J.P. Morgan hỗ trợ Việt Nam tiếp xúc nhà đầu tư Mỹ

Bộ Tài chính vừa có cuộc tiếp xúc với nhà đầu tư Mỹ để cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam và ghi nhận mức độ quan tâm của nhà đầu tư đối với các công cụ nợ do Chính phủ phát hành.

Đoàn công tác Bộ Tài chính tiếp xúc với các định chế tài chính, nhà đầu tư tại Mỹ. Ảnh: MOF.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Mỹ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 21 đến 25/9, Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức chương trình tiếp xúc nhà đầu tư quốc tế không kèm phát hành trái phiếu tại Mỹ. Trong hoạt động này, J.P. Morgan là bên đứng ra thu xếp và hỗ trợ.

Nội dung cuộc tiếp xúc nhằm cập nhật tới các nhà đầu tư quốc tế về tình hình kinh tế vĩ mô, định hướng điều hành chính sách tài khóa - tiền tệ và kế hoạch quản lý nợ công của Việt Nam, đồng thời ghi nhận đánh giá của các nhà đầu tư về thị trường trong nước.

Đoàn công tác đã có các phiên trao đổi trực tiếp với một số nhà đầu tư tổ chức lớn, gồm các quỹ quản lý tài sản và quỹ đầu tư quốc tế. Đại diện Bộ Tài chính chia sẻ về diễn biến kinh tế vĩ mô, triển vọng tăng trưởng và định hướng đa dạng hóa các kênh huy động vốn của Chính phủ trong thời gian tới.

Phía Việt Nam cũng trao đổi với các nhà đầu tư về mức độ quan tâm đối với thị trường và các công cụ nợ do Chính phủ phát hành. Theo Bộ Tài chính, các nhà đầu tư đánh giá tích cực về ổn định kinh tế vĩ mô và triển vọng phát triển dài hạn của Việt Nam, đồng thời ghi nhận những nỗ lực trong minh bạch hóa thông tin và tăng cường đối thoại với thị trường.

Bộ Tài chính cho biết những ý kiến thu nhận được từ chương trình sẽ là cơ sở để cơ quan này theo dõi diễn biến thị trường vốn quốc tế và nghiên cứu các phương án huy động vốn phù hợp.

Trong chuyến công tác, Bộ Tài chính cũng gặp bà Elisa Parisi-Capone, Phó chủ tịch kiêm chuyên gia phân tích cao cấp thuộc Nhóm Rủi ro quốc gia của Moody's. Đây là hoạt động trao đổi thường xuyên giữa Việt Nam và tổ chức xếp hạng tín nhiệm này theo thỏa thuận đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc gia được thực hiện từ năm 2010.

Tháng 5, Moody's duy trì xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam ở mức Ba2, đồng thời nâng triển vọng từ Ổn định lên Tích cực. Điều này phản ánh đánh giá về triển vọng tăng trưởng dài hạn, thương mại năng động, khả năng thu hút FDI, vị thế tài khóa với mức nợ Chính phủ tương đối thấp và ổn định, khả năng trả nợ vững chắc, cùng những cải thiện về chất lượng thể chế và quản trị.

Tại cuộc làm việc mới nhất, đoàn công tác đã cập nhật cho Moody's về tình hình kinh tế, tài chính, ngân sách và nợ công, cùng các giải pháp điều hành nhằm duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Theo Bộ Tài chính, Moody's đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ trong việc ứng phó với những biến động của kinh tế toàn cầu. Đại diện tổ chức này cũng chia sẻ kinh nghiệm của các quốc gia đã đạt mức xếp hạng tín nhiệm đầu tư, đồng thời cho rằng việc tiếp tục cải cách thể chế và kiểm soát các rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng, nợ của doanh nghiệp Nhà nước sẽ hỗ trợ quá trình cải thiện xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam.

Bên cạnh hoạt động tiếp xúc nhà đầu tư, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cũng có buổi làm việc song phương với J.P. Morgan. Hai bên đã trao đổi về các cơ hội hợp tác, trong đó đánh giá vai trò tư vấn và hỗ trợ của ngân hàng này trong phát triển thị trường vốn Việt Nam và thúc đẩy hội nhập với hệ thống tài chính quốc tế.

Theo Bộ Tài chính, tiếp xúc nhà đầu tư quốc tế không kèm phát hành trái phiếu là hoạt động nghiệp vụ được tổ chức định kỳ nhằm duy trì đối thoại với cộng đồng tài chính quốc tế. Việc chủ động cập nhật thông tin và tiếp nhận phản hồi từ nhà đầu tư giúp cơ quan quản lý có thêm cơ sở theo dõi thị trường vốn quốc tế, phục vụ công tác quản lý.