Cổ phiếu VIC có thời điểm vượt 241.000 đồng/cổ phiếu, đưa vốn hóa Vingroup tiến sát 1,9 triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, áp lực chốt lời cuối phiên khiến thị giá thu hẹp đáng kể.

Cổ phiếu Vingroup thu hẹp đà tăng sau khi vượt đỉnh lịch sử. Ảnh: Việt Linh.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua phiên giao dịch ngày 24/6 với diễn biến giằng co mạnh và sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm cổ phiếu. Dù chỉ số chính VN-Index duy trì được sắc xanh và đóng cửa tăng gần 9 điểm, bức tranh chung của thị trường lại không tích cực khi phần lớn cổ phiếu suy giảm, thanh khoản vẫn ở mức thấp.

Giá trị giao dịch trên cả 3 sàn hôm nay đạt khoảng 19.600 tỷ đồng , tăng nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với giai đoạn thị trường giao dịch sôi động.

Kết phiên, VN-Index tăng 8,98 điểm (+0,5%) lên 1.878,02 điểm; HNX-Index giảm 8,14 điểm (-2,5%) xuống 318,24 điểm; UPCoM-Index giảm 0,05 điểm (-0,1%) xuống 127,38 điểm.

Thị trường chung hôm nay phản ánh trạng thái không mấy tích cực khi sắc đỏ chiếm ưu thế. Toàn thị trường ghi nhận 371 mã giảm (gồm 14 mã giảm sàn), 901 mã giữ tham chiếu và 279 mã tăng (gồm 15 mã tăng trần).

Dù vậy, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 vẫn đóng vai trò nâng đỡ đáng kể cho chỉ số chung. Rổ cổ phiếu này ghi nhận 13 mã tăng, 10 mã giảm và 7 mã đứng giá, qua đó giúp chỉ số đại diện VN30-Index tăng hơn 15 điểm lên mốc 2.010 điểm.

VN-Index thu hẹp đà tăng khi cổ phiếu Vingroup bị chốt lời. Ảnh: TradingView.

Động lực chính kéo VN-Index đi lên trong phiên đến từ các cổ phiếu VHM (+2,3%), VIC (+0,7%), LPB (+5,5%), TCB (+1,4%), MWG (+2,4%), BSR (+1,8%), TCX (+2,1%), HPG (+0,9%), NVL (+5,3%) và MCH (+0,7%). Trong số này, tâm điểm chú ý tiếp tục thuộc về bộ đôi cổ phiếu VIC và VHM khi đóng góp phần lớn mức tăng của chỉ số.

Đặc biệt, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup hôm nay có thời điểm tăng hơn 4%, đạt 241.000 đồng/cổ phiếu. Mức giá này không chỉ vượt đỉnh được thiết lập cách đây khoảng một tháng mà còn đánh dấu mức cao nhất trong lịch sử niêm yết của doanh nghiệp. Tính từ đầu năm đến nay, thị giá VIC đã tăng gần 50%, trở thành một trong những cổ phiếu vốn hóa lớn có mức tăng mạnh nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đà bứt phá của cổ phiếu VIC cũng củng cố vị thế dẫn đầu của Tập đoàn Vingroup trên sàn chứng khoán. Theo giá đóng cửa trong phiên, vốn hóa thị trường của tập đoàn này hiện tiệm cận mốc 1,8 triệu tỷ đồng , bỏ xa phần còn lại của thị trường. Đáng chú ý, quy mô vốn hóa của Vingroup hiện đã vượt tổng giá trị vốn hóa của 5 doanh nghiệp xếp phía sau, cho thấy mức độ ảnh hưởng ngày càng lớn của cổ phiếu này đối với diễn biến chung của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tuy nhiên, áp lực chốt lời xuất hiện trong phiên chiều đã khiến đà tăng của VIC thu hẹp đáng kể. Từ vùng đỉnh lịch sử 241.000 đồng/cổ phiếu, mã này lùi về đóng cửa tại 230.500 đồng.

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh tập trung tại nhóm ngân hàng và một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác. Các mã BID (-1,3%), VCB (-0,5%), STB (-0,7%), CTG (-0,3%), VJC (-0,8%), POW (-1,4%), GMD (-1,8%), HCM (-2%), VCK (-0,6%) và BVH (-0,9%) là những cổ phiếu gây ảnh hưởng tiêu cực nhất lên chỉ số.

Một điểm đáng chú ý là việc khối ngoại quay trở lại bán ròng hơn 600 tỷ đồng trên thị trường hôm nay. Áp lực xả hàng của khối ngoại tập trung chủ yếu tại FPT (- 116 tỷ đồng ), CTG (- 103 tỷ đồng ), VPB (- 89 tỷ đồng ).

Trong khi đó, cổ phiếu VIC được các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 114 tỷ đồng , LPB (+ 33 tỷ đồng ), NVL (+ 32 tỷ đồng ).