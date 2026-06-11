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Kinh doanh

3 doanh nghiệp rót hơn 15.000 tỷ vào Khu thương mại tự do Đà Nẵng

  • Thứ năm, 11/6/2026 20:17 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đà Nẵng vừa chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư cho 3 dự án hạ tầng thuộc Khu thương mại tự do, với tổng diện tích khoảng 910 ha và tổng vốn đầu tư hơn 15.000 tỷ.

Ngày 11/6, Phó chủ tịch UBND TP Trần Chí Cường ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với 2 dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng thuộc Khu thương mại tự do (FTZ) Đà Nẵng.

Theo đó, CTCP Đầu tư Phương Trang được lựa chọn làm nhà đầu tư dự án tại vị trí số 3 (phường Hải Vân), có quy mô khoảng 500 ha và tổng vốn đầu tư hơn 8.119 tỷ đồng.

Trong khi đó, CTCP Thanh Bình Phú Mỹ là nhà đầu tư dự án Khu công nghiệp FTZ Phú Mỹ 3 Đà Nẵng tại vị trí số 4 (xã Bà Nà), quy mô khoảng 335 ha, với tổng vốn đầu tư 5.338 tỷ đồng.

Cả hai dự án có thời hạn hoạt động tối đa 70 năm kể từ ngày được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất.

Trước đó, ngày 4/6, UBND TP Đà Nẵng cũng đã chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng tại vị trí số 2. Dự án do CTCP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng thực hiện, có quy mô khoảng 75 ha và tổng vốn đầu tư hơn 1.568 tỷ đồng.

Dự án được định hướng xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phục vụ logistics, kho bãi, nhà xưởng xây sẵn, dịch vụ hỗ trợ thương mại quốc tế và các hoạt động phù hợp với chức năng của Khu thương mại tự do.

Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, Đà Nẵng đã hoàn tất việc lựa chọn nhà đầu tư cho ba khu chức năng FTZ 2, FTZ 3 và FTZ 4, với tổng diện tích khoảng 910 ha và tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 15.025 tỷ đồng.

Khu thương mại tự do Đà Nẵng được thành lập vào tháng 6/2025, có quy mô khoảng 1.881 ha, bố trí tại 7 vị trí không liền kề trên địa bàn thành phố. Khu vực này được định hướng phát triển các chức năng sản xuất, logistics, thương mại - dịch vụ, công nghiệp công nghệ số, công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo.

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7 vị trí Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Ảnh: S.T.

Trong 7 khu chức năng, FTZ 5 là dự án đầu tiên được khởi động đầu tư vào ngày 27/8/2025. Đây là dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng do CTCP Dịch vụ Cáp treo Bà Nà thuộc Tập đoàn Sun Group đầu tư, có quy mô khoảng 90 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 808 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 70 năm.

Đối với các vị trí FTZ 1, FTZ 6 và FTZ 7, TP Đà Nẵng đang tiếp tục thực hiện các thủ tục kêu gọi, lựa chọn nhà đầu tư theo quy định. Song song đó, thành phố cũng nghiên cứu phương án mở rộng Khu thương mại tự do về phía nam nhằm tạo thêm dư địa phát triển, hình thành các khu chức năng có quy mô lớn, động lực mới và phù hợp với lợi thế của Đà Nẵng sau sáp nhập.

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Liên Phạm

Đà nẵng Đà Nẵng FTZ Phương Trang Thương mại tự do Thanh Bình Phú Mỹ Sun group

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