Tổng Bí thư nêu ưu tiên để Marvell tăng cường đầu tư vào Việt Nam

  • Thứ tư, 1/10/2025 22:21 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tổng Bí thư nêu một số ưu tiên để Tập đoàn Marvell tăng cường đầu tư vào Việt Nam, trong đó có hỗ trợ Việt Nam xây dựng trung tâm dữ liệu, phát triển ngành bán dẫn và đào tạo nguồn nhân lực.

Tap doan Marvell anh 1

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Sandeep Bharathi, Chủ tịch Tập đoàn Marvell toàn cầu, Mỹ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Chiều 1/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Sandeep Bharathi, Chủ tịch Tập đoàn Marvell toàn cầu, Mỹ.

Tổng Bí thư hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Tập đoàn Marvell toàn cầu trong dịp kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Mỹ và trong năm thứ hai triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Tổng Bí thư ghi nhận và đánh giá cao các kết quả đầu tư, kinh doanh của tập đoàn tại Việt Nam trong những năm qua, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của Việt Nam và quan hệ Việt Nam - Mỹ.

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam coi Mỹ là một trong những đối tác có tầm quan trọng hàng đầu, mong muốn quan hệ hai bên duy trì đà phát triển tích cực, sâu rộng, hiệu quả, vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp hai nước.

Tổng Bí thư chia sẻ tầm nhìn phát triển và vai trò quan trọng của khoa học công nghệ. Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam đang nỗ lực tiếp tục đổi mới thể chế, hoàn thiện chính sách, pháp luật là để tạo thuận lợi cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các mục tiêu phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng khi nhiều tập đoàn lớn, trong đó có Tập đoàn Marvell tiếp tục tăng cường đầu tư, mở rộng kinh doanh tại Việt Nam.

Tổng Bí thư nêu một số ưu tiên để Tập đoàn Marvell tăng cường đầu tư vào Việt Nam, trong đó có hỗ trợ Việt Nam xây dựng trung tâm dữ liệu, phát triển ngành bán dẫn và đào tạo nguồn nhân lực.

Tap doan Marvell anh 2

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Sandeep Bharathi, Chủ tịch Tập đoàn Marvell toàn cầu, Mỹ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Chủ tịch Tập đoàn Marvell toàn cầu Sandeep Bharathi bày tỏ vinh dự và chân thành cảm ơn Tổng Bí thư dành thời gian tiếp đoàn, chia sẻ những kết quả kinh doanh và sự phát triển của Tập đoàn ở Việt Nam trong hơn 10 năm qua.

Ông Sandeep Bharathi cảm ơn và đánh giá cao tầm nhìn của lãnh đạo Việt Nam đối với sự phát triển của khoa học công nghệ, nhất trí với các định hướng của Tổng Bí thư và khẳng định Tập đoàn sẽ tiếp tục đồng hành trong thực hiện các mục tiêu phát triển của Việt Nam trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch Tập đoàn Marvell toàn cầu bày tỏ mong muốn làm sâu sắc và hiệu quả hơn nữa các quan hệ đối tác với các bộ, ngành, địa phương và các trường đại học ở Việt Nam nhằm thúc đẩy sự phát triển hệ sinh thái bán dẫn, đào tạo nguồn nhân lực để Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái toàn cầu của Tập đoàn.

