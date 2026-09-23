Giá vàng thế giới vẫn yếu, dầu thô xuống mức thấp nhất 2 tuần qua

Dù có thời điểm tăng vụt lên 4.370 USD/ounce, giá vàng chịu nhiều sức ép và đã quay đầu giảm về vùng giá 4.343 USD/ounce. Giá dầu thô cũng giảm xuống mức thấp nhất 2 tuần qua.

Kim loại quý hiện đã suy yếu về quanh 4.343 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Sau khi giằng co quanh 4.300- 4.330 USD /ounce đầu phiên sáng nay, giá vàng thế giới phát tín hiệu tích cực khi tăng thẳng lên vùng giá 4.370 USD /ounce. Tuy nhiên, diễn biến khó đoán của vàng khiến các nhà đầu tư chưa thể mừng ngay, kim loại quý hiện đã suy yếu về quanh 4.343 USD /ounce.

Cùng thời điểm, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 trên sàn COMEX lại gần như đi ngang ở mức 4.380 USD /ounce.

"Trong vài ngày qua, đồng USD đã mạnh lên đôi chút và điều này thường gây bất lợi cho giá vàng", ông Bart Melek, Giám đốc toàn cầu phụ trách chiến lược hàng hóa tại TD Securities, nhận định.

Kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ-Israel và Iran nổ ra vào cuối tháng 2, giá năng lượng leo thang đã làm gia tăng lo ngại về lạm phát, buộc các ngân hàng trung ương trên thế giới duy trì lập trường chính sách tiền tệ thắt chặt. Điều này gây sức ép lên giá vàng, khiến kim loại quý giảm hơn 22% so với mức cao kỷ lục 5.594,82 USD /ounce được thiết lập vào tháng 1.

Dù vàng thường được xem là công cụ phòng hộ lạm phát, kim loại quý này trở nên kém hấp dẫn hơn so với các tài sản sinh lợi suất trong môi trường lãi suất cao.

Với các kim loại khác, giá bạc giao ngay đi ngang ở mức 66,04 USD /ounce, bạch kim tăng 1% lên 1.816,22 USD /ounce, trong khi palladium giảm 0,7% xuống 1.291,69 USD /ounce.

Ngoài kim loại, các nhà giao dịch trên thế giới cũng đang hướng sự chú ý đến thị trường dầu thô, đặc biệt khi giá mặt hàng này tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tuần qua sau những phát biểu mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng các thông tin cho biết Arab Saudi đặt mục tiêu khôi phục xuất khẩu dầu thô thông qua đường ống Đông - Tây trong những ngày tới. Điều này cho phép Riyadh nối lại tuyến vận chuyển thay thế eo biển Hormuz, theo Bloomberg.

Cụ thể, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu đã giảm xuống quanh 99 USD /thùng, trong khi dầu WTI tại Mỹ nối tiếp đà giảm xuống quanh 90 USD /thùng.

Còn với chứng khoán, thị trường Mỹ kết thúc phiên ngày 22/9 (giờ Mỹ) trái chiều sau đà tăng do nhóm cổ phiếu AI dẫn dắt ở phiên trước đó. Chỉ số S&P 500 giảm 0,06 điểm xuống 7.764,64 điểm, thấp hơn khoảng 0,4% so với mức cao kỷ lục. Chỉ số Dow Jones giảm 185,14 điểm xuống 51.863,69 điểm, ngược lại chỉ số Nasdaq Composite tăng 122,18 điểm lên 27.244,28 điểm, qua đó thiết lập mức đóng cửa kỷ lục.

Hiện, nhà đầu tư đang theo dõi các phát biểu của quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) để tìm thêm tín hiệu về lộ trình lãi suất, sau khi ngân hàng trung ương Mỹ tuần trước nhất trí tăng lãi suất lần đầu tiên trong 3 năm.

Chủ tịch Fed Richmond Tom Barkin mới đây đã cảnh báo có thể cần thời gian để các cú sốc lạm phát suy yếu và áp lực lạm phát gia tăng có nguy cơ trở nên dai dẳng. Tuy nhiên, ông không phát tín hiệu về việc liệu Fed có cần tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ hay không.