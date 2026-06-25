Giá Bitcoin 'chìm nghỉm'

Giá Bitcoin tiếp tục giao dịch quanh vùng đáy nhiều tháng, mất gần 50% giá trị so với đỉnh lịch sử khi dòng tiền rời khỏi các quỹ ETF và chuyển sang các cơ hội đầu tư AI.

Giá Bitcoin đã giảm 50% từ đỉnh. Ảnh: Overearth.

Giá Bitcoin vẫn chưa thể hình thành một nhịp phục hồi bền vững và đang giao dịch thấp hơn 50% so với mức đỉnh lịch sử thiết lập vào tháng 10 năm ngoái.

Theo Bloomberg, dù một số chuyên gia vẫn thận trọng khi nhận định thị trường đã tạo đáy, áp lực bán mạnh từ các nhà đầu tư nắm giữ Bitcoin dài hạn có thể là tín hiệu cho thấy thị trường đang tiến gần đến giai đoạn “đầu hàng” cuối chu kỳ.

Nhà đầu tư cá nhân đang biến mất

Trong báo cáo công bố ngày 22/6, Ed Engel, chuyên gia phân tích tại Compass Point, cho biết số lượng Bitcoin được bán ra bởi các nhà đầu tư nắm giữ trên 6 tháng đang tiếp tục gia tăng, đây là dấu hiệu điển hình cho giai đoạn "đầu hàng" ở cuối chu kỳ thị trường.

Tâm lý nhà đầu tư cũng chịu áp lực từ làn sóng rút vốn khỏi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay, trong khi dòng tiền ngày càng dịch chuyển sang các khoản đầu tư liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), khiến Bitcoin có một năm giao dịch kém tích cực.

“Đợt bán tháo mới của Bitcoin phản ánh sự kết hợp của nhiều yếu tố gồm quan điểm chính sách tiền tệ cứng rắn hơn từ Fed, dòng vốn rút khỏi các quỹ ETF ở mức kỷ lục và thanh khoản thị trường suy giảm”, Marion Laboure, chiến lược gia của Deutsche Bank, nhận định.

Kể từ vùng đáy của thị trường tài chính vào ngày 30/3, Bitcoin đã có diễn biến kém hơn đáng kể so với nhiều loại tài sản khác. Đồng tiền số lớn nhất thế giới từng rơi xuống ngưỡng 60.000 USD vào đầu tháng 6, mức thấp nhất kể từ cuối năm 2024.

Giá Bitcoin thủng mốc 60.000 USD đêm 24/6. Ảnh: CoinMarketCap.

Tính từ đầu năm đến nay, giá Bitcoin đã giảm khoảng 28% giá trị và thấp hơn gần 50% so với mức đỉnh lịch sử được thiết lập vào tháng 10 năm ngoái.

Trong nhiều năm, Bitcoin đã nỗ lực thoát khỏi hình ảnh là một sân chơi mang tính đầu cơ của các nhà đầu tư cá nhân. Tuy nhiên, đợt giảm giá hiện nay đang bộc lộ mặt trái của quá trình "Phố Wall hóa" thị trường tiền số khi dòng vốn tổ chức giúp Bitcoin có quy mô lớn hơn và được công nhận rộng rãi hơn, nhưng lực mua từ nhà đầu tư cá nhân - nhóm từng đóng vai trò hấp thụ các đợt bán tháo mạnh - nay gần như không còn hiện diện.

Theo Deutsche Bank, đợt suy giảm lần này khác biệt so với các chu kỳ trước bởi nguồn nhà đầu tư cá nhân mới gần như đã cạn kiệt đúng vào thời điểm nhu cầu từ khối tổ chức bắt đầu suy yếu. Thay vì rút tiền về trạng thái phòng thủ, nhiều nhà đầu tư đang chuyển hướng sang các cơ hội liên quan đến AI, khiến dòng vốn chảy khỏi thị trường tài sản số.

“Người mua Bitcoin hiện không còn là nhà đầu tư cá nhân mà là các nhà phân bổ vốn cho ETF hoặc bộ phận quản lý ngân quỹ doanh nghiệp. Ngày càng nhiều trong số họ phải cân nhắc giữa Bitcoin và AI”, Laboure nhận định.

Bởi vậy, khi nhóm nhà đầu tư này rút vốn hoặc chuyển sang tài sản khác, đà giảm của Bitcoin diễn ra nhanh hơn và mang tính cơ học hơn nhiều so với các chu kỳ trước vốn được dẫn dắt bởi nhà đầu tư cá nhân.

Xu hướng dịch chuyển dòng vốn diễn ra trong bối Fed đang thể hiện lập trường cứng rắn hơn. Một số chuyên gia kinh tế hiện dự báo Fed có thể nâng lãi suất thêm 2 lần trong năm nay. Điều này có nguy cơ đảo ngược môi trường thanh khoản dồi dào từng hỗ trợ các tài sản rủi ro trong nhiều năm qua.

