VN-Index vượt đỉnh lịch sử

Chỉ số VN-Index chính thức thiết lập đỉnh lịch sử mới trong phiên 7/5 nhờ lực kéo mạnh từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn bất chấp thị trường vẫn nghiêng về sắc đỏ.

VN-Index tăng hơn 17 điểm ngày 7/5. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa khép lại phiên giao dịch ngày 7/5 với diễn biến tích cực khi chỉ số VN-Index bứt phá mạnh để vượt đỉnh lịch sử từng được thiết lập vào giữa tháng 1.

Ngay từ đầu phiên, chỉ số đại diện sàn HoSE vận động trong sắc xanh khi tâm lý nhà đầu tư phần nào cởi mở hơn sau chuỗi giằng co trước đó. Tuy vậy, dòng tiền vẫn cho thấy sự thận trọng nhất định khi tập trung chọn lọc vào một số nhóm cổ phiếu có câu chuyện hỗ trợ riêng thay vì lan tỏa đồng đều trên toàn thị trường.

Trong suốt thời gian giao dịch, áp lực rung lắc liên tục xuất hiện nhưng không đủ lớn để cản trở đà tăng của chỉ số. Sự nâng đỡ từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là các mã đầu ngành thuộc bất động sản, ngân hàng và công nghiệp, đã giúp VN-Index duy trì quán tính đi lên và nới rộng biên độ tăng về cuối phiên.

Thanh khoản cũng ghi nhận tín hiệu cải thiện rõ nét. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn hôm nay đạt hơn 26.000 tỷ đồng , tăng gần 23% so với phiên liền trước, phản ánh dòng tiền có dấu hiệu quay trở lại mạnh mẽ hơn khi thị trường bước vào vùng giá mới.

Kết phiên, VN-Index tăng 17,81 điểm (+0,9%) lên 1.909,1 điểm. Với mức tăng này, chỉ số chứng khoán lớn nhất Việt Nam đã chính thức vượt đỉnh lịch sử xác lập hồi giữa tháng 1, mở ra kỳ vọng về một nhịp tăng mới nếu dòng tiền tiếp tục được duy trì.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm nhẹ 0,7 điểm (-0,3%) xuống 247,76 điểm. Trong khi đó, UPCoM-Index tăng 0,53 điểm (+0,4%) lên 128,18 điểm.

Dù VN-Index bứt phá mạnh, thị trường lại cho thấy bức tranh kém tích cực. Toàn thị trường ghi nhận 378 mã giảm (gồm 15 mã giảm sàn), 842 mã giữ tham chiếu và 339 mã tăng (gồm 26 mã tăng trần).

Diễn biến tương tự cũng xuất hiện tại rổ cổ phiếu VN30 khi trạng thái phân hóa diễn ra khá mạnh với 13 mã tăng, 4 mã đứng giá và 13 mã giảm. Dẫu vậy, nhờ lực kéo mạnh từ một số cổ phiếu trụ, chỉ số VN30-Index vẫn tăng hơn 25 điểm, vượt mốc 2.079 điểm.

VN-Index đóng cửa ở mốc cao kỷ lục. Ảnh: TradingView.

Động lực chính kéo VN-Index đi lên trong phiên đến từ loạt cổ phiếu vốn hóa lớn, nổi bật nhất là VHM (tăng trần), VIC (+2,1%), STB (tăng trần), LPB (+3,6%), HDB (+3,4%), MSN (+3,3%), VPL (+1,7%) và CTG (+0,7%).

Nhóm cổ phiếu công nghiệp cũng gây chú ý khi GEE và GEX đồng loạt tăng trần, góp phần đáng kể vào đà hưng phấn chung của thị trường.

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh tập trung tại nhóm năng lượng và một số cổ phiếu ngân hàng, tiêu dùng gồm GAS (-4%), BSR (-4,5%), VCB (-0,3%), PLX (-3,3%), SAB (-2,4%), TCB (-0,6%), NVL (-3,5%), BVH (-1,9%) và DCM (-3,5%).

Một số mã ngân hàng vốn hóa lớn như VCB (-0,3%), TCB (-0,6%) và ACB (-0,9%) cũng chịu áp lực chốt lời, dù mức giảm tương đối nhẹ.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng phiên thứ 11 liên tiếp. Tuy nhiên, quy mô bán ròng đã thu hẹp đáng kể, chỉ còn hơn 300 tỷ đồng , thấp hơn nhiều so với các phiên trước.

Áp lực bán tập trung chủ yếu tại FPT với giá trị bán ròng 372 tỷ đồng , tiếp đến là ACB (- 296 tỷ đồng ) và KDH (- 118 tỷ đồng ).

Ở chiều mua, MSN được khối ngoại gom mạnh nhất với giá trị mua ròng 376 tỷ đồng . GEX và VHM cũng lần lượt được mua ròng 144 tỷ đồng và 110 tỷ đồng .