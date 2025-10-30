Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Airbus mở trung tâm tại Việt Nam

  • Thứ năm, 30/10/2025 17:14 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tổng Bí thư đề nghị Airbus tiếp tục tăng cường hợp tác với các hãng hàng không của Việt Nam để mở rộng chuỗi cung ứng và sản xuất thiết bị máy bay Airbus tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Chris Drewer, Phó chủ tịch cấp cao khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Tập đoàn Airbus. Ảnh: TTXVN.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, tổ chức tài chính quốc tế hàng đầu của Anh.

Tiếp ông Saif Malik, Tổng giám đốc Ngân hàng Standard Chartered tại Anh, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những hiệu quả trong hợp tác tài chính, ngân hàng thời gian qua giữa Việt Nam - Anh. Đồng thời bày tỏ mong muốn ngân hàng sẽ tiếp tục chia sẻ, tư vấn và hỗ trợ để Việt Nam trở thành trung tâm tài chính của khu vực trong thời gian tới.

Bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ của ngân hàng trong việc nâng hạng thị trường chứng khoán gần đây của Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Standard Chartered sẽ ủng hộ nâng hạng tín nhiệm của Việt Nam.

Đồng thời, Tổng Bí thư cũng đề nghị ngân hàng này hỗ trợ Việt Nam trong việc phát hành trái phiếu sắp tới, qua đó giúp Việt Nam huy động nguồn vốn với chi phí hợp lý, thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Đáp lại, Tổng giám đốc Standard Chartered đồng thuận với quan điểm của Tổng Bí thư về xu thế chuyển dịch của ngành tài chính ngân hàng sang châu Á, ông Saif Malik cho biết sẽ tiếp tục cam kết đầu tư vào thị trường Việt Nam.

Tại buổi tiếp ông Chris Drewer, Phó chủ tịch Cấp cao khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Tập đoàn Airbus, Tổng Bí thư Tô Lâm cho hay Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển ngành hàng không nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân và quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Theo đó, Tổng Bí thư đề nghị tập đoàn này tăng cường hợp tác với các hãng hàng không của Việt Nam để mở rộng chuỗi cung ứng và sản xuất thiết bị máy bay Airbus tại Việt Nam; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, quan tâm thúc đẩy việc sửa chữa động cơ máy bay, mở trung tâm của Airbus tại Việt Nam để tập trung cung cấp các dịch vụ vận chuyển hành khách, hàng hóa, bảo dưỡng.

Đồng thời, đề nghị tập đoàn tạo điều kiện để các hãng hàng không của Việt Nam trực tiếp đàm phán ký kết các hợp đồng mua máy bay.

Về phía Airbus, ông Chris Drewer khẳng định cam kết tiếp tục là đối tác quan trọng của Việt Nam, mong muốn cung cấp thêm máy bay cho các hãng hàng không trong nước và mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực như máy bay trực thăng, máy bay quân sự, hợp tác khoa học công nghệ, vệ tinh.

Tại buổi tiếp bà Helen Wilson, Phó chủ tịch cấp cao toàn cầu Tập đoàn Rolls Royce, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao năng lực và kinh nghiệm của tập đoàn. Đồng thời đề nghị tập đoàn tiếp tục hợp tác với Việt Nam nghiên cứu, tìm hiểu nhiên liệu hàng không bền vững, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực hàng không, vũ trụ cho các đối tác Việt Nam.

Trước mắt, Tổng Bí thư xúc tiến thiết lập Trung tâm bảo dưỡng sửa chữa động cơ Rolls Royce tại Việt Nam và cho biết sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh thuận lợi tại Việt Nam.

Bà Helen Wilson bày tỏ vui mừng vì những hợp tác về động cơ máy bay của tập đoàn với Vietnam Airlines và Vietjet đang góp phần vào sự phát triển của hàng không Việt Nam. Cùng với đó, bà khẳng định cam kết sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển ngành hàng không phát thải thấp và mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực khác.

Liên Phạm

Tổng bí thư tô lâm Vietjet Air Đảng Cộng sản Việt Nam Ngân hàng Á Châu ACB Tô Lâm Airbus Standard Chartered Airbus Rolls Royce việt nam trái phiếu

  • VietJet Air

    VietJet Air

    Công ty cổ phần Hàng không VietJet là hãng hàng không tư nhân đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời là một trong số ít hãng hàng không hiếm hoi trên thế giới có lãi ngay từ năm thứ 2 hoạt động. Theo tuyến bố của hãng này, năm 2017, hãng chiếm 43% thị phần bay nội địa. Tuy nhiên, VietJet cũng dính nhiều lùm xùm liên quan tới các chiến lược marketing đặc biệt là việc cho tiếp viên mặc bikini hồi mới ra mắt.

    • Thành lập: 2007
    • Sáng lập: Nguyễn Thị Phương Thảo và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VJC

    Website

  • Airbus

    Airbus

    Airbus S.A.S là một công ty chuyên sản xuất máy bay và là công ty con của tập đoàn Airbus - một công ty hàng không vũ trụ châu Âu. Airbus sản xuất khoảng một nửa số máy bay phản lực của thế giới và đưa ra thị trường máy bay chở khách fly-by-wire đầu tiên Airbus A320, máy bay chở khách lớn nhất thế giới A380.

    • Thành lập: 19170
    • Trụ sở chính: Toulouse, Pháp
    • Trực thuộc: Tập đoàn Airbus SE

