Kiến trúc nút giao vòng xoắn 2 tầng độc đáo của cầu Phú Mỹ 2

Giải nhất thi tuyển phương án kiến trúc cầu Phú Mỹ 2 được trao cho liên danh Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI). Đây là cây cầu mở thêm hướng đến sân bay Long Thành.

Vị trí điểm đầu phần cầu chính cầu Phú Mỹ 2. Ảnh: Khương Nguyễn.

Theo báo cáo kết quả đánh giá của UBND TP.HCM, phương án mang mã số PM02 do liên danh TEDI và Công ty TNHH Tư vấn thiết kế BR (BR) thực hiện đã được hội đồng lựa chọn là phương án tối ưu, đạt số điểm trung bình 84,11 điểm - cao nhất trong các phương án dự thi.

Theo TEDI, cầu Phú Mỹ 2 được định hướng trở thành một công trình giao thông mang tính biểu tượng mới của thành phố, góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng, tăng cường kết nối khu vực và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

"Việc phương án của TEDI được lựa chọn là cơ sở quan trọng để các cơ quan chức năng xem xét, phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo của dự án", đơn vị cho hay.

Theo đó, phương án của liên danh TEDI gây ấn tượng với thiết kế cầu dây văng hiện đại, gồm 2 trụ tháp đối xứng, hệ thống dây văng tỏa đều tạo hình quạt. Cầu đảm bảo tĩnh không thông thuyền 55 m - thuộc nhóm các công trình có tĩnh không cao nhất cả nước hiện nay.

Điểm nhấn đáng chú ý trong phương án là tổ chức giao thông tại đầu cầu phía TP.HCM (đường Đào Trí) với nút giao vòng xoắn kết hợp đường 2 tầng. Vòng xoắn này giúp phương tiện thuận tiện lên xuống theo 2 hướng.

Đây là dự án đầu tiên tại TP.HCM được xây dựng đường nhiều tầng, gồm đường dưới mặt đất và hai tầng trên cầu cạn. Giải pháp đường nhiều tầng một số đoạn vừa đảm bảo tăng năng lực lưu thông, vừa tiết kiệm chi phí giải tỏa mặt bằng, hạn chế di dời làm ảnh hưởng đời sống người dân.

UBND TP.HCM giao Công ty TNHH Masterise hạ tầng Phú Mỹ (nhà đầu tư) tiến hành công bố, trao giải thưởng cho các đơn vị đoạt giải theo quy định. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn liên danh TEDI và BR hoàn chỉnh phương án theo kết luận của hội đồng thi tuyển để làm cơ sở tiến hành các bước thiết kế tiếp theo.

Hai giải nhì và ba lần lượt thuộc về CTCP Tư vấn thiết kế Cầu Lớn - Hầm (BRITEC) và CTCP Tư vấn thiết kế vận tải phía Nam.

Nút giao giữa cầu Phú Mỹ 2 với đường Đào Trí được thiết kế hình xoắn ốc cho xe thuận tiện lên xuống theo hai hướng. Ảnh: TEDI.

Dự án cầu Phú Mỹ 2 đã được TP.HCM động thổ vào ngày 15/1, dự kiến hoàn thành năm 2029. Cầu được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), với tổng vốn đầu tư hơn 23.000 tỷ đồng . Công trình nằm cách cầu Phú Mỹ hiện hữu khoảng 2 km.

Cầu Phú Mỹ 2 dài khoảng 6,3 km, gồm cả phần cầu và đường dẫn (đoạn qua TP.HCM dài 4,6 km; qua Đồng Nai dài 1,7 km), được đầu tư 8 làn xe, kết nối khu nam TP.HCM với tỉnh Đồng Nai. Điểm đầu của dự án nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ, trục đường huyết mạch đi qua nhiều phường, xã của khu nam TP.HCM. Ở phía Đồng Nai, điểm cuối của dự án cầu Phú Mỹ 2 nằm tại đường Liên Cảng (xã Đại Phước).

Phối cảnh cầu Phú Mỹ 2 với thiết kế dây văng hiện đại, vòng xoắn ốc 2 tầng. Ảnh: TEDI.

Dự án cầu Phú Mỹ 2 là một trong 10 tuyến tốc độ nhanh (ít gián đoạn, ít giao cắt) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quy hoạch TP.HCM giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Trong tương lai, tuyến tốc độ nhanh cầu Phú Mỹ 2 sẽ cùng với các tuyến trên cao trục đường Nguyễn Hữu Thọ (TP.HCM) và đường 25C (Đồng Nai) tạo trục giao thông kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành.

Bên cạnh đó, cầu Phú Mỹ 2 sẽ mở thêm hành lang di chuyển mới cho người dân và hàng hóa từ khu nam TP.HCM đi các tỉnh Đông Nam Bộ, bên cạnh cầu Phú Mỹ hiện hữu.