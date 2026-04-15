Bưởi và chanh Việt Nam chính thức có 'visa' vào Trung Quốc

Việt Nam vừa ký kết Nghị định thư xuất khẩu bưởi, chanh sang Trung Quốc, theo đó, mọi vùng trồng và cơ sở đóng gói hai mặt hàng này phải được cả hai nước phê duyệt.

Trung Quốc mở cửa thị trường nhập khẩu chính ngạch với chanh, bưởi Việt Nam. Ảnh: Phạm Trường.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đã chính thức ký kết Nghị định thư quy định yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với bưởi và chanh xuất khẩu từ Việt Nam sang thị trường này.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đây là kết quả của quá trình đàm phán kỹ thuật bài bản kéo dài từ năm 2019 giữa các cơ quan chuyên môn hai nước trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật, qua đó khẳng định xu hướng xuất khẩu chính ngạch, minh bạch, tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế.

Nghị định thư đã ký quy định tất cả vùng trồng và cơ sở đóng gói chanh, bưởi xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc phải được đăng ký với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, song song phải được Bộ và GACC phê duyệt.

Theo đó, vùng trồng và cơ sở đóng gói phải có các biện pháp kiểm soát các đối tượng sinh vật gây hại; áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP), quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), thực hiện bao trái bưởi trước khi thu hoạch ít nhất 60 ngày, đặt bẫy ruồi đục quả...

Đối với các cơ sở đóng gói, ngoài việc cơ sở phải có nền đất cứng, sạch sẽ, có các khu chế biến, xử lý, bảo quản và các khu chức năng riêng, quá trình đóng gói hai loại trái này phải được lựa chọn, phân loại và làm sạch nhằm loại bỏ trái bị bệnh, bị nhiễm sinh vật gây hại, thối hỏng hoặc biến dạng; đồng thời phải loại bỏ cành, lá, các tàn dư thực vật và đất.

Các quy định chặt chẽ này được đặt ra trong bối cảnh Trung Quốc là thị trường tiêu thụ trái cây Việt quy mô lớn, nhu cầu ngày càng gia tăng. Trong đó, bưởi và chanh được đánh giá phù hợp với xu hướng tiêu dùng và ngày càng được người Trung Quốc ưa chuộng, trong khi Việt Nam có lợi thế về sản xuất hai mặt hàng này.

Với diện tích canh tác lên đến 106.000 ha, Việt Nam thuộc nhóm các quốc gia có quy mô sản xuất bưởi lớn trên thế giới, với nhiều vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn.

Việt Nam cũng đẩy mạnh phát triển các giống bưởi đặc sản chất lượng cao như bưởi Da Xanh, Năm Roi, Diễn, Phúc Trạch nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nông dân, đồng thời hướng tới trở thành động lực mới thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu nông sản.

Ngoài các vùng trồng truyền thống, diện tích trồng bưởi và chanh tiếp tục được mở rộng trong nhiều năm gần đây tại nhiều địa phương như Hà Nội, Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Đồng Nai, Đồng Tháp...

Sau nhiều mặt hàng đã xuất khẩu chính ngạch thành công, bưởi và chanh được kỳ vọng sớm mở rộng thị phần nhờ lợi thế về nguồn cung và chất lượng.

Thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp và người sản xuất để tổ chức triển khai hiệu quả Nghị định thư.

Bộ và các cơ quan liên quan sẽ tổ chức tập huấn phổ biến các quy định của Nghị định thư; xây dựng, chuẩn hóa lại các vùng trồng, cơ sở đóng gói đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của nghị định thư; tăng cường kiểm tra các vùng trồng, cơ sở đóng gói bưởi và chanh nhằm đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định đã thỏa thuận.