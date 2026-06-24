MSCI chưa đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng

MSCI vẫn không đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng năm 2026 trong bối cảnh thị trường còn các tiêu chí tiếp cận cần được hoàn thiện.

Việt Nam tiếp tục lỡ hẹn với danh sách theo dõi nâng hạng thị trường chứng khoán của MSCI. Ảnh: Phương Lâm.

Sáng 24/6, tổ chức xếp hạng thị trường toàn cầu MSCI (Morgan Stanley Capital International) đã công bố Báo cáo Rà soát Phân loại Thị trường Thường niên 2026.

Trong báo cáo dài 6 trang, Việt Nam không được nhắc đến trong bất kỳ nội dung trọng tâm nào. Điều này đồng nghĩa thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn chưa được đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng của MSCI, qua đó thêm một lần lỡ hẹn với cơ hội tiến gần hơn tới nhóm thị trường mới nổi.

Việc tiếp tục vắng mặt trong danh sách theo dõi cho thấy MSCI chưa đánh giá Việt Nam đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết để được xem xét nâng hạng trong giai đoạn hiện nay.

Trước đó, trong Báo cáo Đánh giá Khả năng Tiếp cận Thị trường Toàn cầu công bố tuần trước, MSCI giữ nguyên đánh giá đối với toàn bộ 18 tiêu chí tiếp cận thị trường. Tổ chức này ghi nhận một số tiến triển của Việt Nam như triển khai mô hình giao dịch thông qua nhà môi giới toàn cầu (global broker), thúc đẩy lộ trình vận hành cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) và tăng cường công bố thông tin bằng tiếng Anh.

Dù vậy, vẫn còn 8 tiêu chí được MSCI xếp vào nhóm cần tiếp tục cải thiện.

Trong số đó, giới hạn sở hữu nước ngoài (FOL) vẫn được xem là rào cản lớn nhất đối với tiến trình nâng hạng. Theo MSCI, yếu tố này hiện ảnh hưởng đến hơn 10% vốn hóa của thị trường cổ phiếu Việt Nam, khiến tiêu chí FOL tiếp tục bị đánh giá ở mức tiêu cực.

Bên cạnh đó, tình trạng "kín room" ngoại tại nhiều doanh nghiệp niêm yết vẫn chưa có chuyển biến đáng kể. Hiện hơn 1% tỷ trọng trong bộ chỉ số MSCI Vietnam IMI vẫn chịu tác động từ các hạn chế tiếp cận đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Ở lĩnh vực thanh toán bù trừ, dù cơ chế non-prefunding đã được đưa vào vận hành từ cuối năm 2024, MSCI cho rằng đây mới chỉ là giải pháp mang tính chuyển tiếp. Tổ chức này tiếp tục chờ đợi hệ thống CCP được triển khai đầy đủ, vận hành ổn định và chứng minh hiệu quả thực tế trước khi xem xét điều chỉnh đánh giá đối với tiêu chí Clearing & Settlement.

Đáng chú ý, báo cáo năm nay cũng cho thấy MSCI bắt đầu dành sự quan tâm lớn hơn tới tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free-float) trên thị trường Việt Nam. Một số doanh nghiệp có quy mô vốn hóa lớn nhưng tỷ lệ free-float thấp đã được đưa vào diện theo dõi do có thể ảnh hưởng đến khả năng đầu tư của các quỹ, mức độ minh bạch của thị trường cũng như hiệu quả của quá trình hình thành giá cổ phiếu.