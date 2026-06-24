Cổ phiếu Vingroup vượt đỉnh

Đà tăng mạnh của cổ phiếu VIC đưa tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng lên mức cao mới. Chỉ trong phiên sáng 24/6, tài sản của ông Vượng đã tăng hàng nghìn tỷ đồng.

Giá trị tài sản tính trên cổ phiếu VIC đang nắm giữ trực tiếp của Chủ tịch Vingroup đã vượt 170.000 tỷ đồng. Ảnh: VIC.

Thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa phiên giao dịch ngày 24/6 trong trạng thái hưng phấn khi lực cầu đẩy mạnh tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giúp các chỉ số bứt phá mạnh ngay từ đầu phiên. Có thời điểm chỉ sau chưa đầy một giờ giao dịch, VN-Index tăng hơn 24 điểm, vượt mốc 1.893 điểm và tiến sát vùng đỉnh lịch sử.

Tuy nhiên, diễn biến tích cực của chỉ số chưa phản ánh đúng bức tranh chung của thị trường. Đà tăng chủ yếu được dẫn dắt bởi một số cổ phiếu vốn hóa siêu lớn, nổi bật là nhóm doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup. Trong khi đó, phần lớn cổ phiếu trên thị trường lại chịu áp lực điều chỉnh với mức giảm phổ biến từ 1-3%, khiến độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên bán.

Đến khoảng 10h, VN-Index thu hẹp đáng kể biên độ tăng, còn tăng 13,45 điểm (+0,7%) lên 1.882 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 1,59 điểm (-0,5%) xuống 324,79 điểm, trong khi UPCoM-Index mất 0,33 điểm (-0,3%) xuống 127,1 điểm.

Thanh khoản thị trường cũng chưa cho thấy sự cải thiện rõ rệt. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đến 10h đạt khoảng 4.200 tỷ đồng , gần tương đương cùng thời điểm phiên trước. Điều này cho thấy dòng tiền vẫn tập trung vào một số cổ phiếu dẫn dắt thay vì lan tỏa rộng trên toàn thị trường.

Tâm điểm của phiên giao dịch tiếp tục thuộc về cổ phiếu VIC của Vingroup. Sau khi tăng hơn 4% trong phiên sáng, thị giá VIC vọt lên 241.000 đồng/cổ phiếu, chính thức vượt qua vùng đỉnh được thiết lập cách đây khoảng một tháng và xác lập mức giá cao nhất lịch sử.

Nếu tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu VIC đã tăng gần 50%, trở thành một trong những cổ phiếu vốn hóa lớn có mức sinh lời ấn tượng nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đà tăng mạnh của VIC cũng góp phần đưa vốn hóa của Vingroup lên xấp xỉ 1,9 triệu tỷ đồng . Đáng chú ý, quy mô vốn hóa này hiện đã vượt tổng giá trị vốn hóa cộng lại của 5 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất thị trường đứng ngay phía sau Vingroup.

Cổ phiếu VIC lập đỉnh mới. Ảnh: TradingView.

Sự bứt phá của VIC đồng thời giúp khối tài sản trên sàn chứng khoán của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng lập cột mốc mới. Với việc trực tiếp sở hữu gần 704 triệu cổ phiếu VIC, tương đương hơn 9% vốn điều lệ tập đoàn, giá trị phần vốn nắm giữ của ông Vượng đã tăng thêm khoảng 8.400 tỷ đồng chỉ sau một phiên giao dịch.

Theo mức giá hiện tại, lượng cổ phiếu VIC do vị tỷ phú này nắm giữ có giá trị thị trường xấp xỉ 170.000 tỷ đồng , tiếp tục củng cố vị thế là người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Bên cạnh VIC, cổ phiếu LPB của LPBank cũng trở thành điểm "nóng" đáng chú ý trong phiên sáng khi tiếp tục tăng kịch trần lên trên 56.000 đồng/cổ phiếu. Nếu duy trì được mức giá này đến cuối ngày, LPB sẽ ghi nhận 2 phiên tăng trần liên tiếp với thanh khoản ở mức cao.

Diễn biến bùng nổ của cổ phiếu LPB xuất hiện ngay sau khi LPBank công bố danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên, trong đó lần đầu tiên xuất hiện tên ông Phạm Nhật Vượng.

Theo công bố ngày 23/6 của LPBank, Chủ tịch Vingroup hiện sở hữu 146,2 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 4,894% vốn điều lệ ngân hàng. Với thị giá hiện nay, khoản đầu tư này có giá trị khoảng 8.200 tỷ đồng .

Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, đây là khoản đầu tư mang tính cá nhân của ông Phạm Nhật Vượng, được thực hiện từ nguồn tiền nhàn rỗi. Sau khi trở thành cổ đông lớn của LPBank, Chủ tịch Vingroup sẽ không tham gia hoạt động quản trị, điều hành cũng như các hoạt động kinh doanh của ngân hàng này.