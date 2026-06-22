VN-Index có thể vượt mốc tâm lý 1.840 điểm?

Sau tuần phục hồi hơn 32 điểm, các công ty chứng khoán nhận định thị trường có thể bước vào giai đoạn giằng co khi tiến sát vùng kháng cự 1.840-1.850 điểm.

VN-Index chưa xác nhận nhịp phục hồi bền vững khi dòng tiền chưa đủ lan tỏa. Ảnh: Phương Lâm.

Trong tuần giao dịch vừa qua, VN-Index tăng 32,88 điểm (+1,84%) lên 1.824,53 điểm, qua đó duy trì đà hồi phục tích cực. Thanh khoản thị trường cũng cải thiện rõ rệt khi tổng giá trị giao dịch trên HoSE đạt 102.647 tỷ đồng , tương ứng giá trị khớp lệnh bình quân mỗi phiên tăng 29,59% so với tuần trước đó.

Xét về diễn biến dòng tiền theo nhóm ngành, ngân hàng vẫn là lĩnh vực thu hút phần lớn giá trị giao dịch. Tuy nhiên, quy mô mua - bán ròng tại nhóm này đã giảm đáng kể so với tuần trước đó, cho thấy sức hút của dòng tiền đang có dấu hiệu chững lại sau giai đoạn dẫn dắt thị trường. Trong khi đó, dòng tiền đang dịch chuyển rõ nét sang các nhóm chứng khoán và bất động sản khi kỳ vọng của nhà đầu tư đối với triển vọng lợi nhuận và diễn biến giá cổ phiếu ở hai nhóm ngành này gia tăng trở lại.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng với tổng giá trị hơn 2.898 tỷ đồng trong tuần.

VN-Index kiểm định vùng 1.840-1.850 điểm

Sau tuần hồi phục mạnh với mức tăng gần 1,9%, các công ty chứng khoán cho rằng VN-Index đang đứng trước ngưỡng cản quan trọng quyết định xu hướng ngắn hạn.

Theo Chứng khoán Yuanta, VN-Index đã điều chỉnh từ đường trung bình động 20 phiên (MA20) trong phiên cuối tuần nhưng áp lực bán nhìn chung không quá lớn. Đồ thị giá vẫn đang duy trì nhịp hồi phục kể từ vùng đáy 1.790 điểm và xu hướng này chưa bị phá vỡ.

Yuanta dự báo chỉ số có thể tiếp tục dao động quanh vùng MA20, tương ứng khu vực 1.840-1.850 điểm trong tuần tới. Đây được xem là vùng giá mang tính quyết định đối với xu hướng ngắn hạn của thị trường. Nếu VN-Index có thể vượt thành công ngưỡng này cùng với sự cải thiện rõ rệt của thanh khoản, xu hướng hồi phục sẽ được củng cố mạnh mẽ hơn.

Dù vậy, công ty chứng khoán này lưu ý xu hướng ngắn hạn của thị trường hiện vẫn được đánh giá ở mức giảm. Vì vậy, nhà đầu tư ngắn hạn nên tiếp tục nắm giữ danh mục hiện có và theo dõi phản ứng của chỉ số tại vùng 1.850 điểm. Một nhịp tăng đi kèm thanh khoản cải thiện và độ rộng thị trường đồng thuận sẽ là tín hiệu tích cực hơn cho xu hướng kế tiếp. Ngược lại, nhà đầu tư được khuyến nghị hạn chế mua đuổi ở các nhịp tăng mạnh.

Ở góc nhìn trung hạn, Yuanta cho rằng đợt hồi phục vừa qua mới giúp thị trường chấm dứt chuỗi 4 tuần giảm liên tiếp, trong khi nhịp điều chỉnh trước đó vẫn chưa được xác nhận kết thúc hoàn toàn. Tuy nhiên, xu hướng trung hạn vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng hiện tại và chưa cần vội vàng gia tăng vị thế mới.

VN-Index phục hồi tuần vừa rồi nhưng chủ yếu nhờ sự dẫn dắt của nhóm Vingroup. Ảnh: TradingView.

Trong khi đó, Chứng khoán ACB (ACBS) đánh giá diễn biến thị trường tuần qua đã tích cực hơn đáng kể sau giai đoạn giằng co quanh ngưỡng 1.800 điểm. Đà hồi phục được củng cố không chỉ bởi mức tăng của chỉ số mà còn nhờ sự cải thiện rõ rệt của thanh khoản, cho thấy lực cầu đang chủ động hấp thụ nguồn cung trên thị trường.

Theo ACBS, nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt đà tăng. Bên cạnh đó, dòng tiền cũng có dấu hiệu lan tỏa sang nhiều nhóm ngành khác như chứng khoán, ngân hàng và hàng không. Diễn biến này phản ánh tâm lý nhà đầu tư đang dần tích cực hơn và mở rộng phạm vi tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Tuy nhiên, dưới góc độ kỹ thuật, ACBS lưu ý phiên giao dịch ngày 19/6 đã hình thành mẫu nến "Mây đen bao phủ" (Dark Cloud Cover), một tín hiệu thường xuất hiện khi đà tăng có dấu hiệu suy yếu và rủi ro đảo chiều ngắn hạn gia tăng.

Vì vậy, công ty chứng khoán này cho rằng VN-Index nhiều khả năng sẽ xuất hiện các nhịp rung lắc mạnh trong những phiên tới. Trong kịch bản điều chỉnh, vùng 1.800 điểm sẽ đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ gần và có ý nghĩa quan trọng đối với xu hướng ngắn hạn của thị trường.

Thị trường có thể giằng co quanh vùng kháng cự

Chứng khoán Vietcap cho rằng VN-Index đang đối mặt áp lực chốt lời khi tiếp cận vùng kháng cự 1.830-1.840 điểm. Dù chỉ số đã lùi bước từ khu vực này, việc vẫn đóng cửa trên đường trung bình động 5 phiên (MA5) cho thấy lực điều chỉnh hiện chưa đủ mạnh để làm suy yếu nhịp hồi phục ngắn hạn.

Theo Vietcap, tâm lý thận trọng đang xuất hiện rõ hơn ở cả bên mua lẫn bên bán sau giai đoạn thị trường tăng điểm khá mạnh. Trong bối cảnh đó, VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động giằng co trong phiên giao dịch đầu tuần, với biên độ dự kiến quanh vùng 1.815-1.830 điểm nhằm kiểm định lại cung cầu trước khi hình thành xu hướng rõ ràng hơn.

Cùng quan điểm thận trọng, Chứng khoán BIDV (BSC) nhận định phản ứng tiêu cực của thị trường tại vùng MA20 cho thấy khả năng xuất hiện nhịp điều chỉnh ngắn hạn vẫn chưa được loại bỏ.

Theo BSC, VN-Index có thể tiếp tục quay lại lấp khoảng trống tăng giá (gap-up) được hình thành trong các phiên trước đó. Vì vậy, nhà đầu tư cần duy trì sự thận trọng và hạn chế gia tăng tỷ trọng quá mạnh trong giai đoạn hiện nay.

Ở góc nhìn tích cực hơn, Chứng khoán Tiên Phong (TPS) đánh giá nhịp điều chỉnh trong phiên gần nhất chủ yếu mang tính kỹ thuật sau giai đoạn tăng điểm mạnh của thị trường. Việc VN-Index điều chỉnh khi tiếp cận vùng kháng cự ngắn hạn quanh 1.830 điểm được xem là diễn biến tương đối bình thường.

TPS lưu ý thanh khoản khớp lệnh gần như không thay đổi so với phiên trước, cho thấy áp lực bán chưa gia tăng đáng kể. Đồng thời, việc chỉ số thu hẹp đáng kể mức giảm và hồi phục về cuối phiên phản ánh lực cầu vẫn đang hiện diện tại vùng hỗ trợ gần 1.810 điểm.

Trên phương diện kỹ thuật, công ty chứng khoán này cho rằng VN-Index đã thoát khỏi pha điều chỉnh ngắn hạn trước đó và đang trong quá trình hình thành một nhịp phục hồi mới. Tuy nhiên, để xu hướng này được xác nhận vững chắc hơn, thị trường cần chứng kiến sự cải thiện rõ nét của dòng tiền cũng như sự lan tỏa sang nhiều nhóm cổ phiếu thay vì chỉ tập trung ở một số mã dẫn dắt.

TPS kỳ vọng xu hướng phục hồi của VN-Index vẫn sẽ tiếp tục được duy trì trong thời gian tới, với vùng 1.810 điểm đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ quan trọng cần được bảo vệ để củng cố triển vọng tăng điểm của thị trường.