AI trở thành đối thủ của Bitcoin

Theo Deutsche Bank, các nhà đầu tư đã rút hơn 6 tỷ USD khỏi các quỹ ETF Bitcoin, đánh dấu chuỗi rút vốn dài nhất kể từ năm 2024. Khi ETF trở thành động lực chính chi phối biến động giá Bitcoin, các đợt rút vốn hiện nay đang khuếch đại đà giảm tương tự cách dòng tiền đổ vào từng thúc đẩy các nhịp tăng trước đó.

Sự thay đổi này cũng khiến thị trường phản ứng nhạy cảm hơn với các thông tin tiêu cực. Việc Strategy bán 32 Bitcoin hồi đầu tháng - lần bán đầu tiên kể từ năm 2022 - đã làm dấy lên lo ngại rằng các doanh nghiệp nắm giữ Bitcoin bằng đòn bẩy tài chính cao có thể chuyển từ bên mua sang bên bán.

Dù số Bitcoin được bán ra là không đáng kể so với tổng lượng nắm giữ của Strategy, sự kiện này vẫn mang ý nghĩa biểu tượng lớn đối với thị trường.

Deutsche Bank cho rằng ngay cả khi Strategy đã quay trở lại mua Bitcoin sau đó, sự việc này vẫn cho thấy mức độ nhạy cảm ngày càng cao của thị trường trước các động thái từ nhà đầu tư tổ chức.

“Bitcoin đang giao dịch dưới giá vốn bình quân 75.699 USD /BTC của Strategy và thị trường đã bắt đầu tính đến khả năng các doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy tài chính phải bán ra bắt buộc. Chúng tôi cho rằng câu hỏi này sẽ còn tiếp tục tồn tại”, Laboure nhận định.

Khi niềm tin suy giảm, mức độ chấp nhận rủi ro sẽ giảm đồng thời trên toàn bộ nhóm tài sản biến động mạnh Marion Laboure, chiến lược gia của Deutsche Bank

Ngân hàng này cũng cho rằng dòng tiền rút khỏi tiền số hiện đang tìm được điểm đến mới thay vì đứng ngoài thị trường. Các tập đoàn công nghệ siêu quy mô lớn nhất của Mỹ được dự báo sẽ chi hơn 700 tỷ USD cho hạ tầng AI trong năm nay. Nếu xu hướng này mang tính cấu trúc thay vì chỉ là tạm thời, áp lực lên nhu cầu đối với tiền số có thể kéo dài hơn các chu kỳ suy giảm trước.

“Tiền số và cổ phiếu tăng trưởng có chung một nhóm người mua - những nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận từ các tài sản biến động mạnh. Vì vậy khi niềm tin suy giảm, mức độ chấp nhận rủi ro sẽ giảm đồng thời trên toàn bộ nhóm tài sản này”, Laboure cho biết.

Kết quả là thị trường Bitcoin hiện được dẫn dắt bởi các quyết định phân bổ danh mục đầu tư nhiều hơn là sự hưng phấn của nhà đầu tư cá nhân. Phố Wall đã góp phần đưa Bitcoin trở thành tài sản phổ biến hơn, nhưng khi lực cầu từ nhà đầu tư nhỏ lẻ suy yếu, giá Bitcoin ngày càng phụ thuộc vào dòng vốn tổ chức, kỳ vọng vĩ mô và sự cạnh tranh từ AI trong việc thu hút vốn đầu tư. Điều đó cũng khiến thị trường dễ tổn thương hơn khi các dòng tiền lớn đồng loạt rút lui.

Ở chiều ngược lại, Steve Kurtz, đồng Giám đốc toàn cầu phụ trách tài sản số tại Galaxy, cho rằng động lực tăng giá tiếp theo của Bitcoin có thể đến từ các tín hiệu tích cực từ Nhà Trắng.

Giới quan sát hiện đặc biệt chú ý tới Đạo luật Minh bạch. Nếu được thông qua, dự luật này sẽ trao cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) vai trò cơ quan quản lý chính đối với phần lớn ngành công nghiệp tiền số, trong Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) tiếp tục giám sát các tài sản số được xếp loại là chứng khoán.

“Mọi diễn biến tại Washington hiện đều mang tính chiến thuật rất cao. Nhiều người thích gán xác suất cho khả năng đạo luật được thông qua. Thực tế là giới lập pháp đang quyết tâm thúc đẩy đạo luật này và xây dựng một lịch trình lập pháp cụ thể. Hai yếu tố đó đang va chạm với nhau và nhiều khả năng môi trường chính sách sẽ tiếp tục biến động mạnh trong thời gian tới”, Kurtz cho biết.