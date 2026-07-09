Bitcoin hóa nỗi thất vọng lớn nhất năm

Bitcoin khép lại nửa đầu năm với mức giảm hơn 50% so với đỉnh lịch sử. Căng thẳng địa chính trị và sự dịch chuyển của dòng tiền đầu cơ khiến đồng tiền số trải qua nhiều khó khăn.

Sau một năm 2025 bùng nổ với hàng loạt cột mốc mới, thị trường tiền mã hóa bước vào năm 2026 trong trạng thái hoàn toàn trái ngược. Nếu năm trước được đánh dấu bởi làn sóng vốn tổ chức, kỳ vọng chính sách thân thiện với tài sản số của chính quyền ông Trump và việc Bitcoin liên tục thiết lập các đỉnh cao mới, thì 6 tháng đầu năm nay lại chứng kiến những đợt lao dốc liên tiếp. Kết quả là đồng tiền số lớn nhất thế giới đã đánh mất gần một nửa giá trị so với mức đỉnh đạt được vào tháng 10/2025.

Theo CoinMarketCap, Bitcoin từng đạt mức cao kỷ lục khoảng 126.000 USD vào cuối năm 2025 trước khi bước vào chu kỳ suy giảm kéo dài. Đến cuối tháng 6 năm nay, giá đồng tiền số này đã lùi về quanh vùng 60.000 USD , tương đương giảm hơn 50% so với đỉnh và thấp hơn 30% so với đầu năm.

Không chỉ riêng Bitcoin, phần lớn thị trường tiền mã hóa cũng rơi vào trạng thái suy yếu. Tổng vốn hóa toàn ngành bốc hơi hàng nghìn tỷ USD. Điều này phản ánh sự “quay lưng” rõ rệt của giới đầu tư toàn cầu sau giai đoạn hưng phấn kéo dài.

Khởi đầu nhiều kỳ vọng

Đầu năm, Bitcoin vẫn được hưởng lợi từ dư âm của chu kỳ tăng trước đó. Không ít tổ chức Phố Wall tiếp tục đưa ra các dự báo lạc quan, cho rằng việc các định chế tài chính lớn mở rộng dịch vụ lưu ký, giao dịch và các quỹ ETF Bitcoin sẽ tiếp tục hút thêm dòng tiền tổ chức trong năm 2026.

Theo Reuters, nhiều ngân hàng lớn như Morgan Stanley, Goldman Sachs hay Citi tiếp tục mở rộng hoạt động liên quan đến tài sản số, củng cố kỳ vọng về quá trình hợp pháp hóa thị trường.

Tuy nhiên, kỳ vọng này nhanh chóng bị lấn át bởi những lo ngại vĩ mô.

Thị trường tài chính toàn cầu bước vào năm mới với áp lực lạm phát chưa được kiểm soát, khiến triển vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trở nên kém chắc chắn. Trong bối cảnh lợi suất trái phiếu duy trì ở mức cao, các tài sản mang tính đầu cơ như tiền mã hóa chịu áp lực bán mạnh.

Bên cạnh đó, dòng tiền đầu cơ cũng bắt đầu chuyển hướng sang nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) sau khi lĩnh vực bán dẫn và hạ tầng AI liên tục ghi nhận các mức tăng vượt, làm giảm sức hấp dẫn tương đối của Bitcoin trong danh mục của nhiều nhà đầu tư.

Giá Bitcoin đã chia đôi từ đỉnh lịch sử tháng 10/2025. ẢNh: TradingView.

Áp lực bán lên tới đỉnh điểm vào đầu tháng 2 khi thị trường tiền số chứng kiến một trong những phiên giảm mạnh nhất kể từ năm 2022.

Chỉ trong vài tháng kể từ đỉnh năm 2025, thị trường tiền mã hóa đã bốc hơi khoảng 2.000 tỷ USD vốn hóa. Bitcoin có thời điểm lao dốc sâu trước khi xuất hiện lực bắt đáy giúp giá phục hồi lên sát 70.000 USD . Dù vậy, giới phân tích khi đó đều cho rằng đây mới chỉ là nhịp hồi kỹ thuật sau giai đoạn bán tháo dữ dội.

