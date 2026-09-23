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Kinh doanh

VinSpeed ký hợp đồng đường sắt hơn 1 tỷ USD với 'ông lớn' Đức

  • Thứ tư, 23/9/2026 09:28 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

VinSpeed và Siemens Mobility ký hợp đồng trọn gói trị giá 1 tỷ euro (khoảng 1,15 tỷ USD) để phát triển 2 tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh và Bến Thành - Cần Giờ.

Phối cảnh tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ do VinSpeed đầu tư. Ảnh: VinSpeed.

Ngày 22/9, VinSpeed và Siemens Mobility, đơn vị sản xuất tàu thuộc tập đoàn Siemens của Đức, thông báo đã ký hợp đồng trọn gói trị giá 1 tỷ euro (khoảng 1,15 tỷ USD) để cùng phát triển các tuyến đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam, theo Reuters.

Thỏa thuận bao gồm hai tuyến Hà Nội - Quảng Ninh và Bến Thành - Cần Giờ. Phía Siemens cho biết VinSpeed sẽ phát triển các dự án, xây dựng đường ray và các hạng mục xây dựng, trong khi Siemens Mobility cung cấp 10 đoàn tàu Velaro Novo cho hai tuyến cùng các hệ thống thông tin và điện khí hóa.

Đây được xem là bước chuyển từ hợp tác chiến lược sang triển khai các dự án cụ thể, nối tiếp thỏa thuận được thiết lập từ cuối năm ngoái.

Cụ thể, hồi tháng 12/2025, VinSpeed và Siemens Mobility đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện và chuyển giao công nghệ. Theo đó, Siemens Mobility thiết kế, cung cấp và tích hợp đoàn tàu cùng các hệ thống đường sắt then chốt như tín hiệu, thông tin và cấp điện. Hai bên cũng nghiên cứu phương án bảo trì và chuyển giao công nghệ nhằm tăng mức độ nội địa hóa.

VinSpeed do tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT Vingroup sáng lập, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình đường sắt và sản xuất đầu máy, toa xe. Doanh nghiệp hiện là chủ đầu tư hai tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ và Hà Nội - Quảng Ninh.

Tuyến Bến Thành - Cần Giờ dài khoảng 54 km, trong khi tuyến Hà Nội - Quảng Ninh dài khoảng 120 km. Tổng vốn đầu tư dự kiến của hai dự án lên đến 202.000 tỷ đồng. VinSpeed đặt mục tiêu đưa cả hai tuyến vào khai thác thương mại từ năm 2028.

Ngoài Siemens Mobility, VinSpeed còn hợp tác với DB Engineering & Consulting (DB E&C), công ty thành viên của Deutsche Bahn - tập đoàn đường sắt quốc gia Đức thuộc sở hữu của Chính phủ Liên bang Đức. DB E&C đảm nhiệm vai trò tư vấn kỹ thuật tổng thể cho dự án, với phạm vi công việc gồm dịch vụ hệ thống, kiểm tra kỹ thuật, quản lý giao diện, tích hợp hệ thống, thử nghiệm và nghiệm thu. Theo Deutsche Bahn, dự án bắt đầu được triển khai từ tháng 3.

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Thủy Tiên

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