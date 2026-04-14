Đường đến sân bay Long Thành giờ ra sao?

Sân bay Long Thành dời mốc khai thác giai đoạn 1 đến cuối năm nay, TP.HCM - Đồng Nai đang khẩn trương "ghép nối" loạt dự án hạ tầng, từ đã khởi công đến còn trên giấy.

Những ngày qua, hàng loạt lô cốt xuất hiện dọc trục đường Cách Mạng Tháng Tám - Trường Chinh để khảo sát địa chất phục vụ thi công tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Tham Lương).

Công tác khảo sát được triển khai sau lễ khởi công hồi giữa tháng 1 và dự kiến hoàn tất vào cuối tháng 4. Sau khi hoàn thành khảo sát, dự án sẽ bước vào giai đoạn đào, thi công kết cấu ga ngầm và vận hành máy khoan ngầm TBM.

Đây là mảnh ghép đầu tiên trong hành lang đường sắt kết nối trung tâm TP.HCM, sân bay Tân Sơn Nhất với sân bay Long Thành.

Tuy nhiên, để hình thành trục kết nối hoàn chỉnh, tuyến giao thông này vẫn phải chờ thêm đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và Thiêm - Long Thành, hiện vẫn "nằm trên giấy". Trong đó, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm đã được ấn định động thổ dịp 30/4 tới. Cả 3 dự án này đều đặt mục tiêu hoàn thành năm 2030.

Dự án metro số 2 TP.HCM (đoạn Bến Thành - Tham Lương) khoan hơn 500 mũi xuống lòng đất để lấy mẫu đánh giá cụ thể địa tầng, hoàn thiện bản vẽ thiết kế. Ảnh: Quỳnh Danh.

Khởi công loạt tuyến metro kết nối sân bay Long Thành năm nay

Dự án metro đoạn Bến Thành - Tham Lương dài 11,3 km, tổng vốn đầu tư hơn 55.000 tỷ đồng , được Tập đoàn Trường Hải (Thaco Group) triển khai theo phương thức đối tác công - tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Trong khi đó, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm đóng vai trò nối dài hành lang này về phía đông, có tổng mức đầu tư khoảng 46.295 tỷ, nhà đầu tư là CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (thành viên của Thaco).

Điểm đầu tuyến nằm tại ga Bến Thành (phường Bến Thành), sau đó đi ngầm dọc theo đường Hàm Nghi, qua sông Sài Gòn để sang khu đô thị Thủ Thiêm, tiếp tục đi ngầm dọc đường Mai Chí Thọ về Bệnh viện Quốc tế, ga Bình Khánh và về điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (phường Bình Trưng).

Từ Thủ Thiêm, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành sẽ hoàn thiện mảnh ghép cuối cùng để kết nối đến sân bay Long Thành.

Hiện dự án đang trong giai đoạn được nhà đầu tư là Đại Quang Minh tổ chức nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, kèm theo hồ sơ năng lực và dự thảo hợp đồng nghiên cứu trong thời hạn 4 tháng. TP.HCM đặt mục tiêu khởi công tuyến metro này sau 2 tháng động thổ đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm.

Vị trí khu đất dự kiến xây ga Thủ Thiêm - điểm giao của nhiều tuyến đường sắt tốc độ cao trong tương lai như đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm, Thủ Thiêm - Long Thành, đường sắt cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: Quỳnh Danh.

Nếu không đi tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Tham Lương), người dân có thể chọn đi bằng tuyến metro số 6 - đang được TP.HCM lên kế hoạch đầu tư giai đoạn 1 (sân bay Tân Sơn Nhất - Phú Hữu), dự kiến giao cắt với tuyến metro số 2 tại ga Bà Quẹo để mở thêm hướng kết nối đến sân bay Long Thành.

TP.HCM và Đồng Nai cũng đang "bắt tay" kéo dài tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) qua sông Sài Gòn, sang Thủ Thiêm đến sân bay Long Thành.