Sau cú giảm này, Bitcoin bước vào giai đoạn giao dịch giằng co trong phần còn lại của quý I.

Mỗi thông tin liên quan đến lạm phát Mỹ, chính sách của Fed hay lợi suất trái phiếu đều nhanh chóng phản ánh lên giá Bitcoin. Không còn được giao dịch chủ yếu theo các yếu tố đặc thù của thị trường tiền số như trước mà ngày càng có xu hướng biến động đồng pha với các tài sản rủi ro toàn cầu.

Trong khi đó, dòng vốn vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay bắt đầu chững lại sau giai đoạn tăng trưởng mạnh của năm trước. Dù nền tảng pháp lý đối với tài sản số tiếp tục được cải thiện tại nhiều thị trường lớn, điều này không đủ để bù đắp tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước triển vọng kinh tế toàn cầu.

Nỗ lực hồi phục không thành

Bước sang quý II, thị trường tiền mã hóa xuất hiện tín hiệu tích cực khi lực bán dần suy yếu sau giai đoạn giảm giá kéo dài. Bitcoin có thời điểm phục hồi lên trên ngưỡng 80.000 USD nhờ kỳ vọng Fed sớm chuyển sang chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ trong nửa cuối năm.

Một số quỹ ETF Bitcoin giao ngay cũng ghi nhận dòng vốn quay trở lại sau nhiều tuần bị rút ròng. Theo Reuters, tâm lý nhà đầu tư được cải thiện khi các dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt, làm gia tăng kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong những tháng tiếp theo. Tuy nhiên, đà phục hồi không kéo dài.

Các số liệu việc làm và chi tiêu tiêu dùng của Mỹ tiếp tục cho thấy nền kinh tế số 1 thế giới vẫn khá vững, khiến Fed duy trì quan điểm thận trọng trong việc nới lỏng chính sách. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ neo ở mức cao trong khi đồng USD mạnh lên, tạo sức ép lên các tài sản có mức độ rủi ro cao, trong đó có Bitcoin.

Giới phân tích nhận định giai đoạn này Bitcoin gần như giao dịch cùng nhịp với nhóm cổ phiếu công nghệ. Mỗi khi kỳ vọng về lãi suất thay đổi, giá Bitcoin cũng biến động tương ứng, phản ánh mức độ liên thông ngày càng lớn giữa thị trường tiền số và hệ thống tài chính truyền thống.

Một trong những yếu tố tạo áp lực lớn nhất lên Bitcoin trong quý II là diễn biến địa chính trị leo thang tại Trung Đông.

Bitcoin đã trải qua 3 quý giảm liên tiếp. Ảnh: CoinGlass.

Mỗi khi căng thẳng quân sự gia tăng, dòng tiền trên thị trường tài chính toàn cầu có xu hướng dịch chuyển sang các tài sản được coi là an toàn như vàng, trái phiếu chính phủ Mỹ và đồng USD. Ngược lại, các tài sản rủi ro như cổ phiếu công nghệ và tiền mã hóa đồng loạt chịu áp lực bán.

Diễn biến này một lần nữa làm dấy lên tranh luận về vai trò của Bitcoin như "vàng kỹ thuật số". Dù nhiều người ủng hộ coi Bitcoin là tài sản lưu trữ giá trị trong dài hạn, thực tế trong các giai đoạn thị trường biến động mạnh, đồng tiền số này vẫn có xu hướng giảm cùng các tài sản rủi ro thay vì tăng giá như vàng.

Các chuyên gia cho rằng Bitcoin hiện vẫn chủ yếu được giao dịch như một tài sản đầu cơ hơn là công cụ phòng ngừa rủi ro. Điều đó khiến đồng tiền số lớn nhất thế giới đặc biệt nhạy cảm với những cú sốc kinh tế và địa chính trị.

