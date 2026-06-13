Hơn một nửa lượng Bitcoin đang chìm trong thua lỗ

Bitcoin mất khoảng một nửa giá trị so với đỉnh lịch sử, kéo hơn 50% nguồn cung lưu hành vào trạng thái thua lỗ. Đây là lần đầu tiên hiện tượng này xuất hiện kể từ cuối năm 2022.

Giá Bitcoin chưa có dấu hiệu hồi phục. Ảnh: ShutterStock.

Theo Bloomberg, đợt lao dốc mới nhất của Bitcoin nghiêm trọng đến mức hơn một nửa lượng Bitcoin đang lưu hành trên thị trường rơi vào trạng thái thua lỗ.

Hiện Bitcoin giao dịch quanh mức 61.000- 63.000 USD /BTC, giảm khoảng 50% so với đỉnh lịch sử và vừa xuyên thủng đường trung bình động 200 tuần. Diễn biến này khiến ngày càng nhiều nhà đầu tư rơi vào tình trạng thua lỗ.

Nhà đầu tư Bitcoin ngày càng mắc kẹt

Theo Vetle Lunde, chuyên gia phân tích tại K33 Research, lần đầu tiên kể từ cuối năm 2022, hơn 50% lượng Bitcoin đang được giao dịch có giá thấp hơn mức giá mua vào của nhà đầu tư. Chỉ một tháng trước, tỷ lệ này mới khoảng 30%.

Đây là dấu hiệu gần nhất cho thấy áp lực đang bao trùm thị trường tiền số sau nhiều tháng suy yếu. Kể từ tháng 10 năm ngoái, Bitcoin cùng nhiều đồng tiền số khác liên tục bị bán tháo. Ngay cả những thông tin tích cực cũng không đủ sức ngăn chặn xu hướng giảm giá.

Tuần trước, đồng tiền số lớn nhất thế giới thậm chí rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 2024, xóa sạch toàn bộ thành quả đạt được trong giai đoạn chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump theo đuổi chính sách thân thiện với tiền số.

Đợt giảm sâu gần đây được kích hoạt sau khi Strategy - doanh nghiệp nổi tiếng với chiến lược nắm giữ Bitcoin trong bảng cân đối kế toán - thông báo bán ra một phần lượng Bitcoin đang sở hữu. Động thái này làm dấy lên tâm lý lo ngại trong giới giao dịch do tầm ảnh hưởng lớn của công ty đối với hệ sinh thái tiền số.

Bên cạnh đó, dòng vốn rút khỏi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay cũng gia tăng, trong khi mức độ biến động của thị trường đã leo lên đỉnh cao nhất trong 3 tháng.

Thành quả tăng trưởng của Bitcoin trong nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump đã bị xóa sạch. Ảnh: CoinMarketCap.

Đối với những người nắm giữ Bitcoin, dù là nhà đầu tư dài hạn hay ngắn hạn, giai đoạn hiện nay đều đầy khó khăn.

“Giá tài sản biến động do nhiều yếu tố như vị thế thị trường, đòn bẩy tài chính, tâm lý nhà đầu tư và các sự kiện rủi ro”, Ophelia Snyder, đồng sáng lập công ty quản lý tài sản 21Shares, nhận định.

Theo bà, chừng nào những điều kiện nền tảng đó chưa thay đổi, thị trường nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục đi ngang trong biên độ hẹp, xuất hiện các đợt biến động mạnh theo chu kỳ, các đợt giảm đòn bẩy và tâm lý chờ đợi một chất xúc tác đủ lớn để thay đổi xu hướng.

Tác động của đợt suy giảm hiện nay không chỉ dừng lại ở các khoản lỗ trên giấy tờ. Trong lịch sử, những đợt tăng giá mạnh nhất của Bitcoin thường dựa vào việc thu hút các nhà đầu tư mới sẵn sàng trả mức giá cao hơn thế hệ nhà đầu tư trước đó.

