Yêu cầu Vành đai 3, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khai thác trước 30/6

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ dự án Vành đai 3, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và các tuyến metro theo chỉ đạo của Chính phủ.

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu hoàn thành tuyến Vành đai 3 trước 30/6. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM vừa có văn bản triển khai Thông báo 166 ngày 2/4 của nguyên Thủ tướng Chính phủ tại cuộc kiểm tra tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 cùng các tuyến đường giao thông kết nối.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đề nghị thủ trưởng các sở, ngành, chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan tập trung nguồn lực triển khai, đôn đốc và hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ được giao, bảo đảm các mốc tiến độ theo chỉ đạo của nguyên Thủ tướng.

Trong đó, dự án xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM và dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cần hoàn thành toàn bộ, đưa vào khai thác trước 30/6.

Theo kế hoạch ban đầu, tuyến Vành đai 3 phải thông xe kỹ thuật chậm nhất ngày 31/12/2025, hướng tới khai thác toàn tuyến vào 30/4. Tuy nhiên, quá trình thi công dự án gặp nhiều vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng và thiếu vật liệu, tiến độ bị chậm, buộc dời ngày hoàn thành đến 30/6.

Tương tự, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khởi công tháng 6/2023, dự kiến đưa vào khai thác tạm từ tháng 3 vừa qua. Tuy nhiên, dự án thiếu hụt nhân công, biến động giá vật liệu, xăng dầu và vướng mặt bằng nên quá trình thi công gặp nhiều khó khăn, dẫn đến chậm tiến độ.

Đối với tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương, TP.HCM yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành toàn bộ dự án và đưa vào vận hành trong năm 2030.

Trong khi đó, với tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu cần khẩn trương tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự án, đảm bảo đủ điều kiện khởi công trước 30/4.

Tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành cũng cần được đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư dự án, phấn đấu khởi công trước 30/6.

UBND TP.HCM giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng theo dõi, giám sát tiến độ, kịp thời tham mưu thành phố chỉ đạo kịp thời quá trình thực hiện các dự án, đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.

Theo Thông báo 166 của Văn phòng Chính phủ ngày 2/4, tiến độ triển khai các tuyến đường bộ kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành đang được triển khai đáp ứng tiến độ, việc đưa vào khai thác đồng bộ với sân bay Long Thành là khả thi.

Nguyên Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng, UBND TP.HCM, UBND tỉnh Đồng Nai, VEC tập trung chỉ đạo các nhà thầu tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm tiến độ các dự án hạ tầng kết nối đến sân bay hoàn thành như đã cam kết.