Đến cuối tháng 6, Bitcoin giao dịch quanh vùng 60.000 USD , chính thức chia đôi từ đỉnh lịch sử cuối năm 2025.

Dù mức điều chỉnh này khiến nhiều nhà đầu tư ngắn hạn chịu thua lỗ, không ít tổ chức phân tích cho rằng đây vẫn là diễn biến bình thường đối với một loại tài sản có mức biến động cao như Bitcoin.

Lịch sử cho thấy sau mỗi chu kỳ tăng mạnh, Bitcoin thường trải qua những giai đoạn điều chỉnh sâu trước khi xác lập xu hướng mới. Các chu kỳ trước từng ghi nhận mức giảm 50-80% sau khi lập đỉnh.

Giá Bitcoin trượt dài

Trong nửa đầu năm nay, ngoài xu hướng trượt dài về giá, Bitcoin gần như không có nhiều điều để ăn mừng. Dù vậy, vẫn có cơ sở để kỳ vọng đồng tiền số lớn nhất thế giới sẽ phục hồi trong thời gian tới.

Theo Investopedia, đà suy yếu kéo dài không chỉ làm giảm sức hút của Bitcoin với vai trò là tài sản rủi ro có khả năng sinh lời cao, mà còn khiến lập luận coi đây là "hàng rào phòng hộ" trước biến động kinh tế trở nên kém thuyết phục hơn.

Động thái bán Bitcoin của "ông trùm" Bitcoin Strategy đã trở thành cú sốc lớn cho thị trường. Ảnh: Bloomberg.

Bản thân ngành công nghiệp tiền mã hóa cũng trải qua nhiều biến động. Đầu tháng 6, Strategy - doanh nghiệp nắm giữ lượng Bitcoin lớn nhất thế giới - lần đầu tiên sau nhiều năm bán ra một phần Bitcoin sở hữu, đồng thời chuẩn bị tiếp tục thoái thêm khoảng 1,25 tỷ USD giá trị tài sản số. Cùng thời điểm, Binance, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới, chưa thể được cấp phép hoạt động theo khuôn khổ quản lý mới của Liên minh châu Âu (EU), khiến doanh nghiệp tạm thời mất quyền tiếp cận hàng triệu khách hàng tại khu vực này.

Tôi vẫn lạc quan với Bitcoin trong dài hạn, thậm chí là rất dài hạn Katie Stockton, nhà sáng lập công ty phân tích kỹ thuật Fairlead Strategies

Môi trường chính sách tại Washington cũng là một trong những yếu tố tạo sức ép lên thị trường. Theo nhiều chuyên gia, nếu Đạo luật Minh Bạch (Clarity Act) - dự luật nhằm xây dựng khung pháp lý tổng thể cho thị trường tài sản số tại Mỹ - được thông qua, đây có thể trở thành động lực quan trọng giúp thị trường tiền mã hóa thoát khỏi giai đoạn trầm lắng.

Các nhà phân tích của Mizuho nhận định khả năng đạo luật được thông qua ngay trong năm nay là không cao do vẫn còn quá nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Dẫu vậy, không phải mọi triển vọng đều bi quan.

"Tôi vẫn lạc quan với Bitcoin trong dài hạn, thậm chí là rất dài hạn", Katie Stockton, nhà sáng lập công ty phân tích kỹ thuật Fairlead Strategies, chia sẻ và cho biết việc mua vào khi thị trường suy yếu luôn rất khó, nhưng nhiều khi đó lại là quyết định đúng.

Ở góc nhìn thận trọng hơn, Alex Thorn, Trưởng bộ phận nghiên cứu của Galaxy Research, cho rằng dựa trên các mô hình và dữ liệu lịch sử, Bitcoin vẫn có khả năng giảm về vùng 40.000- 46.000 USD trước khi bước sang quý IV/2026.