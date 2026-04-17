Thỏa thuận tỷ USD giữa doanh nghiệp Việt Nam với Trung Quốc

Trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các doanh nghiệp Việt Nam đã ký kết hợp tác với đối tác Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực, giá trị hàng tỷ USD.

10 biên bản ghi nhớ giữa doanh nghiệp 2 nước đã được ký kết. Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam đã ký kết các thỏa thuận hợp tác quy mô lớn với đối tác Trung Quốc, trải rộng từ hàng không, du lịch đến hạ tầng và dịch vụ.

Theo các thông tin được công bố, khoảng 10 biên bản ghi nhớ (MoU) giữa doanh nghiệp hai nước đã được trao đổi, cho thấy xu hướng tăng tốc kết nối kinh tế song phương trong giai đoạn mới.

Hàng không dẫn dắt làn sóng hợp tác Việt Nam - Trung Quốc

Theo đó, Vietnam Airlines đã công bố các thỏa thuận hợp tác với tổng giá trị khoảng 50 triệu USD , triển khai trong giai đoạn 2026-2030. Cụ thể, hãng ký kết với Beijing Shuozoujiuzou Technology nhằm thúc đẩy trao đổi khách hai chiều, mở rộng nguồn khách Trung Quốc đến Việt Nam cũng như khách Việt Nam sang Trung Quốc thông qua các nền tảng công nghệ và hệ sinh thái bán vé.

Song song đó, hãng bay Việt Nam cũng đạt thỏa thuận với Shanghai Wan Jun Aviation Service trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa, hướng đến tối ưu hóa hoạt động logistics hàng không giữa hai thị trường. Các hợp tác này giúp Vietnam Airlines tăng độ phủ tại Trung Quốc, đồng thời cải thiện hệ số sử dụng ghế và hiệu quả khai thác trên các đường bay quốc tế đang phục hồi mạnh.

Ngành hàng không dẫn dắt xu hướng hợp tác Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh: VNA.

Cùng lĩnh vực hàng không, Vietjet Air lựa chọn hướng đi trực tiếp hơn khi mở rộng mạng bay tới thị trường tỷ dân. Hãng đã công bố kế hoạch khai thác thêm 5 đường bay mới kết nối Việt Nam với các thành phố lớn của Trung Quốc, qua đó gia tăng tần suất khai thác và mở rộng hiện diện tại một trong những thị trường hàng không lớn nhất châu Á.

Việc mở thêm đường bay không chỉ nhằm đón đầu nhu cầu du lịch đang phục hồi, mà còn phục vụ dòng di chuyển thương mại, đầu tư giữa hai nền kinh tế.

Bên cạnh đó, Vietjet và SPDB Financial Leasing (SPDBFL) cũng đã trao thỏa thuận tài trợ thuê mua 10 tàu bay Comac C909, mở rộng hợp tác tài chính - hàng không giữa doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Trung Quốc.

Cái "bắt tay" tỷ USD ở mảng bất động sản - du lịch

Ở lĩnh vực du lịch - bất động sản, Sun Group gây chú ý khi ký thỏa thuận hợp tác trị giá tới 2,3 tỷ USD với Gold Mantis - một trong những tập đoàn thiết kế, thi công nội thất hàng đầu Trung Quốc.

Thỏa thuận này nằm trong chiến lược “đứng trên vai người khổng lồ” của doanh nghiệp Việt Nam, nhằm nâng chuẩn thiết kế, thi công và vận hành các dự án quy mô lớn, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang chuẩn bị cho các sự kiện quốc tế như APEC 2027.

Đây cũng là một trong những thỏa thuận có giá trị lớn nhất giữa doanh nghiệp hai nước trong chuyến thăm lần này, phản ánh xu hướng hợp tác không chỉ dừng ở thương mại mà mở rộng sang nâng cấp chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Sun Group có hợp tác tỷ USD với đối tác Trung Quốc. Ảnh: Sun Group.

Không chỉ dừng ở các hợp đồng riêng lẻ, các thỏa thuận hợp tác lần này còn đặt nền tảng cho nhiều dự án quy mô lớn hơn giữa hai nền kinh tế.

Hai bên đang thúc đẩy kết nối hạ tầng chiến lược, đặc biệt là các tuyến đường sắt liên vận như Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, cùng các dự án logistics và hạ tầng số.

Điều này cho thấy hợp tác Việt Nam - Trung Quốc đang dịch chuyển từ thương mại thuần túy sang liên kết sâu hơn về chuỗi cung ứng, vận tải và công nghiệp.

Việc hàng loạt doanh nghiệp hai nước ký kết thỏa thuận ngay trong chuyến thăm cấp cao cho thấy vai trò “đi trước” của khu vực doanh nghiệp trong thúc đẩy quan hệ kinh tế.

Các lĩnh vực được ưu tiên từ hàng không, du lịch đến logistics đều là những ngành có khả năng tạo dòng chảy trực tiếp về hàng hóa, khách du lịch và vốn đầu tư.

Trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, còn Việt Nam là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng khu vực, các thỏa thuận lần này được kỳ vọng tạo lực đẩy mới cho tăng trưởng song phương trong những năm tới.