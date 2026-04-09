Chính thức trình Quốc hội miễn một loạt sắc thuế cho xăng, dầu

Chiều 9/4, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đã trình Quốc hội tờ trình dự án Nghị quyết về việc miễn một loạt sắc thuế với xăng, dầu, nhiên liệu bay đến hết 30/6.

Chính phủ đã trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết miễn một loạt sắc thuế với mặt hàng xăng, dầu, nhiên liệu bay. Ảnh: Việt Linh.

Trình bày trước Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết xung đột tại Trung Đông đã làm cho giá năng lượng, đặc biệt là dầu mỏ và khí đốt biến động mạnh, nguồn cung xăng dầu bị gián đoạn, giá dầu thô thế giới có xu hướng tăng cao. Các tác động này đã ảnh hưởng lớn đến nguồn cung và thị trường xăng dầu trong nước làm giá xăng, dầu tăng cao trong thời gian ngắn, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt, thu nhập của người dân.

Để góp phần ổn định thị trường xăng, dầu, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, Chính phủ đã có tờ trình về dự án Nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường (BVMT), thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Cũng theo Bộ trưởng Tài chính, thời gian vừa qua, để góp phần đa dạng hóa nguồn cung, bình ổn giá xăng, dầu trong nước, Chính phủ và Thủ tướng đã chỉ đạo sử dụng nhiều công cụ về chính sách tài khóa, trong đó có việc Thủ tướng ban hành quyết định điều chỉnh giảm thuế BVMT, GTGT, TTĐB từ 0h ngày 26/3 đến hết ngày 15/4. Ngay sau đó, tại kỳ điều hành ngày 27/3 giá nhiều mặt hàng xăng dầu đã giảm, có mặt hàng giảm gần 6.000 đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp cấp bách áp dụng thời gian ngắn trong khi tình hình xung đột ở Trung Đông vẫn tiếp tục diễn biến khó lường và tác động trực tiếp đến thị trường xăng, dầu trong nước.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày dự án Nghị quyết của Quốc hội về việc miễn một loạt sắc thuế với xăng, dầu, nhiên liệu bay đến hết 30/6. Ảnh: Quochoi.vn.

Vì vậy, để đảm bảo mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, ổn định tâm lý và đời sống người dân và doanh nghiệp cần xây dựng chính sách có thời hạn dài hơn để trình Quốc hội ban hành theo thẩm quyền.

Theo đó, dự án Nghị quyết đề xuất áp dụng mức thuế BVMT đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel, nhiên liệu bay, dầu hỏa và dầu mazut là 0 đồng/lít.

Các mặt hàng xăng, dầu diezel, nhiên liệu bay, dầu hỏa và dầu mazut thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT nhưng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Đồng thời, mức thuế suất thuế TTĐB đối với xăng các loại là 0%.

Thời gian áp dụng Nghị quyết dự kiến đến 30/6.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi cho biết cơ quan thẩm tra cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành chính sách theo đề xuất của Chính phủ.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: Quochoi.vn.

Tuy nhiên, cùng với các giải pháp về thuế, Ủy ban đề nghị Chính phủ có các giải pháp tổng thể, đồng bộ từ điều hành giá, minh bạch hóa các thành phần cấu thành giá xăng, dầu cơ sở đến bảo đảm chuỗi cung ứng, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng…

Đa số ý kiến cũng cơ bản nhất trí với đề xuất của Chính phủ về thời gian áp dụng chính sách từ ngày 16/4 đến hết ngày 30/6. Nhưng một số ý kiến cho rằng trước tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông, ảnh hưởng đến giá xăng, dầu, có thể cân nhắc quy định thời hạn áp dụng dài hơn để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đồng thời, cân nhắc bổ sung quy định trong trường hợp khẩn cấp, giao Chính phủ quyết định điều chỉnh mức thuế tại Nghị quyết và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Một số ý kiến nhất trí giao Thủ tướng điều chỉnh hiệu lực của Nghị quyết. Tuy nhiên, để bảo đảm tính chặt chẽ, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đề nghị bổ sung quy định để giới hạn tối đa về thời gian được phép kéo dài (có thể xem xét tối đa đến Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI) trong thực hiện các quy định của Nghị quyết đồng thời, bổ sung các điều kiện để cho phép ban hành quy định về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết (cuộc chiến tại Trung Đông vẫn tiếp diễn, giá dầu trên thị trường thế giới vẫn tiếp tục bị tác động bởi cuộc xung đột...).