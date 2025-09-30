Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Không được tư nhân hóa đất đai của Nhà nước'

Tiếp xúc với cử tri Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân, Nhà nước quản lý thống nhất, không được tư nhân hóa đất đai của Nhà nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh quan điểm Nhà nước phải bảo đảm với quyền sử dụng đất công bằng, hiệu quả cho toàn dân. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Theo Báo Chính phủ, chiều 30/9, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri 9 xã Sóc Sơn, Đa Phúc, Nội Bài, Trung Giã, Kim Anh, Mê Linh, Yên Lãng, Tiến Thắng, Quang Minh trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri đã nêu ý kiến tập trung vào vấn đề chuyển đổi đất, định giá đất để bồi thường, chính sách khi thu hồi đất...

Lắng nghe các kiến nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm cho hay hiện nay các cơ quan Trung ương đang nghiên cứu sửa đổi Luật Đất đai và Luật Quy hoạch. Tổng Bí thư khẳng định quan điểm nhất quán đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước sở hữu và thống nhất quản lý, không được tư nhân hóa đất đai của Nhà nước.

Người đứng đầu Đảng đồng thời nhấn mạnh Nhà nước phải bảo đảm với quyền sử dụng đất công bằng, hiệu quả cho mọi người dân; phải đảm bảo sử dụng đất có hiệu quả, phân bố, phân bổ giá trị đất đai công bằng, hiệu quả, tránh lãng phí; phải phát huy tối đa hiệu quả nguồn lực của đất đai để phát triển đất nước.

Ngoài nội dung về đất đai và quy hoạch, Tổng Bí thư cũng thông tin nhanh đến cử tri về về tình hình đất nước, công tác tổ chức đại hội các cấp... Trong đó, Tổng Bí thư khẳng định việc tiếp tục thực hiện chủ trương bố trí bí thư cấp ủy không là người địa phương, cho rằng chủ trương này đã thực hiện trong nhiều nhiệm kỳ và có nhiều kết quả tốt nên sẽ tiếp tục thực hiện.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri cũng nêu kiến nghị về cải thiện hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế nông thôn và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục. Tổng Bí thư ghi nhận và khẳng định Đảng, Nhà nước luôn coi việc chăm lo đời sống nhân dân, nâng cao đời sống cho nhân dân là mục tiêu phấn đấu của mình.

Nói thêm, Tổng Bí thư cho biết cơ quan quản lý sẽ tiếp tục thực hiện những chủ trương đột phá về chính sách y tế, củng cố y tế cơ sở, đảm bảo mỗi xã, phường có bác sĩ, có trạm y tế, có thiết bị y tế để đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe thường xuyên, đảm bảo người dân được khám sức khỏe định kỳ ít nhất mỗi năm một lần…

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư cũng đã trao đổi với cử tri về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời nêu rõ quan điểm chính quyền phải gần dân, sát dân, phải chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo phục vụ, từ bị động sang chủ động, tìm đến dân và phục vụ nhân dân.

Với thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu khẩn trương quán triệt và triển khai thực hiện có kết quả những kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc hoàn thành điều động, sắp xếp, bố trí đủ cán bộ chuyên môn về quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng, tài chính, công nghệ thông tin, quản lý giáo dục và y tế tại cấp phường, xã, không được để tình trạng thiếu cán bộ

Tổng Bí thư cũng yêu cầu TP Hà Nội phải hoàn thành dứt điểm việc chi trả chế độ chính sách cho cán bộ; phải hoàn thành việc giải quyết những hồ sơ thủ tục hành chính đang tồn đọng, quá hạn, không để công việc của người dân và doanh nghiệp bị ách tắc.