Khi hơn một nửa nguồn cung trong trạng thái thua lỗ, thị trường phải gánh áp lực từ hàng triệu nhà đầu tư đã mua vào trong giai đoạn hưng phấn của năm ngoái nhưng đang mắc kẹt.

Điều này có thể trở thành lực cản đối với đà phục hồi. Những nhà đầu tư chịu khoản lỗ lớn thường tận dụng các nhịp tăng giá để thoát hàng thay vì mua thêm, qua đó tạo ra nguồn cung tiềm ẩn cho thị trường.

Đồng thời, đà giảm kéo dài còn đe dọa danh tiếng - một trong những tài sản vô hình quan trọng nhất của Bitcoin. Mỗi tháng Bitcoin giao dịch cách xa đỉnh lịch sử là thêm một tháng thế hệ nhà đầu tư mới nhìn nhận tiền số không còn gắn với những khoản lợi nhuận phi thường mà thay vào đó là những cơ hội bị bỏ lỡ, đặc biệt khi dòng tiền đang đổ sang các câu chuyện tăng trưởng hấp dẫn hơn như nhóm cổ phiếu chip AI.

“Sau 17 năm tồn tại, Bitcoin vẫn chưa có ứng dụng thực tế nào ngoài mục đích đầu cơ thuần túy”, Michael O’Rourke, Giám đốc chiến lược thị trường tại JonesTrading, nhận xét.

Tia hy vọng giữa thị trường ảm đạm

Nhìn bề ngoài, những diễn biến trong ngành tiền số vẫn cho thấy những tín hiệu tích cực, trái ngược với tâm lý bi quan đang bao trùm thị trường.

Chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục thể hiện thái độ cởi mở với tiền số và thúc đẩy nhiều khuôn khổ pháp lý nhằm đưa loại tài sản này tiến gần hơn tới dòng tài chính chính thống. Các tổ chức tài chính truyền thống cũng ngày càng chấp nhận tiền số khi cơ sở nhà đầu tư mở rộng. Nhiều dự án ứng dụng công nghệ blockchain đang dần được triển khai trên thực tế, hiện thực hóa tầm nhìn mà những người ủng hộ tài sản số đã theo đuổi trong nhiều năm.

Tuy nhiên, thực tế của thị trường lại kém khả quan hơn nhiều. Dữ liệu do Bloomberg tổng hợp cho thấy các quỹ ETF Bitcoin niêm yết tại Mỹ đã ghi nhận khoảng 5,5 tỷ USD bị rút ròng trong một tháng qua, tạo thêm áp lực lên giá Bitcoin.

Trong khi đó, báo cáo từ nhóm nghiên cứu tài sản số của Cantor cho biết tổng khối lượng giao dịch trên các sàn tập trung trong tháng trước chỉ đạt khoảng 4.000 tỷ USD , giảm so với tháng trước đó và đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp duy trì ở mức thấp nhất trong gần hai năm.

Dù vậy, Vetle Lunde cho rằng vẫn tồn tại một tia hy vọng giữa bối cảnh ảm đạm hiện nay. Theo chuyên gia này, trong lịch sử, việc hơn một nửa lượng Bitcoin lưu hành rơi vào trạng thái thua lỗ thường chỉ xuất hiện gần các đáy lớn của thị trường giá xuống, khi áp lực bán từ những nhà đầu tư còn có lãi dần cạn kiệt.

Những lần trước, Bitcoin thường tạo đáy chỉ vài tuần sau khi vượt qua ngưỡng này, dù vẫn có khả năng xuất hiện thêm một nhịp giảm cuối cùng trước khi xu hướng đảo chiều.

“Dù không phải là sự đảm bảo chắc chắn, các tín hiệu hiện tại cho thấy dư địa giảm giá có thể đã không còn nhiều so với tiềm năng tăng trưởng trong năm tới”, Lunde nhận định.