Giá Bitcoin chạm đáy gần 2 năm

Giá Bitcoin lao dốc xuống mức thấp nhất 21 tháng khi giới đầu tư kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất và lo ngại Strategy có thể giảm tích lũy Bitcoin.

Bitcoin thủng mốc 58.000 USD/BTC. Ảnh: Vecteezy.

Giá Bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất trong 21 tháng khi triển vọng lãi suất cao hơn cùng những lo ngại về doanh nghiệp nắm giữ lượng Bitcoin lớn nhất thế giới có thể tiếp tục bán ra đã làm suy yếu tâm lý nhà đầu tư.

Trong phiên giao dịch ngày 1/7, giá Bitcoin có thời điểm giảm 1,5% xuống còn 57.742 USD , mức thấp nhất kể từ ngày 17/9/2024.

Theo Bloomberg, những phát biểu mang quan điểm "diều hâu" từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang củng cố kỳ vọng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài. Điều này khiến dòng vốn tiếp tục rời bỏ các tài sản không tạo ra lợi suất như tiền mã hóa. Riêng trong tháng 6, các quỹ ETF Bitcoin niêm yết tại Mỹ đã ghi nhận lượng vốn rút ròng vượt 4 tỷ USD , mức lớn nhất kể từ khi các quỹ này ra mắt cách đây 2 năm.

Tony Sycamore, chuyên gia phân tích tại IG Australia, nhận định Bitcoin đang phải đối mặt với ngày càng nhiều áp lực từ sự thay đổi trong kỳ vọng về chính sách lãi suất của Fed cũng như đà tăng của đồng USD.

Theo chuyên gia này, báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ sẽ được công bố vào cuối tuần này có thể tiếp tục gây sức ép lên Bitcoin nếu số liệu củng cố quan điểm Fed sẽ duy trì lập trường cứng rắn đối với lạm phát.

Bitcoin tiếp tục đi xuống trong bối cảnh thiếu tin tức tích cực hỗ trợ. Ảnh: CoinMarketCap.

Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng đã đảo ngược sự lạc quan ban đầu đối với kế hoạch tái cấu trúc tài chính của Strategy do Michael Saylor dẫn dắt, làm dấy lên những lo ngại mới rằng một trong những tổ chức mua Bitcoin lớn nhất thế giới có thể không còn duy trì vai trò là nguồn cầu ổn định trên thị trường.

Ban đầu, thị trường hoan nghênh kế hoạch mua lại cổ phiếu và gia tăng lượng tiền mặt dự trữ của Strategy. Tuy nhiên, tâm điểm nhanh chóng chuyển sang việc công ty có thêm sự linh hoạt trong việc bán Bitcoin cũng như ưu tiên quản trị bảng cân đối kế toán thay vì tiếp tục tích lũy Bitcoin một cách quyết liệt như trước.

Đến nay, Bitcoin đã giảm hơn 50% so với mức đỉnh lịch sử trên 126.000 USD thiết lập vào tháng 10 năm ngoái, đồng thời rơi xuống dưới đường trung bình động 200 tuần - ngưỡng kỹ thuật thường được xem là tín hiệu cho thấy thị trường có thể bước vào giai đoạn giá xuống kéo dài.

Trong cuộc họp báo đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Fed hồi tháng trước, ông Kevin Warsh khẳng định ngân hàng trung ương sẽ không chấp nhận tình trạng lạm phát ở mức cao. Tuyên bố này đã làm gia tăng kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất, qua đó hỗ trợ đồng USD tăng giá.

Không chỉ ông Warsh, nhiều quan chức Fed khác gần đây cũng phát đi tín hiệu về khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland Beth Hammack chia sẻ với CNBC hôm 30/6 rằng Fed có thể sẽ phải nâng lãi suất thêm để đưa lạm phát trở về mục tiêu 2%.