Sun Group ký thỏa thuận 2,3 tỷ USD với 'ông lớn' Trung Quốc

  • Thứ tư, 15/4/2026 20:50 (GMT+7)
Thỏa thuận của Sun Group với đối tác nội thất hàng đầu Trung Quốc sẽ phục vụ các công trình trọng điểm, bao gồm sân bay Phú Quốc chuẩn bị cho APEC 2027.

Đối tác của Sun Group đã trang trí kiến trúc tại sân bay quốc tế Đại Hưng (Bắc Kinh), Trung tâm triển lãm quốc tế Hàng Châu... Ảnh: Sun Group.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc chính thức tại Trung Quốc của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group và ông Châu Minh, Chủ tịch HĐQT Gold Mantis đã kí biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược toàn diện (MOU) trị giá 2,3 tỷ USD trong lĩnh vực thiết kế và thi công hoàn thiện nội thất, ứng dụng công nghệ tiên tiến.

Trọng tâm của biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2031 là triển khai thi công và ứng dụng các công nghệ tiên tiến hàng đầu thị trường như BIM (Building Information Modeling) cùng giải pháp thiết kế và thi công trang trí kiến trúc, nội thất cho các dự án trọng điểm quốc gia tại Việt Nam.

Đặc biệt, Gold Mantis sẽ đóng vai trò đối tác chiến lược cùng Sun Group hiện thực hóa trang trí nội thất cho cụm công trình sân bay và các hạng mục quan trọng khác phục vụ hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc.

Sự kiện được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc trong lĩnh vực xây dựng và công nghệ, góp phần cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao giữa hai quốc gia, tăng cường mối quan hệ bền chặt giữa hai nước.

Được thành lập từ năm 1993, Gold Mantis là "tượng đài" trong ngành thiết kế và thi công trang trí kiến trúc trên thế giới với danh mục dự án như sân bay quốc tế Đại Hưng (Bắc Kinh) - sân bay hiện đại bậc nhất thế giới, sân bay quốc tế Angkor (Campuchia) đến Nhà hát Lớn quốc gia Trung Quốc, Trung tâm triển lãm quốc tế Hàng Châu...

Diệu Thanh