Cuối tháng 3 vừa qua, 2 địa phương đã thống nhất điểm đầu tuyến đường sắt đô thị kéo dài từ metro Bến Thành - Suối Tiên đến trung tâm hành chính mới của Đồng Nai và sân bay Long Thành tại ga Suối Tiên và điểm cuối tại sân bay Long Thành; đồng thời TP.HCM cũng cung cấp hồ sơ tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) để Đồng Nai lập tuyến đi sân bay.

Các sở, ngành của 2 địa phương cùng các đơn vị liên quan đang được giao triển khai hàng loạt nhiệm vụ với thời hạn hoàn thành ngay trong tháng 4, làm cơ sở chuẩn bị hồ sơ dự án, kế hoạch triển khai đồng bộ bao gồm giải phóng mặt bằng.

Riêng Sở Tài chính TP.HCM được giao tham mưu việc tách riêng nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn TP.HCM thành dự án độc lập; đồng thời đề xuất các chủ đầu tư và kế hoạch chuẩn bị đầu tư theo đúng quy định pháp luật.

Dự án được nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, phấn đấu khởi công trong năm nay.

"Cơ hội" cho cao tốc, đường vành đai

Trong khi chờ đợi các tuyến metro, với cột mốc khai thác sân bay Long Thành giai đoạn 1 được dời đến cuối năm nay, dự kiến một loạt cao tốc kết nối sẽ hoàn thành.

Tuyến cao tốc hiện hữu duy nhất kết nối TP.HCM đến sân bay Long Thành là TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đang bước vào giai đoạn nước rút sau gần 8 tháng khởi công mở rộng lên 8-10 làn xe.

Theo báo cáo mới nhất từ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), tiến độ dự án vẫn đang chịu nhiều sức ép khi công tác bàn giao mặt bằng sạch chưa hoàn tất, một vài nhà thầu chậm tiến độ, nguồn cung, giá vật liệu trở thành điểm nghẽn lớn của dự án.

Để tránh nguy cơ trễ hẹn cuối năm 2026 và kịp “khớp nối” với giai đoạn 1 của sân bay Long Thành, VEC đã tổ chức các buổi họp kiểm điểm tiến độ nhà thầu hàng tuần; đồng thời sẵn sàng cắt chuyển khối lượng công việc nhà thầu yếu kém sang các nhà thầu khác trong liên danh hoặc bổ sung nhà thầu phụ có năng lực để thay thế.

Hiện trạng đoạn cao tốc mở rộng lên 10 làn xe, giao với tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (hình ảnh hồi cuối tháng 3). Ảnh: Quỳnh Danh.

Từ tuyến cao tốc hiện hữu này, nếu không muốn nhập vào Quốc lộ 51 để rẽ vào đường T1 - một trong hai trục chính dẫn thẳng vào sân bay Long Thành - người dân có thể tiếp tục đi thẳng tới đoạn giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu rồi mới chuyển hướng để kết nối đường T1.

Vì vướng tổ chức giao thông, hạ tầng kết nối chưa hoàn thiện và một số hạng mục bị ảnh hưởng do thiếu hụt nhân công, giá vật tư và nhiên liệu biến động, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, với quy mô 4-6 làn xe, dài gần 54 km, được đầu tư với kinh phí 17.800 tỷ đồng , phải lùi sang cuối tháng 4 mới thông xe.

Trong khi đó, người dân các tỉnh miền Tây đang chờ cao tốc Bến Lức - Long Thành sớm thông xe toàn tuyến để di chuyển thẳng đến sân bay này mà không cần phải đi qua nội đô TP.HCM. Với quy mô 4 làn xe, 2 làn khẩn cấp, dự án được đầu tư với kinh phí hơn 29.500 tỷ đồng .

Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành 55/58 km, trong đó 30 km được đưa vào khai thác tạm. Tuy nhiên, toàn tuyến vẫn chưa thể vận hành đồng bộ do “nút thắt” nằm ở cầu Phước Khánh - hạng mục then chốt bắc qua sông Lòng Tàu, kết nối Cần Giờ (TP.HCM) với Nhơn Trạch (Đồng Nai). Cây cầu dài hơn 3 km này đã đạt trên 96% khối lượng, dự kiến hợp long vào tháng 6 và hoàn thành trong tháng 7.

