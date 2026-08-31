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Kinh doanh

Khẩn trương rà soát, điều chỉnh vốn đầu tư cao tốc dài nhất miền Tây

  • Thứ hai, 31/8/2026 11:05 (GMT+7)
  • 45 phút trước

Phó thủ tướng Thường trực yêu cầu hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh tổng mức đầu tư cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng theo đúng thẩm quyền, cân đối bố trí đủ vốn.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1.

Theo đó, ngày 27/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có văn bản kết luận việc thực hiện Nghị quyết 60/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1.

Phó thủ tướng Phạm Gia Túc giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và UBND TP. Cần Thơ, UBND tỉnh An Giang rà soát, đánh giá đầy đủ kết quả thực hiện dự án, xác định cụ thể khối lượng hoàn thành trong năm 2026, khối lượng chuyển sang năm 2027, giải pháp bù tiến độ (nếu có).

Hai bộ trên cũng được giao tập trung tháo gỡ khó khăn, bảo đảm đủ nguồn vật liệu theo tiến độ thi công; đánh giá kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù.

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Công trường dự án đoạn qua Cần Thơ.

Phó thủ tướng Thường trực yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh tổng mức đầu tư theo đúng thẩm quyền, cân đối bố trí đủ vốn cho các hạng mục cần thiết để đưa dự án vào khai thác đồng bộ. Hoàn thành khu tái định cư còn lại và các hạng mục phục vụ vận hành, khai thác; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân...

Thực hiện đầy đủ các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra và Kiểm toán Nhà nước; xác định rõ trách nhiệm, thời hạn khắc phục các tồn tại; kịp thời báo cáo Chính phủ để xem xét báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội những vấn đề vượt thẩm quyền hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến mục tiêu của dự án.

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn, các bộ ngành, địa phương liên quan nghiên cứu thể chế hóa những cơ chế phù hợp, có hiệu quả. Rà soát, sửa đổi những quy định còn bất cập để nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án quan trọng quốc gia trong thời gian tới; báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 9/2026.

UBND TP Cần Thơ, UBND tỉnh An Giang xử lý triệt để các tồn tại, vướng mắc; triển khai các dự án thành phần bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả đầu tư và điều kiện khai thác đồng bộ toàn tuyến; không phát sinh tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan tổ chức tổng kết thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù tại Nghị quyết 60/2022/QH15.

Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng có tổng chiều dài hơn 188km, quy mô đầu tư phân kỳ 4 làn xe, tổng mức đầu tư gần 44.700 tỷ đồng. Dự án được chia thành 4 dự án thành phần, trong đó, dự án thành phần 1 qua An Giang (hơn 57km), còn lại các dự án thành phần 2, 3 và 4 qua Cần Thơ.

Về tiến độ thi công, dự án thành phần 1 hiện đạt khoảng 80% khối lượng. Còn các dự án thành phần 2, 3 và 4 tổng khối lượng đến nay đạt khoảng 60%, còn khó khăn về nguồn cát san lấp, nhất là dự án thành phần 4.

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Theo Cảnh Kỳ/Tiền Phong

cao tốc Cần Thơ Sóc Trăng dự án Cần Thơ Châu Đốc

  • Sóc Trăng

    Sóc Trăng

    Sóc Trăng là một tỉnh ven biển thuộc đồng bằng sông Cửu Long thuộc Việt Nam, nằm ở cửa Nam sông Hậu, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 231 km, cách Cần Thơ 62 km. Tỉnh Sóc Trăng nằm ở hạ nguồn của sông Hậu, là nơi sông Hậu đổ vào biển Đông tại hai cửa Định An và Trần Đề, với dân số và diện tích điều đứng thứ 6 trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

    Bạn có biết: Tên gọi Sóc Trăng do từ Srok Kh'leang của tiếng Khmer mà ra. Srok tức là "xứ", "cõi", Kh'leang là "kho", "vựa", "chỗ chứa bạc". Srok Kh'leang là xứ có kho chứa bạc của nhà vua. Tiếng Việt phiên âm ra là "Sốc-Kha-Lang" rồi sau đó thành Sóc Trăng.

    • Diện tích: 3,311.6 km2
    • Dân số: 1,308,300 (2012)
    • Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố (TP. Sóc Trăng), 2 thị xã, 8 huyện
    • Mã bưu điện: 299
    • Biển số xe: 83

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