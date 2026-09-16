Đề xuất sàn crypto phải công khai loạt dữ liệu giao dịch

Bộ Tài chính đề xuất các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa phải công khai giá chào mua, chào bán, khối lượng, giá trị giao dịch, thông tin về nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ báo cáo, công bố thông tin trên thị trường giao dịch tài sản mã hóa. Dự thảo Thông tư gồm 4 Chương, 19 Điều quy định từ nguyên tắc, hình thức, phương tiện báo cáo, công bố thông tin đến nghĩa vụ cụ thể của từng nhóm chủ thể trên thị trường.

Sàn crypto phải công khai một loạt dữ liệu giao dịch

Theo dự thảo, tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa phải gửi báo cáo giao dịch hàng ngày cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), trong đó phân loại nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, cá nhân và tổ chức, kèm khối lượng và giá trị mua, bán từng loại tài sản mã hóa.

Giao dịch còn được phân nhóm theo giá trị: dưới 1.000 USD , 1.000- 5.000 USD , 5.000- 10.000 USD và trên 10.000 USD . Các sàn phải báo cáo số lượng, tổng giá trị và tỷ trọng của từng nhóm giao dịch.

Cách phân loại này cho phép cơ quan quản lý có dữ liệu chi tiết hơn về quy mô và cơ cấu giao dịch trên thị trường tài sản mã hóa.

Đặc biệt, tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa còn phải công khai 3 mức giá chào mua, chào bán tốt nhất của từng loại tài sản mã hóa, kèm khối lượng đặt mua, bán tương ứng. Giao dịch tài sản mã hóa của nhà đầu tư nước ngoài cũng nằm trong nhóm thông tin phải công bố.

Chậm nhất 9h ngày giao dịch, tổ chức cung cấp dịch vụ còn phải công bố dữ liệu giao dịch phát sinh từ 0h đến 24h của ngày liền trước, gồm tổng số tài sản được phép giao dịch, mức độ dao động giá, số lượng lệnh, khối lượng và giá trị đặt mua - bán; giá, khối lượng và giá trị giao dịch của từng tài sản, bao gồm giao dịch khớp lệnh và giao dịch thỏa thuận nếu có.

Đối với tổ chức phát hành tài sản mã hóa, dự thảo quy định nghĩa vụ công bố thông tin xuyên suốt vòng đời đợt phát hành. Bản cáo bạch phải được công bố tối thiểu 15 ngày trước khi chào bán, phát hành; các nội dung sửa đổi, bổ sung phải được cập nhật trong 3 ngày.

Kết quả chào bán phải được công bố trong 7 ngày kể từ khi kết thúc đợt phát hành, trong khi mọi thay đổi về điều kiện, đặc điểm tài sản mã hóa phải được thông tin trong vòng 24 giờ.

Tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa cũng phải báo cáo cơ quan quản lý khi lựa chọn hoặc loại bỏ tài sản khỏi hệ thống và định kỳ hàng tháng về tình hình giao dịch, trong đó có các giao dịch có dấu hiệu vi phạm.

Nhà đầu tư nắm từ 1% vốn phải báo cáo biến động

Không chỉ các tổ chức vận hành thị trường, dự thảo còn mở rộng nghĩa vụ báo cáo thông tin tới cổ đông và một số cá nhân liên quan.

Theo đó, tổ chức, cá nhân sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa phải báo cáo trước ít nhất 3 ngày khi thay đổi tỷ lệ sở hữu.

Thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Giám đốc công nghệ của tổ chức cung cấp dịch vụ và người có liên quan cũng phải báo cáo trước tối thiểu 3 ngày nếu thực hiện giao dịch tài sản mã hóa đang được lưu ký tại tổ chức này. Trong khi đó, tổ chức phát hành phải báo cáo trước tối thiểu 7 ngày khi mua lại tài sản mã hóa đã phát hành.

Dự thảo còn quy định ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản chuyên dùng phải định kỳ hàng quý báo cáo tổng hợp tình hình thu, chi trên tài khoản phục vụ giao dịch tài sản mã hóa; báo cáo được gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước.