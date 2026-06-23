Tài sản ông Phạm Nhật Vượng tăng thêm hơn 3 tỷ USD một ngày

Đà tăng mạnh của cổ phiếu Vingroup đã giúp tài sản ròng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng thêm khoảng 3,3 tỷ USD, nâng tổng tài sản lên 35,2 tỷ USD.

Tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đã vượt 35 tỷ USD. Ảnh: VIC.

Khép lại phiên giao dịch ngày 23/6, VN-Index tăng 11,13 điểm và tiến sát ngưỡng 1.870 điểm nhờ lực kéo từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong đó, nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup tiếp tục đóng vai trò đầu tàu dẫn dắt thị trường.

Tâm điểm phiên giao dịch là bộ đôi VIC và VHM gắn liền với tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Cổ phiếu VIC tăng 4,2% lên 229.000 đồng/cổ phiếu, áp sát vùng đỉnh lịch sử được thiết lập hồi tháng 5. Trong khi đó, VHM tăng 0,4% lên 156.000 đồng/cổ phiếu. Riêng 2 mã này đã đóng góp hơn 16 điểm vào mức tăng chung của VN-Index, qua đó trở thành động lực quan trọng nhất giúp chỉ số duy trì sắc xanh.

Diễn biến tích cực trên sàn chứng khoán cũng kéo giá trị tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng gia tăng đáng kể. Với việc trực tiếp nắm giữ gần 704 triệu cổ phiếu VIC, tương đương hơn 9% vốn điều lệ Vingroup, giá trị phần sở hữu của ông Vượng tăng thêm khoảng 6.500 tỷ đồng chỉ sau một phiên giao dịch. Theo thị giá hiện tại, lượng cổ phiếu VIC do vị doanh nhân này nắm giữ có giá trị xấp xỉ 161.000 tỷ đồng .

Theo dữ liệu cập nhật thời gian thực từ Forbes, tài sản ròng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tăng khoảng 3,3 tỷ USD trong vòng 24 giờ qua, lên mức 35,2 tỷ USD . Với quy mô tài sản này, ông hiện đứng thứ 64 trong danh sách những người giàu nhất thế giới, đồng thời tiếp tục giữ vị trí người giàu nhất Đông Nam Á.

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng sắp phá kỷ lục tài sản cá nhân. Ảnh: Forbes.

Đáng chú ý, bên cạnh khối tài sản tại Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng vừa xuất hiện trong danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam - LPBank (HoSE: LPB).

Theo danh sách được LPBank công bố ngày 23/6, ông Vượng đang nắm giữ 146,2 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 4,894% vốn điều lệ ngân hàng.

Khối lượng cổ phiếu mà ông Vượng sở hữu trùng khớp với lượng cổ phiếu LPB được chuyển nhượng thông qua giao dịch thỏa thuận trong phiên sáng cùng ngày. Khoảng 10h, thị trường ghi nhận hàng loạt giao dịch thỏa thuận tại LPB với mức giá 46.000 đồng/cổ phiếu. Tổng cộng 146,2 triệu cổ phiếu đã được sang tay, tương ứng giá trị giao dịch khoảng 6.725 tỷ đồng .

Mặc dù nắm giữ gần 4,9% vốn điều lệ LPBank, ông Phạm Nhật Vượng vẫn chưa được xếp vào nhóm cổ đông lớn theo quy định hiện hành do tỷ lệ sở hữu chưa vượt ngưỡng 5%. Tuy nhiên, theo các quy định mới áp dụng đối với tổ chức tín dụng, cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên đã thuộc diện phải công bố thông tin.

Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, đây là khoản đầu tư mang tính cá nhân của ông Phạm Nhật Vượng, được thực hiện từ nguồn tiền nhàn rỗi. Sau giao dịch này, Chủ tịch Vingroup sẽ không tham gia hoạt động quản trị, điều hành hay kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng.

Thông tin về sự xuất hiện của ông Phạm Nhật Vượng trong cơ cấu cổ đông đã thu hút sự chú ý lớn từ giới đầu tư, góp phần đẩy dòng tiền vào cổ phiếu LPB. Kết thúc phiên giao dịch 23/6, LPB tăng kịch trần lên 52.600 đồng/cổ phiếu, qua đó đưa vốn hóa thị trường của ngân hàng lên khoảng 157.100 tỷ đồng .