuộc khủng hoảng lớn nhất từ trước đến nay, tác động đến nguồn cung năng lượng của thế giới, trong đó có Việt Nam.

"Chúng ta làm chủ được khoảng 70% từ hai nhà máy lọc dầu Dung Quất (hơn 30%) và Nghi Sơn (40%), còn 30% chúng ta dựa vào nhập khẩu. Nhập khẩu chủ yếu từ các nước ASEAN, song các nước này cũng đều phải mua dầu thô từ Trung Đông. Như vậy, tính cả nhập dầu thô và tính cả xăng dầu thì chúng ta phải nhập khẩu tới 70% và phụ thuộc vào Trung Đông", ông Lê Mạnh Hùng nói.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng. Ảnh: Phạm Thắng.

Bộ trưởng dẫn Nghị định 95/2021 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014 về kinh doanh xăng dầu) quy định mức dự trữ xăng dầu bắt buộc tối thiểu bằng 20 ngày cung ứng, tính theo sản lượng tiêu thụ nội địa bình quân 1 ngày của năm trước liền kề.

Trong bối cảnh khó khăn về dự trữ quốc gia cả về số lượng và chủng loại, ông Lê Mạnh Hùng cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng có chỉ đạo rất quyết liệt với mục tiêu số một là đảm bảo an ninh năng lượng. Bảo đảm an ninh năng lượng dựa trên ba trụ cột: phải đủ nguồn cung, phải tổ chức để khi khủng hoảng không đứt gãy, phải bảo đảm mức tiếp cận của người dân và doanh nghiệp.

"Trên cơ sở đó, chúng ta đã xây dựng một số kịch bản. Bao gồm kịch bản cơ sở khi xung đột kết thúc trong 4 tuần, kịch bản '4 tuần cộng 2' và kịch bản dự phòng khi chiến tranh xảy ra nhiều hơn 4 tuần. Đến nay cơ bản đang xảy ra theo kịch bản 4 tuần cộng 2. Dựa trên kịch bản như vậy chúng ta đã triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp", Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nói.

Về cơ chế, chính sách, Chính phủ đã lập Tổ công tác về an ninh năng lượng, báo cáo các cấp để thông qua một loạt nghị quyết liên quan đến cơ chế điều hành và thuế suất đối với các mặt hàng xăng dầu. Cùng với đó là bảo đảm đủ nguồn cung trong nước, nâng số ngày dự trữ lưu thông đảm bảo đúng yêu cầu của Nghị định 95/2021 và có dự phòng nếu chiến tranh tiếp tục kéo dài.

Theo đó, Bộ Công Thương đã chỉ đạo 2 nhà máy lọc dầu trong nước đảm bảo công suất cao và cơ cấu lại sản phẩm để tăng sản phẩm về năng lượng, giảm các sản phẩm phi năng lượng. Từ đó nâng mức sản xuất xăng dầu trong nước lên.

"Đồng thời, phục hồi và đưa vào vận hành các nhà máy ethanol, nhà máy chế biến condensate ở Quảng Ngãi, Đồng Nai với 100% công suất. Chúng ta tự chủ thêm được khoảng 14% nếu sử dụng toàn quốc về E10. Chúng ta cũng thực hiện điều chỉnh thuế để đa dạng nguồn cung từ các khu vực khác ngoài ASEAN", Bộ trưởng nói.

Giải pháp khác được Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đề cập là tổ chức triển khai quản lý, kiểm soát hệ thống phân phối. Với 26 thương nhân đầu mối, 265 thương nhân phân phối và 17.200 cửa hàng xăng dầu, Bộ trưởng khẳng định đã đảm bảo nguồn cung thông suốt, không bị gián đoạn. Bộ Công Thương cũng đồng thời kiểm soát hành vi găm hàng, đầu cơ.

Đi kèm với đó, Bộ trưởng cho biết đã có các giải pháp bình ổn giá xăng dầu, tránh ảnh hưởng đến mức giá chung và chỉ số CPI, như sử dụng quỹ bình ổn 5.600 tỷ đồng để giữ ổn định giá; chuyển đổi năng lượng và sử dụng, tiết kiệm năng lượng.

Giải pháp cuối được Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đề cập là chuyển đổi năng lượng và tiết kiệm năng lượng. Ông dẫn số liệu số phương tiện sử dụng điện hiện nay, đặc biệt là ô tô đã tăng trên trên 200.000 xe.

"Và cho đến nay, việc xử lý trước những tác động của khủng hoảng đã có kết quả, nâng được số ngày dự trữ từ 15 ngày lên khoảng 26 ngày và tiếp tục nâng lên nữa, duy trì hoạt động ổn định của các cơ sở sản xuất và nguồn cung trong nước ổn định, không bị đứt gãy", Bộ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh.

Tiếp đó là kết quả duy trì được giá xăng dầu (nhất là dầu diesel) ở mức thấp hơn mức bình quân của thế giới (bình quân của thế giới ở khoảng 1,3 USD /lít xăng). Giá xăng dầu trong nước cũng thấp hơn so với các nước có chung biên giới như Lào, Campuchia, Trung Quốc, Thái Lan.

Ngoài ra, Bộ trưởng Hùng khẳng định chúng ta đảm bảo nguồn cung và giữ ổn định thị trường trong khi các nước có nhiều khó khăn. Đơn cử như Lào đóng cửa khoảng 50% cây xăng, Campuchia khoảng 35%, Philippines tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Về giải pháp lâu dài để đảm bảo an ninh năng lượng cho quốc gia, Bộ trưởng Bộ Công Thương nhận định đây là vấn đề rất lớn, cần cập nhật lại chiến lược về năng lượng quốc gia cũng như quy hoạch về năng lượng để đảm bảo tỷ lệ nhập khẩu năng lượng sơ cấp từ 43,9% năm 2026 xuống 30% vào năm 2030.

"Rất mong Quốc hội đồng tình để tăng thêm sự điều hành linh hoạt, chủ động cho Chính phủ, Thủ tướng. Cụ thể là ủng hộ dự án Nghị quyết về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay", Bộ trưởng nói thêm.