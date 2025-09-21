Tổng Bí thư Tô Lâm tặng 8 chữ vàng cho Petrovietnam

Tại lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất và kỷ niệm 50 năm thành lập, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Petrovietnam 8 chữ vàng: Tiên phong - Vượt trội - Bền vững - Toàn cầu.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham quan Triển lãm Khoa học - Công nghệ của Petrovietnam. Ảnh: VGP.

Ngày 21/9, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất và kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (3/9/1975 - 3/9/2025). Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, cùng dự có Thủ tướng Phạm Minh Chính.

"5 An" và "5 Nhất"

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam cho biết trải qua 50 năm đồng hành cùng đất nước, tập đoàn đã hoàn thành sứ mệnh xây dựng và phát triển ngành công nghiệp dầu khí đồng bộ, hiện đại ngang tầm khu vực và thế giới.

Tập đoàn từ tìm kiếm thăm dò, khai thác, công nghiệp khí đến công nghiệp chế biến, phân phối dầu khí, công nghiệp điện và năng lượng tái tạo, dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao, hình thành hệ thống hạ tầng năng lượng xương sống, chiến lược quốc gia, là động lực phát triển kinh tế xã hội đất nước, thể hiện qua "5 An" và "5 Nhất" đầy tự hào.

Với "5 An", đó là an ninh năng lượng quốc gia; an ninh kinh tế; an ninh lương thực; an ninh quốc phòng; an sinh xã hội.

Với "5 Nhất", đó là doanh nghiệp có quy mô lớn nhất; đơn vị có đóng góp ngân sách cao nhất; doanh nghiệp lợi nhuận cao nhất; doanh nghiệp duy nhất đạt nhiều giải thưởng cao quý về khoa học - công nghệ; doanh nghiệp dẫn đầu đạt mức cao nhất trong hoạt động an sinh xã hội.

Bước vào kỷ nguyên mới cùng dân tộc, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam cho biết tập đoàn phấn đấu là một trong 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới vào 2030. Để làm được điều này, tập đoàn sẽ tiếp tục hiện đại hóa hệ thống quản trị đồng bộ với mô hình tập đoàn công nghiệp - năng lượng quốc gia; mục tiêu doanh thu từ khoa học công nghệ chiếm 25%; chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển trung tâm công nghiệp năng lượng sinh thái quốc gia; tăng cường hợp tác, đầu tư, xuất khẩu và kinh doanh quốc tế, phấn đấu doanh thu quốc tế chiếm 30%.

Ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam. Ảnh: VGP.

Phấn đấu là nhà thầu hàng đầu khu vực

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương, chúc mừng những thành quả to lớn của Petrovietnam trong 50 năm qua.

Theo Tổng Bí thư, nhìn lại lịch sử 50 năm qua, Petrovietnam đã đóng góp to lớn đồng thời đánh giá cao sáng kiến về chương trình "Phòng giáo dục, thực hành STEM", đề nghị Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan phối hợp với Petrovietnam triển khai và nhân rộng mô hình này.

Người đứng đầu Đảng đánh giá thế giới đang chuyển dịch nhanh chóng sang kinh tế xanh, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo, với những đột phá chưa từng có về công nghệ và quản trị.

Trong bối cảnh đó, Trung ương, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều chủ trương, định hướng mới chiến lược để thực hiện 3 mục tiêu: giữ vững môi trường hòa bình và ổn định; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống nhân dân.

Petrovietnam có trách nhiệm triển khai Kết luận 76 của Bộ Chính trị về phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035; một số định hướng cho giai đoạn mới. Đây chính là kim chỉ nam để tập đoàn chuyển từ "khai thác tài nguyên" sang "kiến tạo năng lượng - công nghiệp - tri thức".

Tổng Bí thư đề nghị tập đoàn bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia; chủ động xây dựng năng lực dự trữ chiến lược, điều tiết, cung ứng và điều độ linh hoạt gắn với an ninh năng lượng, an ninh quốc phòng và độc lập, tự chủ kinh tế; dẫn dắt công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng những thành quả to lớn của Petrovietnam trong 50 năm qua. Ảnh: VGP.

Cùng với đó phát triển công nghiệp và dịch vụ kỹ thuật thành trụ cột; mở rộng các tổ hợp lọc - hóa dầu - hóa chất tích hợp; phát triển cơ khí chế tạo giàn khoan, thiết bị năng lượng, vật liệu mới, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa; xây dựng các trung tâm công nghiệp - năng lượng sinh thái quốc gia, gắn với hạ tầng và công nghiệp hỗ trợ; đẩy mạnh dịch vụ kỹ thuật cao từng bước đưa tập đoàn trở thành nhà thầu công nghiệp - kỹ thuật hàng đầu khu vực.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng tặng Petrovietnam 8 chữ vàng: "Tiên phong - Vượt trội - Bền vững - Toàn cầu".

Tổng Bí thư tin tưởng Petrovietnam sẽ tiếp tục là trụ cột của nền kinh tế, là "doanh nghiệp dân tộc" vì lợi ích quốc gia; góp phần hiện thực hóa 2 mục tiêu 100 năm của đất nước.