'Cá mập' không ngừng bán tháo vàng

Quỹ vàng lớn nhất thế giới đã quyết định bán hơn 1 tấn vàng, trong bối cảnh thị trường kim loại quý giằng co.

Quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã bán ròng hơn 1,1 tấn vàng trong phiên giao dịch ngày 3/8. Ảnh: Reuters.

Theo cập nhật trên Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã bán ròng hơn 1,1 tấn vàng trong phiên ngày 3/8 (giờ Mỹ), kéo lượng kim loại quý đang nắm giữ giảm xuống còn khoảng 1.006 tấn. Như vậy, chỉ trong tuần tính từ ngày 30/7 đến ngày 3/8, quỹ này đã "xả" hơn 3,4 tấn vàng.

Động thái bán tháo của SPDR diễn ra trong bối cảnh giá vàng chưa ghi nhận cú bật tăng mạnh mẽ lên các mốc mới, mà chỉ giằng co quanh ngưỡng 4.100 USD /ounce. Đơn cử trong phiên mới nhất, dù được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố như lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng USD suy yếu, kim loại quý lại không thể bứt phá trên mốc 4.100 USD mà gần như đi ngang ở 4.050 USD /ounce.

Ông Ajay Kedia, Giám đốc Công ty Kedia Commodities tại Mumbai, nhận định: "Giá vàng đang trong giai đoạn tích lũy. Nếu thị trường lao động Mỹ suy yếu, điều đó có thể gây áp lực lên đồng USD và qua đó hỗ trợ giá vàng tăng."

Trong một báo cáo mới công bố, Citigroup cho rằng giá vàng có thể đi ngang hoặc thậm chí giảm trong khoảng một tháng tới, trước khi phục hồi lên 4.500 USD /ounce trong quý IV/2026 và đạt 5.000 USD /ounce vào nửa đầu năm sau.

Còn chiến lược gia Michael Hsueh của Deutsche Bank nhận định giá vàng đã bước vào giai đoạn "diễn biến giá mang tính bùng nổ" từ tháng 8/2024 và xu hướng này vẫn chưa kết thúc, theo Market Watch.

Theo ông, một tài sản được xem là bước vào giai đoạn "tăng bùng nổ" khi giá tăng theo cấp số nhân so với xu hướng lịch sử. Với việc giá vàng đã tăng hơn gấp đôi chỉ trong vài năm gần đây, ông cho rằng diễn biến này hoàn toàn phù hợp với định nghĩa trên.

Trong báo cáo chuyên đề về vàng, ông Hsueh phân tích giai đoạn tăng giá này dưới 3 góc độ.

Cụ thể, ông so sánh giá vàng với tốc độ tăng trưởng dài hạn đã điều chỉnh theo lạm phát của một số hàng hóa chủ chốt như đồng, dầu mỏ và thậm chí cả bánh mì. Mức tăng trưởng thực của các mặt hàng này dao động từ 0,26%/năm đối với bánh mì đến 3,44%/năm đối với dầu mỏ. Nếu áp dụng các mức tăng trưởng này cho vàng, giá hợp lý của kim loại quý chỉ vào khoảng 2.600 USD /ounce.

Bên cạnh đó, ông sử dụng mô hình kinh tế lượng BSADF, một công cụ thường được dùng để phát hiện và xác định thời điểm hình thành "bong bóng" giá đầu cơ. Theo mô hình này, giá vàng có thể đạt đỉnh khoảng 6.400 USD /ounce và tạo đáy quanh 3.700 USD /ounce.

Ngoài hai góc độ trên, vị chuyên gia cũng nhấn mạnh mô hình định giá của Deutsche Bank cho thấy giá trị hợp lý của vàng trong cuối năm nay sẽ rơi vào khoảng 4.700 USD /ounce. Mô hình này dựa trên nhiều biến số, bao gồm diễn biến của chỉ số S&P 500, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và tỷ giá hối đoái.

Tuy nhiên, mức định giá đã được điều chỉnh giảm do tốc độ mua vào của khu vực chính thức, chủ yếu là các ngân hàng trung ương, đang chậm lại. Dù vậy, vì mức định giá này vẫn khá gần với mục tiêu 4.600 USD /ounce, ông Hsueh quyết định giữ nguyên dự báo trước đó.

Về yếu tố cơ bản, ông Hsueh nhấn mạnh trong giai đoạn từ năm 1957 đến năm 2023, vàng luôn mang lại mức sinh lời vượt tốc độ tăng của chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ. Theo đó, lợi suất thực trung bình của vàng đạt khoảng 2,5%/năm trong giai đoạn này. Nếu tính thêm đợt tăng mạnh của vàng kể từ năm 2024, mức sinh lời thực còn cao hơn đáng kể.