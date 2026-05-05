Thương mại Việt Nam - Ấn Độ lập đỉnh, mục tiêu cán mốc 20 tỷ USD

Với tốc độ tăng trưởng 2 con số và sự bổ trợ mạnh mẽ trong chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam và Ấn Độ đang hiện thực hóa mục tiêu đưa kim ngạch song phương sớm chạm mốc 20 tỷ USD.

Mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Ấn Độ đang đạt được những thành tựu mới. Số liệu từ Bộ Công Thương cho thấy trong giai đoạn 2016-2025, kim ngạch thương mại giữa hai nước đã tăng gấp 3 lần, từ mức 5,4 tỷ USD lên con số kỷ lục 16,46 tỷ USD .

Những con số kỷ lục

Năm 2025, Việt Nam xuất khẩu sang Ấn Độ đạt 10,3 tỷ USD (tăng 14,2%), trong khi nhập khẩu đạt 6,1 tỷ USD (tăng 5%).

Đà tăng trưởng này tiếp tục duy trì trong quý I/2026 với tổng kim ngạch đạt 4,8 tỷ USD , tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ đạt 2,9 tỷ USD (+25%); kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Ấn Độ đạt 1,8 tỷ USD (+34%).

Cơ cấu hàng hóa giữa hai nước mang tính bổ trợ rõ nét. Hơn 70% hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường 1,4 tỷ dân là nhóm hàng chế biến, chế tạo (công nghệ, điện tử, máy móc). Ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ Ấn Độ chủ yếu là nguyên phụ liệu dệt may, sắt thép, thủy sản và dược phẩm để phục vụ sản xuất và tiêu dùng trong nước.

Không chỉ dừng lại ở thương mại, dòng vốn đầu tư trực tiếp (FDI) cũng đang chảy mạnh giữa hai quốc gia. Hiện nay, các doanh nghiệp Ấn Độ đã hiện diện tại 20 trên tổng số 34 tỉnh, thành phố của Việt Nam.

TP.HCM hiện dẫn đầu cả nước về thu hút vốn từ Ấn Độ, theo sau là các địa phương như Đắk Lắk, Khánh Hòa, Thanh Hóa... Những dự án tiêu biểu có thể kể đến như Nhà máy Đường Sơn Hòa ( 94,5 triệu USD ), Công ty TNHH Cà phê Ngon ( 90 triệu USD ) hay Nhà máy điện mặt trời Infra 1 ( 72 triệu USD ).

Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp Việt Nam cũng đang "đem chuông đi đánh xứ người" với 30 dự án tại Ấn Độ. Tâm điểm chú ý là "siêu dự án" nhà máy xe điện của Tập đoàn Vingroup tại bang Tamil Nadu với kế hoạch nâng tổng vốn đầu tư lên 6,5 tỷ USD .

Thắt chặt quan hệ đối tác

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu tái cấu trúc, Việt Nam và Ấn Độ nổi lên như hai mắt xích không thể tách rời. Ông Bùi Trung Thướng, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Ấn Độ, khẳng định hai nước không phải là đối thủ cạnh tranh mà là đối tác bổ trợ.

"Việt Nam có thế mạnh về sản xuất và xuất khẩu sản phẩm cuối cùng, trong khi Ấn Độ sở hữu nguồn nguyên liệu dồi dào về bông, sợi và công nghệ nhuộm. Sự kết hợp này tạo nên chuỗi giá trị bền vững", ông Thướng chia sẻ.

Việt Nam - Ấn Độ không phải là đối thủ cạnh tranh mà là đối tác bổ trợ Ông Bùi Trung Thướng, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Ấn Độ

Bên cạnh các ngành truyền thống, công nghệ số đang trở thành động lực tăng trưởng mới. Sự kết hợp giữa năng lực phần cứng của Việt Nam và thế mạnh phần mềm, dịch vụ số hàng đầu thế giới của Ấn Độ hứa hẹn tạo ra những bước đột phá trong kinh tế số.

Cơ hội cho hàng Việt tại Ấn Độ đang rộng mở hơn bao giờ hết khi các tập đoàn bán lẻ khổng lồ như Reliance Retail bắt đầu kết nối trực tiếp để đưa sản phẩm Việt vào hệ thống phân phối hiện đại. Điều này giúp doanh nghiệp Việt nâng cao giá trị gia tăng và xây dựng thương hiệu trực tiếp với người tiêu dùng Ấn Độ.

Cùng với tiến trình rà soát, nâng cấp Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ (Aitiga) cũng được kỳ vọng tạo thêm cú hích cho thương mại song phương.

Giới chuyên gia nhận định với tốc độ tăng trưởng như hiện nay, mục tiêu 20 tỷ USD kim ngạch thương mại song phương là hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, để đạt được con số này, hai nước cần quyết liệt hơn trong việc kết nối hạ tầng logistics, đơn giản hóa thủ tục thanh toán và đẩy mạnh xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ.

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1972 và đặc biệt sau 10 năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện (2016-2026), Việt Nam và Ấn Độ không ngừng củng cố tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực và đạt nhiều kết quả tích cực. Trong số đó, hợp tác kinh tế - thương mại tiếp tục là điểm sáng với kim ngạch song phương tăng trưởng mạnh, các lĩnh vực đầu tư, công nghệ số, dệt may, năng lượng, chuỗi cung ứng và đổi mới sáng tạo ngày càng được thúc đẩy theo hướng thực chất, hiệu quả. Vì vậy, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng tạo xung lực góp phần định hình khuôn khổ hợp tác song phương trong giai đoạn phát triển mới.