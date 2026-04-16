Đồng Nai chính thức lên đô thị loại I

  • Thứ năm, 16/4/2026 19:23 (GMT+7)
Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký quyết định công nhận tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại I, qua đó đáp ứng đủ các tiêu chí để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Với việc được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I, Đồng Nai đã đạt đủ 7/7 tiêu chí để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Ảnh: Liên Phạm.

Theo quyết định, toàn bộ phạm vi ranh giới tỉnh Đồng Nai với tổng diện tích tự nhiên hơn 12.000 km2, có 95 đơn vị hành chính cấp xã, phường, quy mô dân số năm 2025 gần 4,5 triệu người được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I.

Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15 về tiêu chuẩn đơn vị hành chính nêu rõ để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, địa phương phải đáp ứng 7 tiêu chí gồm: quy mô dân số; diện tích tự nhiên; tỷ lệ phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã; tỷ lệ đô thị hóa; vị trí, chức năng trong quy hoạch được cấp có thẩm quyền xác định; tiêu chí đô thị loại I; cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội.

Như vậy, với việc được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I, Đồng Nai hiện nay đã đạt đủ 7/7 tiêu chí để thành lập thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương xuất phát từ yêu cầu khách quan của quá trình phát triển và tổ chức lại không gian kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới. Đây là bước chuyển cần thiết nhằm thiết lập mô hình quản trị tương xứng với quy mô phát triển, mức độ liên kết và vai trò ngày càng gia tăng của Đồng Nai trong tổng thể phát triển quốc gia.

Trước đó, trong kết luận của Hội đồng thẩm định liên ngành Đề án đề nghị công nhận tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại I, Hội đồng thẩm định cũng đánh giá Đồng Nai là cửa ngõ kết nối liên vùng, liên quốc gia và quốc tế.

Địa phương này nằm trong nhóm có quy mô GRDP dẫn đầu cả nước, là trung tâm công nghiệp, xuất khẩu và logistics quan trọng. Đồng thời, sở hữu hệ thống hạ tầng chiến lược, đặc biệt là Cảng hàng không quốc tế Long Thành được xác định có vai trò động lực chiến lược cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, mạng lưới cao tốc, đường quốc lộ, đường sắt cao tốc, đường sắt đô thị và các tuyến vành đai liên vùng.

Với lợi thế vị trí và tiềm năng phát triển, Đồng Nai được kỳ vọng trở thành trung tâm kết nối kinh tế, logistics và giao thương quốc tế của khu vực phía Nam, vùng Đông Nam Bộ, đồng thời hỗ trợ TP.HCM.

Ngày 14/4 vừa qua, tại Phiên họp thứ nhất cho ý kiến tờ trình của Chính phủ về việc thành lập 10 phường của tỉnh Đồng Nai, thành lập thành phố Đồng Nai và tờ trình về thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Nai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tán thành tuyệt đối thông qua việc trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về thành lập thành phố Đồng Nai ngay tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Dự kiến Đồng Nai là thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 30/4

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét quyết định lập TP Đồng Nai và dự kiến Nghị quyết sau khi được Quốc hội thông qua có hiệu lực từ 30/4.

Liên Phạm

Đồng Nai Đồng Nai Nghị quyết số 112 Đô thị loại I thành phố trung ương

