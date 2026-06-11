Nhiều nhà đầu tư 'chán' chứng khoán

Thanh khoản trên thị trường chứng khoán giảm xuống chỉ còn 11.300 tỷ đồng trong phiên 11/6, mức thấp nhất hơn một năm qua, phản ánh tâm lý thận trọng của dòng tiền.

Tiền vào chứng khoán "biến mất". Ảnh: Nam Khánh.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một phiên giao dịch đầy thận trọng trong ngày 11/6 khi dòng tiền tiếp tục đứng ngoài quan sát. Sau nhịp hồi phục ngắn ngủi ở phiên trước, các nhóm cổ phiếu không còn duy trì được sự đồng thuận, khiến VN-Index nhanh chóng đánh mất sắc xanh và lùi xuống dưới mốc tham chiếu ngay từ những phút mở cửa.

Diễn biến trong phần lớn thời gian giao dịch cho thấy bên mua gần như không sẵn sàng đẩy giá lên cao, trong khi áp lực bán cũng không quá mạnh. Những nỗ lực nâng đỡ thị trường chủ yếu đến từ một số cổ phiếu đơn lẻ thay vì sự lan tỏa trên diện rộng, qua đó không đủ để giúp VN-Index lấy lại đà tăng.

Điểm đáng chú ý nhất trong phiên là sự sụt giảm mạnh của thanh khoản. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn chỉ đạt khoảng 11.300 tỷ đồng , mức thấp nhất trong hơn một năm trở lại đây. Con số này cho thấy tâm lý dè dặt đang bao trùm thị trường khi nhà đầu tư chưa sẵn sàng giải ngân mạnh.

Kết phiên, VN-Index giảm 5,1 điểm (-0,3%) xuống 1.798,61 điểm. HNX-Index giảm 1,06 điểm (-0,4%) xuống 301,09 điểm. Riêng UPCoM-Index tăng 0,68 điểm (+0,5%) lên 126,41 điểm.

Mặc dù chỉ số giảm điểm, độ rộng thị trường không quá tiêu cực khi ghi nhận 293 mã tăng (gồm 23 mã tăng trần), 890 mã giữ tham chiếu và 371 mã giảm (gồm 8 mã giảm sàn).

Tại rổ VN30, áp lực điều chỉnh diễn ra rõ nét hơn. Có tới 19 cổ phiếu giảm giá, trong khi chỉ 8 mã tăng và 3 mã đứng giá. Chỉ số VN30-Index vì vậy mất 13 điểm, lùi xuống còn 1.947 điểm.

VN-Index rung lắc quanh mốc hỗ trợ quan trọng 1.800 điểm. Ảnh: TradingView.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục là lực cản chính đối với thị trường. Đáng chú ý nhất là VHM khi giảm 1,6%, lấy đi đáng kể số điểm của VN-Index. Bên cạnh đó, hàng loạt bluechip khác cũng đồng loạt điều chỉnh như VJC (-2,5%), HPG (-1,3%), MWG (-1,7%), FPT (-1,5%), BID (-0,6%), LPB (-1,2%), MSN (-1,3%), GEE (-2%) và CTG (-0,5%).

Áp lực giảm tại nhóm vốn hóa lớn khiến những nỗ lực nâng đỡ từ một số cổ phiếu riêng lẻ trở nên khá đơn độc. Nổi bật nhất trong phiên là GVR khi tăng mạnh 4,3%, trở thành cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho chỉ số. Bên cạnh đó, KBC bứt phá 6% trong bối cảnh dòng tiền tìm đến nhóm bất động sản khu công nghiệp.

Một số cổ phiếu khác cũng duy trì được sắc xanh như SAB (+2,2%), STB (+1%), BVH (+2%), SBT (+3,3%), VNM (+0,5%) và KDC (+2,7%).

Ở chiều giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, hoạt động mua bán cũng trở nên trầm lắng hơn đáng kể so với các phiên trước. Giá trị giải ngân lẫn bán ra đều giảm mạnh, phản ánh tâm lý thận trọng tương tự như khối nhà đầu tư trong nước.

Dù quy mô giao dịch suy giảm, khối ngoại vẫn duy trì trạng thái bán ròng với giá trị hơn 500 tỷ đồng trên toàn thị trường. Áp lực bán tập trung chủ yếu tại nhóm bất động sản khi NVL bị bán ròng khoảng 52 tỷ đồng , VHM bị bán ròng 47 tỷ đồng và VIC bị rút ròng 41 tỷ đồng .

Ở chiều ngược lại, dòng vốn ngoại giải ngân khá hạn chế. VNM là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 29 tỷ đồng . Theo sau là KBC và PVS với quy mô mua ròng lần lượt 13 tỷ đồng .