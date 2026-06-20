'Ông trùm' Bitcoin lao đao

Bitcoin chịu áp lực bán mạnh khi thị trường đặt dấu hỏi về mô hình huy động vốn mua Bitcoin của Strategy - doanh nghiệp nắm giữ lượng Bitcoin lớn nhất thế giới.

Mô hình huy động vốn mua Bitcoin của Michael Saylor đứng trước khó khăn. Ảnh: Bloomberg.

Đồng tiền số lớn nhất thế giới từng xuyên thủng ngưỡng 60.000 USD cách đây 2 tuần, đánh dấu lần đầu tiên rơi xuống dưới mốc này kể từ cuối năm 2024. Trong phiên giao dịch ngày 19/6 (giờ Mỹ), giá Bitcoin có lúc giảm xuống còn 62.184 USD /BTC và hiện đã mất khoảng một nửa giá trị so với mức đỉnh lịch sử thiết lập vào tháng 10/2025.

Theo Bloomberg, tâm điểm chú ý của thị trường hiện là giá cổ phiếu ưu đãi STRC (Stretch) của Strategy - công cụ mà doanh nghiệp của Michael Saylor đã sử dụng để huy động vốn tài trợ cho các thương vụ mua Bitcoin gần đây. Giá STRC đã giảm xuống dưới mệnh giá, khiến việc phát hành thêm loại chứng khoán lai này không còn mang lại hiệu quả kinh tế cho Strategy.

Thị trường càng trở nên nhạy cảm hơn sau khi Saylor gây bất ngờ vào đầu tháng khi bán một lượng nhỏ Bitcoin, trái ngược với thông điệp liên tục đưa ra trong nhiều năm qua rằng nhà đầu tư nên nắm giữ thay vì bán ra.

Joshua Lim, đồng Giám đốc toàn cầu bộ phận thị trường tại FalconX, cho biết mọi ánh mắt hiện đều đổ dồn vào diễn biến của STRC như một thước đo áp lực thị trường đối với Strategy.

Giới đầu tư có thể kiểm tra quyết tâm của doanh nghiệp trong việc tiếp tục mua thêm Bitcoin thay vì phải bán bớt lượng nắm giữ để củng cố dự trữ tiền mặt và duy trì khả năng chi trả cổ tức cho STRC.

Trong khi các thị trường tài chính truyền thống vẫn duy trì đà tăng nhờ tâm lý lạc quan trên nhiều mặt trận, Bitcoin cùng các đồng tiền số lớn khác như Ether và Solana tiếp tục chịu áp lực bán trong tuần này.

Ngoài những lo ngại liên quan đến Strategy, kỳ vọng lãi suất tăng cũng đang tạo thêm sức ép đối với Bitcoin và các tài sản rủi ro nói chung.

Giá Bitcoin tiếp tục ngụp lặn. Ảnh: CoinMarketCap.

Trong một báo cáo gửi nhà đầu tư, QCP Capital nhận định diễn biến kém tích cực của Bitcoin một phần xuất phát từ lo ngại rằng Strategy có thể buộc phải bán thêm Bitcoin để chi trả cổ tức. Lo ngại này càng gia tăng sau khi công ty chi 1,5 tỷ USD để mua lại lô trái phiếu chuyển đổi đáo hạn năm 2029.

STRC được thiết kế như một cỗ máy huy động vốn cho Strategy. Công ty bán chứng khoán này với mệnh giá 100 USD /cổ phiếu, sử dụng ngay số tiền thu được để mua Bitcoin, trong khi nhà đầu tư nhận mức cổ tức hàng năm ở ngưỡng 2 chữ số.

Tuy nhiên, kể từ ngày 15/5 - ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức của kỳ chi trả gần nhất - STRC chưa một lần quay trở lại mốc 100 USD . Khi giao dịch dưới mệnh giá, Strategy thực tế đang huy động vốn với chi phí ngày càng đắt đỏ do phải chấp nhận mức lợi suất hiệu dụng cao hơn cho nhà đầu tư. Trong phiên 18/6, giá STRC có thời điểm rơi xuống dưới 83 USD .

Strategy hiện chưa đưa ra bình luận về những diễn biến trên.

Jeff Dorman, Giám đốc đầu tư của Arca, cho rằng Strategy cần bán ra một lượng Bitcoin rất lớn, hoặc phát hành thêm cổ phiếu phổ thông với quy mô đáng kể để đưa giá STRC quay trở lại gần mệnh giá. Nếu không, thị trường sẽ tiếp tục gây áp lực lên toàn bộ cấu trúc vốn của doanh nghiệp do những bất ổn hiện nay.

Chuyên gia này dự báo Strategy nhiều khả năng tiếp tục bán ra một lượng nhỏ cổ phiếu phổ thông mỗi tháng để huy động vốn. Hiện cổ phiếu của Strategy đã mất tới 70% giá trị trong vòng một năm qua.