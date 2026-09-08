Lãi vay mua nhà đang giảm thêm

Các ngân hàng liên tục tung ra các gói vay mua nhà với nhiều ưu đãi về lãi suất, thời hạn vay và tỷ lệ cho vay.

Hàng loạt ngân hàng đang tung các chương trình, gói vay ưu đãi dành cho khách hàng vay mua nhà, từ giảm lãi suất, kéo dài thời gian cố định lãi suất đến nâng tỷ lệ cho vay.

Ngân hàng đồng loạt tung gói vay ưu đãi mua nhà

Vietcombank vừa triển khai gói vay mua nhà tại các dự án bất động sản đã được cấp giấy chứng nhận, quyền sở hữu rõ ràng. Trong đó, khách hàng được giảm tối đa 1%/năm lãi suất so với khoản vay thông thường, thời hạn vay lên tới 35 năm và mức cho vay tối đa 100% giá trị căn nhà.

Chương trình có quy mô 20.000 tỷ đồng , áp dụng đến hết ngày 31/3/2027 hoặc đến khi giải ngân hết hạn mức.

Trong khi đó, VIB lựa chọn cạnh tranh bằng cách kéo dài thời gian cố định lãi suất ưu đãi. Ngân hàng này áp dụng lãi suất ưu đãi cố định trong 5 năm đối với khách hàng cá nhân vay mua bất động sản, vay bù đắp tiền mua bất động sản, vay tái tài trợ hoặc vay xây dựng, sửa chữa nhà.

Thời gian cố định lãi suất lên tới 5 năm được VIB giới thiệu là dài hơn đáng kể so với mức phổ biến 1-2 năm trên thị trường. Bên cạnh đó, khách hàng vay mua bất động sản còn có thể được giảm thêm 0,2-0,4%/năm thông qua gói hỗ trợ lãi suất VIB Up, áp dụng trong suốt thời gian vay theo điều kiện chương trình.

TPBank cũng đang triển khai chính sách ưu đãi cho các khoản vay mua bất động sản và vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm. Với một số sản phẩm, khách hàng có thể được giảm lãi suất tối đa 1,2% so với mức hiện hành, tùy khoản vay và điều kiện áp dụng.

Lãi suất vay mua nhà hiện ra sao?

Dù các chương trình ưu đãi liên tục được các ngân hàng đưa ra, mặt bằng lãi suất vay mua nhà hiện vẫn bị đánh giá ở mức cao. Theo số liệu từ Công ty tư vấn dịch vụ bất động sản DKRA Consulting, lãi suất cho vay mua nhà với khoản vay cố định 12-24 tháng tại 11 ngân hàng thương mại hiện phổ biến ở mức 10,9%/năm.

Mặt bằng lãi suất nhà ở vẫn ở mức cao, phổ biến ở mức 10,9%/năm. Ảnh: Chí Hùng.

Trong đó, một số ngân hàng áp dụng mức cao lên tới 11-13%/năm đối với khoản vay cố định 12 tháng.

Ở chiều ngược lại, chỉ một số ít ngân hàng duy trì lãi suất cố định 12 tháng dưới 10%, như HDBank 9,8%, VietBank 9,5% và Woori Bank 9,3%.

Đáng chú ý, tại nhiều ngân hàng, lãi suất ưu đãi chỉ được áp dụng trong 6-24 tháng đầu. Sau thời gian này, khoản vay sẽ chuyển sang lãi suất thả nổi, được điều chỉnh theo công thức và biên độ quy định. Đây là yếu tố người mua nhà cần tính toán kỹ khi lựa chọn khoản vay dài hạn.

Dù vậy, diễn biến huy động vốn của các nhà băng đang có dấu hiệu thuận lợi hơn, kỳ vọng hỗ trợ các ngân hàng có thêm dư địa để giảm lãi suất cho vay.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương, tính đến ngày 22/8, huy động vốn bằng Đồng Việt Nam hệ thống tổ chức tín dụng đã tăng 8,77% so với đầu năm, cao hơn mức tăng 8,38% của tín dụng.

Đây là diễn biến đáng chú ý sau giai đoạn 2021-2025, khi tín dụng luôn tăng nhanh hơn huy động, bình quân 3,8 điểm % mỗi năm, tạo ra chênh lệch khoảng 2 triệu tỷ đồng .

Việc huy động vốn tăng nhanh hơn tín dụng cho thấy nguồn vốn trong hệ thống ngân hàng đang có dấu hiệu tái cân bằng, qua đó góp phần cải thiện thanh khoản và tạo thêm dư địa cho các ngân hàng triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi.