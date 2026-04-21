Bộ trưởng Tài chính giải trình gì về kế hoạch tăng trưởng hai con số?

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn thừa nhận đây là mục tiêu vô cùng thách thức, nhưng là con đường tất yếu để đưa Việt Nam trở thành nước phát triển vào năm 2045.

Trong lần đầu giải trình trước Quốc hội về các vấn đề đại biểu quan tâm liên quan kế hoạch tăng trưởng 2 con số, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn dành nhiều thời gian nói về bối cảnh thế giới, tình hình xung đột địa chính trị thời gian qua tác động tới giá dầu, đứt gãy chuỗi cung ứng, từ đó ảnh hưởng tới khả năng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam.

Ông cũng đồng tình với những tồn tại trong nội tại của nền kinh tế mà các đại biểu Quốc hội nêu như: mô hình tăng trưởng, hiệu quả đầu tư, chất lượng nguồn nhân lực…

Trước các đề xuất, góp ý của đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết sẽ triệt để tiếp thu để báo cáo Chính phủ, báo cáo Quốc hội, hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2026-2030.

"Mục tiêu vô cùng thách thức"

Giải trình rõ hơn về một số nội dung mà đại biểu Quốc hội quan tâm, đặc biệt về mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay cũng như cả giai đoạn 2026-2030, Bộ trưởng Tài chính nhiều lần thừa nhận đây là "mục tiêu vô cùng thách thức", nhưng là con đường tất yếu, và “không có con đường nào khác” để đưa Việt Nam trở thành nước phát triển vào năm 2045.

Giải trình về "độ khó" của mục tiêu này, ông dẫn ví dụ từ báo cáo của tổ chức World Development Report, từ năm 1946 đến nay, chỉ có 13 quốc gia và vùng lãnh thổ đạt mức tăng trưởng liên tục 2 con số trong vòng trên 10 năm. Từ đó, đưa đất nước từ một quốc gia nghèo và đang phát triển và trở thành quốc gia phát triển.

“Quay lại lịch sử hơn 40 năm đổi mới của chúng ta thì chỉ có 2 năm tăng trưởng được trên 9% và chưa bao giờ chúng ta đạt được tăng trưởng 2 con số”, ông nói.

Dù vậy, Bộ trưởng Tài chính cho biết bám sát nghị quyết Đại hội Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, kết luận của hội nghị Trung ương, Chính phủ đã đưa ra các chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể trong năm 2026 cũng như các năm tiếp theo để đạt mục tiêu tăng trưởng cao này.

Sau quý I với mức tăng trưởng 7,83%, Bộ trưởng Tuấn cho biết tăng trưởng quý II sẽ đối mặt nhiều thách thức, nhất là tác động từ xung đột Trung Đông. Theo đánh giá của các chuyên gia, giá dầu thô cứ tăng 10% sẽ tác động làm giảm tăng trưởng nước ta 0,4% và lạm phát sẽ tăng 0,5%. Giá dầu tăng cũng tác động làm tăng giá các hàng hóa, sản phẩm khác trong nền kinh tế.

TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA VIỆT NAM NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY Nguồn: Bộ Tài chính, Cục Thống kê, Tổng hợp. Nhãn 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 kế hoạch Tăng trưởng GDP so với năm liền trước % 6.41 5.5 5.55 6.42 6.99 6.69 6.94 7.47 7.36 2.87 2.55 8.54 5.07 7.09 8.02 10

Người đứng đầu Bộ Tài chính cho biết để cả năm tăng trưởng trên 10%, các quý còn lại phải tăng trưởng 10-11%. Bộ sẽ tham mưu, trình Chính phủ triển khai một loạt nhiệm vụ giải pháp thời gian tới. Trong đó có việc rà soát, cập nhật lại kịch bản tăng trưởng để giao nhiệm vụ cho từng cơ quan, địa phương, bộ ngành, thậm chí từng doanh nghiệp, phù hợp với điều kiện của tình hình mới.

Bên cạnh đó, Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ đảm bảo vừa cung cấp đủ vốn cho nền kinh tế, vừa đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô.

“Chính sách tài khóa sẽ tập trung vào hoàn thiện chính sách thuế đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời. Nhưng đồng thời cũng phải tạo điều kiện tối đa cho sự phát triển của doanh nghiệp. Đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ”, Bộ trưởng Tuấn nói và nhấn mạnh đây là nhóm chiếm 96% số lượng doanh nghiệp của nền kinh tế và đang đóng góp trên 50% cho GDP.

Điểm nghẽn 3,3 triệu tỷ

Về vấn đề giải ngân đầu tư công, ông Tuấn cho biết Bộ Tài chính đang quyết liệt triển khai các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Lê Minh Hưng phân công. Trong tuần này, Thủ tướng sẽ chủ trì hội nghị toàn quốc để đảm bảo giải ngân vốn đầu tư công đạt tiến độ đề ra.

Liên quan việc giải quyết các dự án tồn đọng, trước khi giải trình, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã dành lời cảm ơn Quốc hội vì đã tạo điều kiện để tiếp tục mở rộng xử lý các dự án tồn động về đất đai cũng như các dự án khác theo Nghị quyết 170 của Quốc hội.

Các dự án tồn đọng là một điểm nghẽn nhưng cũng là một nguồn lực và động lực cho chúng ta tăng trưởng thời gian tới Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn

Ông cho rằng đây là một điểm nghẽn nhưng cũng là một nguồn lực và động lực cho tăng trưởng thời gian tới. Theo thống kê chưa đầy đủ thì hiện cả nước đang tồn động khoảng 200.000 ha đất, tổng vốn đầu tư khoảng 3,3 triệu tỷ đồng , tức gấp 3 lần tổng vốn đầu tư công của năm 2026, khoảng 1,1 triệu tỷ.

Ngoài ra, Bộ trưởng Tài chính cũng cho biết sẽ tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chính sách pháp luật. Ngay trong kỳ họp này, Bộ sẽ trình Chính phủ, để trình Quốc hội tháo gỡ sửa đổi 4 luật về thuế gồm: thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt.

Về giải pháp trên thị trường vốn, Bộ trưởng Tài chính thừa nhận hiện nay nước ta đang phụ thuộc rất lớn vào thị trường tiền tệ. Mà nguyên tắc của thị trường tiền tệ là cung cấp vốn ngắn hạn cho nền kinh tế, còn vốn dài hạn thì phải do thị trường vốn cung ứng.

Thị trường vốn hiện chủ yếu huy động qua kênh trái phiếu và cổ phiếu, theo ông Tuấn, cả 2 thị trường này thời gian qua đều đã đạt được các bước tiến lớn. Trong đó, thị trường chứng khoán Việt Nam đã được tổ chức quốc tế nâng hạng từ cận biên lên mới nổi, còn thị trường trái phiếu Chính phủ cũng đang phát triển rất tốt. Năm 2025, thị trường trái phiếu Chính phủ đã huy động được 800.000 tỷ cho nền kinh tế và năm nay phấn đấu huy động 900.000 tỷ.

Theo Bộ trưởng, muốn thị trường vốn phát triển thì phải cải cách đồng bộ từ thể chế, hạ tầng đến các thành viên thị trường, gồm người bán, người mua, người trung gian. Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tăng cường giám sát các tổ chức tài chính trung gian để giúp nhà đầu tư an tâm hơn khi mua trái phiếu doanh nghiệp.