Chốt tĩnh không cầu Phú Mỹ 2, điều chỉnh luồng tàu về phía Đồng Nai

Bộ Xây dựng thống nhất tĩnh không thông thuyền cầu Phú Mỹ 2 ở mức 250x55 m, đồng thời điều chỉnh luồng tàu khu vực sông Nhà Bè dịch chuyển khoảng 340 m về phía Đồng Nai.

Theo văn bản vừa gửi UBND TP.HCM và các đơn vị liên quan, Bộ Xây dựng cho biết đã thống nhất phương án tĩnh không khoang thông thuyền cầu Phú Mỹ 2 với bề rộng 250 m và chiều cao 55 m. Đây là thông số quan trọng nhằm đảm bảo tàu thuyền lưu thông an toàn qua khu vực dự kiến xây dựng cầu.

Cùng với đó, cơ quan này cũng chấp thuận về mặt chủ trương điều chỉnh cục bộ luồng hàng hải trên sông Nhà Bè đoạn qua vị trí cầu, với phương án dịch chuyển tuyến luồng về phía Đồng Nai khoảng 340 m theo đề xuất của nhà đầu tư.

Việc điều chỉnh luồng tàu được xem là bước đi cần thiết nhằm phù hợp với thiết kế cầu, song đồng thời đặt ra yêu cầu cao về đảm bảo an toàn hàng hải trên tuyến vận tải quan trọng của khu vực phía Nam.

Bộ Xây dựng yêu cầu nhà đầu tư dự án là Công ty TNHH Masterise hạ tầng Phú Mỹ tiếp tục hoàn thiện các bước kỹ thuật, trong đó có việc mô phỏng buồng lái theo thời gian thực để kiểm chứng điều kiện vận hành của tàu thuyền khi đi qua khu vực cầu. Trên cơ sở đó, các thông số kỹ thuật về tĩnh không và hướng tuyến luồng sẽ được cơ quan chức năng xem xét, thỏa thuận chi tiết.

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng phải nghiên cứu bổ sung phương án khai thác luồng cho phương tiện thủy nội địa, đánh giá tác động của việc thay đổi tuyến luồng đến độ sâu, dòng chảy, điều kiện gió, cũng như hoàn thiện hệ thống báo hiệu hàng hải theo quy chuẩn hiện hành.

Toàn bộ chi phí liên quan đến việc điều chỉnh tuyến luồng, bao gồm thiết kế, nạo vét, di dời hệ thống phao tiêu và các hạng mục liên quan, sẽ do nhà đầu tư dự án chi trả.

Bộ Xây dựng giao Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam tiếp tục kiểm tra, thỏa thuận các nội dung kỹ thuật cụ thể trong các bước tiếp theo, đồng thời tăng cường giám sát hoạt động hàng hải tại khu vực nhằm đảm bảo an toàn và phù hợp với quy hoạch cảng biển.