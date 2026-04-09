Giá xăng dầu giảm mạnh, dầu diesel giảm gần 10.000 đồng/lít

Trong kỳ điều hành chiều 9/4, giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh. Trong đó, dầu diesel giảm gần 10.000 đồng/lít.

Chiều 9/4, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h30 cùng ngày.

Cơ quan điều hành quyết định giảm 2.390 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và giảm 2.990 đồng/lít với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 22.340 đồng/lít và xăng RON 95 là 23.540 đồng/lít.

Trong khi đó, dầu diesel được điều chỉnh giảm mạnh 9.880 đồng/lít còn 32.960 đồng/lít, dầu mazut giảm 1.660 đồng/lít về 22.610 đồng/kg.

Mặt hàng Giá mới (đồng/lít, kg) Thay đổi (đồng/lít,kg) Xăng RON 95 23.540 -2.990 Xăng E5 RON 92 22.340 -2.390 Dầu diesel 32.960 -9.980 Dầu mazut 22.610 -1.660

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu nhưng quyết định trích lập quỹ. Cụ thể trích quỹ xăng 800 đồng/lít, dầu diesel và dầu mazut 1.000 đồng/lít. Như vậy, giá xăng dầu trong nước đã đồng loạt giảm mạnh 2 phiên liên tiếp. Từ đầu năm đến nay, giá xăng RON 95 có 12 lần tăng, 9 lần giảm, 2 lần giữ nguyên.

Trước đó, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã liên tiếp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu trong nhiều kỳ điều hành giá liên tiếp để "hạ nhiệt" đà tăng của nhiên liệu trong nước.

Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 69/NQ-CP, thống nhất chủ trương bổ sung 8.000 tỷ đồng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 cho Bộ Công Thương từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025, để tạm ứng cho quỹ bình ổn giá xăng dầu theo đề nghị của Bộ Tài chính.

Đồng thời, theo Quyết định 482 ngày 26/3 của Thủ tướng Chính phủ, từ 0h ngày 27/3 đến hết ngày 15/4, áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ ethanol), dầu diesel và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít. Các mặt hàng này không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng vẫn được khấu trừ thuế đầu vào. Đồng thời, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.