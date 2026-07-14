Ông Trump làm gì với 1,4 tỷ USD thu được từ tiền số?

Bản kê khai tài chính cho thấy ông Trump đã thu về hơn 1,4 tỷ USD từ các dự án tiền số trong năm 2025. Song, phần lớn số tiền này được chuyển sang đầu tư trái phiếu, cổ phiếu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thu về hơn 1,4 tỷ USD từ các dự án tiền mã hóa trong năm ngoái. Ảnh: New York Times.

Theo Reuters, các bản kê khai tài chính mới nhất nộp lên Văn phòng Đạo đức Chính phủ Mỹ cho thấy trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng 2 con trai lớn liên tục khuyến khích nhà đầu tư rót tiền vào các dự án tiền mã hóa, đội ngũ quản lý tài sản của ông lại phân bổ phần lớn số tiền thu được sang các kênh đầu tư truyền thống và ít rủi ro hơn.

Tăng mạnh tài sản ít rủi ro

Cụ thể, trong năm 2025, ông Trump đã thu về hơn 1,4 tỷ USD từ các dự án tiền mã hóa của gia đình, bao gồm World Liberty Financial và đồng meme coin mang thương hiệu tên ông.

Phân tích của Reuters đối với danh mục tài sản trong 2 năm qua cho thấy lượng tài sản đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu của ông đã tăng ít nhất gấp 4 lần sau khi dòng tiền từ tiền mã hóa đổ về. Đến cuối năm 2025, giá trị danh mục cổ phiếu và trái phiếu của ông ước tính nằm trong khoảng 703 triệu USD đến 2,6 tỷ USD , tăng mạnh so với mức 225- 608 triệu USD vào cuối năm 2024.

Do các bản kê khai chỉ công bố tài sản theo khoảng giá trị thay vì con số cụ thể, hãng tin này không thể xác định chính xác bao nhiêu tiền từ hoạt động tiền mã hóa đã được chuyển sang các tài sản có mức độ rủi ro thấp hơn.

Dù ông Trump vẫn nắm giữ một phần tài sản tiền mã hóa, 9 chuyên gia về tài sản số được Reuters tham khảo đều cho rằng các bản kê khai phản ánh một thực tế đáng chú ý rằng bản thân ông Trump dường như không xem tiền mã hóa là nơi lưu giữ tài sản.

Ngoài việc tiếp tục nắm giữ meme coin Trump và token của World Liberty Financial, ông Trump cũng không công bố sở hữu cổ phần tại 2 công ty tiền mã hóa niêm yết công khai được hậu thuẫn bởi hai người con là Eric Trump và Donald Trump Jr.

Timothy Massad, Giám đốc Dự án Chính sách Tài sản số tại Trường Harvard Kennedy (Đại học Harvard), nhận định dù Tổng thống Trump thường mô tả tài sản số là tương lai của ngành tài chính và nhiều lần tuyên bố muốn đưa Mỹ trở thành "thủ phủ tiền mã hóa của thế giới", chiến lược đầu tư cá nhân thể hiện trong bản kê khai lại cho thấy điều khác.

Ông Trump vẫn gia tăng nắm giữ tài sản số

Dù gia tăng đầu tư vào các tài sản truyền thống, bản kê khai cũng cho thấy ông Trump vẫn duy trì lượng lớn tài sản tiền mã hóa.

Tính đến cuối năm 2025, ông sở hữu 15,75 tỷ token quản trị của World Liberty Financial, được định giá trên 50 triệu USD . Đây là số token ông nhận được nhờ vai trò đồng sáng lập dự án. Do là nhà đồng sáng lập, lượng token này chịu thời gian khóa dài hơn so với các nhà đầu tư thông thường trước khi có thể bán ra.

Bên cạnh đó, các công ty thuộc Tập đoàn Trump quản lý phần lợi ích của ông trong World Liberty Financial và dự án meme coin Trump cũng nắm giữ ít nhất 160 triệu USD Bitcoin và Ether cùng tối đa khoảng 6 triệu USD các loại token khác vào cuối năm 2025.

Con số này tăng đáng kể so với cuối năm 2024 - thời điểm ông Trump chỉ kê khai sở hữu 1- 5 triệu USD Ether.

Trong phản hồi gửi Reuters, người phát ngôn của Tập đoàn Trump cho biết bản kê khai tài chính cho thấy doanh nghiệp "tiếp tục duy trì nền tảng tài chính vững mạnh với các tài sản giá trị cao, thanh khoản dồi dào và bảng cân đối kế toán theo hướng thận trọng".

Ủng hộ Bitcoin và tiền số là một trong những lập trường được ông Trump sử dụng để tranh cử chức tổng thống Mỹ hồi năm 2024. Ảnh: Reuters.

Nhà Trắng cũng cho biết toàn bộ tài sản của Tổng thống được quản lý thông qua các tài khoản ủy thác toàn quyền do các tổ chức tài chính độc lập bên thứ ba điều hành.

Trong khi đó, David Wachsman, người phát ngôn của World Liberty Financial, khẳng định dự án được xây dựng với tầm nhìn dài hạn và tin rằng tương lai của ngành dịch vụ tài chính sẽ dựa trên công nghệ tài sản số.

Hai người con trai lớn của Tổng thống Trump hiện quản lý quỹ tín thác nắm giữ tài sản của ông, đồng thời là những người tích cực quảng bá các dự án tiền mã hóa do gia đình hậu thuẫn.

Kể từ sau cuộc bầu cử tháng 11/2024, Eric Trump - người điều hành Tập đoàn Trump - nhiều lần khẳng định trong các cuộc phỏng vấn và hội nghị rằng Bitcoin là "tài sản vĩ đại nhất của thời đại hiện nay" và dự báo đồng tiền số này có thể đạt mốc 1 triệu USD , cao gấp nhiều lần mức giá khoảng 64.000 USD tại thời điểm ông đưa ra nhận định.

Eric Trump cũng từng cho biết cha mình "đặt niềm tin rất lớn vào tài sản số".