Cầu Phước Khánh - nút thắt cuối cùng của cao tốc Bến Lức - Long Thành đang thi công để tiến tới hợp long vào tháng 6. Ảnh: Quỳnh Danh.

Thực tế, dự án từng đối mặt với nguy cơ chậm tiến độ vì 5 nhà dân chưa di dời ở nút giao với Quốc lộ 51 và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (liên thông với nút giao Tân Hiệp). Tuy nhiên, điểm nghẽn này đã cơ bản được tháo gỡ khi các hộ dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Đây là nút giao quan trọng, đồng thời là 2 trục giao thông huyết mạch dẫn về cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, biển Vũng Tàu và sân bay Long Thành. Đến nay, nút giao đã cơ bản hoàn thành cọc khoan nhồi, đang thi công bệ trụ, bản mặt cầu. Các đơn vị phấn đấu cuối tháng 6 hoàn thành nút giao.

Khi cầu Phước Khánh và nút giao Quốc lộ 51 hoàn thành, việc lưu thông trên toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ thông suốt, hiện dự án dự kiến thông xe toàn bộ vào tháng 9.

Trong trường hợp không đi cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, người dân từ TP.HCM có thể lựa chọn hướng di chuyển qua Vành đai 3 - dự kiến hoàn thành trước ngày 30/6.

Hướng tuyến đường ĐT25B - ĐT25C.

Từ đây, một phương án là kết nối vào tỉnh lộ 25B kéo dài từ trung tâm xã Nhơn Trạch tới Quốc lộ 51 (xã Long Thành) để kết nối tiếp tới sân bay Long Thành. Đường tỉnh lộ 25B có chiều dài hơn 9,2 km đang được nâng cấp mở rộng 10 làn xe, dự kiến thông xe vào tháng 6. Tuy nhiên, hạn chế của hướng đi này là vẫn phải đi qua Quốc lộ 51, dẫn tới nguy cơ ùn tắc cao.

Một lựa chọn khác là đi theo tỉnh lộ 25C, cách đường tỉnh 25B khoảng 4 km và cũng kết nối trực tiếp với Vành đai 3 TP.HCM. Tuyến này dẫn thẳng tới đường T1 - trục vào cổng số 1 sân bay Long Thành. Hiện, tỉnh lộ 25C đang trong giai đoạn hoàn thiện, nếu kịp về đích vào tháng 6, người dân sẽ có thêm một hướng tiếp cận với quy mô 8 làn xe.

Dù vậy, theo ghi nhận tại thời điểm cuối tháng 3, 2 tuyến đường nghìn tỷ này vẫn ì ạch thi công vì vướng mặt bằng.

Khu vực điểm cuối của tuyến cao tốc Hồ Tràm - Long Thành, nơi kết nối trực tiếp với đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận và tuyến đường tỉnh DT999B. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đối với loạt dự án hạ tầng giao thông còn nằm trên giấy, trong 7 dự án có kế hoạch động thổ ngày 30/4, TP.HCM đã chuẩn bị khởi động tuyến kết nối sân bay Long Thành với “thủ phủ” resort nghỉ dưỡng Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Hiện, dự án đang ở bước thẩm định đề xuất chủ trương của phía nhà đầu tư CTCP Masterise Hạ tầng cao tốc Long Thành - Hồ Tràm. Sở Xây dựng TP.HCM cũng đang kiến nghị UBND TP.HCM báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy, trình Ban Thường vụ Thành ủy chấp thuận chủ trương triển khai dự án với tính chất cấp bách phải thực hiện ngay, trong bối cảnh khó đảm bảo tiến độ hoàn thành trong năm sau.

Theo kế hoạch, dự án được đầu tư với kinh phí 51.000 tỷ đồng , theo phương thức đối tác công - tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), quy mô cao tốc đô thị tối thiểu 6 làn xe (giai đoạn 2025-2030), dài khoảng 42,07 km.

Toàn cảnh sân bay Long Thành sau 5 năm khởi công Các hạng mục tại dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang được đốc thúc thi công đồng loạt, song mật độ công nhân và máy móc trên công trường giảm rõ rệt so với năm ngoái.