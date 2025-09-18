Tổng Bí thư Tô Lâm đặt ra yêu cầu khi sửa Luật Đất đai 2024

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu các quan điểm, chính sách quan trọng của Luật Đất đai sửa đổi cần được đặt trong mối liên hệ với các luật liên quan như thuế, nhà ở, kinh doanh bất động sản.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về một số nội dung của 4 dự án luật vào sáng 18/9. Ảnh: TTXVN.

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về một số nội dung của 4 dự án luật, trong đó có Luật Đất đai (sửa đổi), Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Luật Đất đai là một đạo luật quan trọng, có phạm vi tác động rất lớn, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp, người dân, nên việc sửa đổi cần phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và phải được đầu tư nguồn lực, thời gian để thực hiện nghiêm túc và hiệu quả.

Theo đó, người đứng đầu Đảng đề nghị quá trình sửa đổi phải nhận diện đầy đủ những khó khăn, vướng mắc; đồng thời đưa ra phương án xử lý tổng thể, căn cơ và đồng bộ. Các quan điểm, định hướng lớn và chính sách quan trọng của luật sửa đổi cần được đặt trong mối liên hệ với các luật liên quan như thuế, nhà ở, kinh doanh bất động sản, quy hoạch, địa chất và khoáng sản...

Tổng Bí thư yêu cầu Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan chức năng tập trung xây dựng báo cáo rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc từ quy định pháp luật hiện hành, phục vụ việc sửa đổi Luật Đất đai. Đồng thời, các cơ quan phải nghiên cứu phương án để xử lý hài hòa lợi ích, tháo gỡ vướng mắc.

Tổng Bí thư cũng lưu ý cần nhận diện đầy đủ các điểm nghẽn, xem xét kỹ để tránh phát sinh điểm nóng, tranh chấp, khiếu nại có thể ảnh hưởng đến không khí chính trị chung. Cùng với đó, yêu cầu các cơ quan chức năng không để thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc chính sách trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai.

Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1/8 năm ngoái. Trong quá trình thi hành, nhiều chính sách nổi bật đã tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận đất đai cho sản xuất - kinh doanh, giải quyết nhiều tồn đọng về đất, góp phần phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai.

Tuy nhiên, Luật cũng bộc lộ nhiều bất cập cần sửa đổi. Việc bỏ khung giá đất và xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường từng được kỳ vọng là điểm mới đột phá, nay lại được nhìn nhận khiến nghĩa vụ tài chính của người dân tăng nhiều lần.

Bên cạnh đó, Luật Đất đai cũng không còn phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời phát sinh các điểm chưa hợp lý trong quy hoạch, thu hồi, giao - cho thuê đất và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai...

Dự án Luật Đất đai sửa đổi dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, và có hiệu lực từ đầu 2026 nếu được thông qua.