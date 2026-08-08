Kết quả trái ngược của 2 công ty xổ số truyền thống Hà Nội và TP.HCM

Cùng hoạt động trong một lĩnh vực, nhưng bức tranh kinh doanh nửa đầu năm của 2 doanh nghiệp xổ số truyền thống tại Hà Nội và TP.HCM lại cho thấy khoảng cách đáng kể về quy mô.

Thị trường xổ số truyền thống đang cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các địa phương. Nếu Xổ số kiến thiết TP.HCM tiếp tục duy trì quy mô doanh thu và lợi nhuận vượt trội, Xổ số kiến thiết Thủ đô lại đang đối mặt với sức ép ngày càng lớn từ chi phí đầu vào, cạnh tranh thị phần và sự thay đổi trong hành vi của người chơi.

Báo cáo tài chính cho thấy trong 6 tháng đầu năm 2026, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô ghi nhận doanh thu 465 tỷ đồng , tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận lại không đi cùng tốc độ tăng trưởng doanh thu khi giá vốn tăng mạnh hơn.

Trong khi đó, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM tiếp tục thể hiện quy mô hoàn toàn khác biệt. Doanh nghiệp thu về hơn 8.000 tỷ đồng doanh thu trong nửa đầu năm.

Xổ số Thủ đô tăng doanh thu nhưng lợi nhuận giảm

Tại Xổ số kiến thiết Thủ đô, nửa đầu năm nay ghi nhận doanh thu tăng mạnh nhưng giá vốn tăng với tốc độ cao hơn đáng kể. Hệ quả là lợi nhuận gộp của công ty chỉ tăng gần 10%, lên khoảng 62 tỷ đồng . Biên lợi nhuận gộp theo đó thu hẹp từ khoảng 16,6% trong nửa đầu năm 2025 xuống còn 13,3% trong 6 tháng đầu năm nay.

Áp lực tiếp tục xuất hiện ở khâu chi phí quản lý doanh nghiệp. Xổ số kiến thiết Thủ đô không phát sinh chi phí bán hàng, song chi phí quản lý doanh nghiệp đã tăng gần 18% trong nửa năm qua lên khoảng 58 tỷ đồng .

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, công ty chỉ còn gần 5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 42% so với cùng kỳ năm trước.

Với kế hoạch năm 2026 đặt ra gồm 775 tỷ đồng doanh thu và hơn 17 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, cùng tăng khoảng 12% so với năm trước, Xổ số kiến thiết Thủ đô đã hoàn thành khoảng 60% mục tiêu doanh thu sau 6 tháng. Tuy nhiên, phần lợi nhuận mới đạt khoảng 27% kế hoạch năm.

XỔ SỐ KIẾN THIẾT THỦ ĐÔ LÃI 'NHỎ GIỌT' KQKD hàng năm của Xổ số kiến thiết Thủ đô Tất cả Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Bấm chú thích để phân loại. 0 200 400 600 800 2021 2022 2023 2024 2025 6T/2026 2021 Doanh thu 476 2022 Doanh thu 493 2023 Doanh thu 543 2024 Doanh thu 568 2025 Doanh thu 692 6T/2026 Doanh thu 465 2021 Lợi nhuận trước t… 2,4 2022 Lợi nhuận trước t… 12,1 2023 Lợi nhuận trước t… 12,4 2024 Lợi nhuận trước t… 15,1 2025 Lợi nhuận trước t… 15,3 6T/2026 Lợi nhuận trước t… 4,6 Đơn vị: tỷ đồng; BCTC DN.

Về dài hạn, theo chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030, Xổ số kiến thiết Thủ đô đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận bình quân khoảng 12% mỗi năm. Đến năm 2030, doanh thu dự kiến đạt 1.219 tỷ đồng , trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 27 tỷ đồng .

Tuy nhiên, chính doanh nghiệp cũng nhìn nhận nhiều yếu tố có thể cản trở tốc độ tăng trưởng này.

Bên cạnh hoạt động cờ bạc bất hợp pháp như lô, đề, Xổ số kiến thiết Thủ đô cho biết từ năm 2017 đến nay phải chia sẻ thị phần với Vietlott. Mô hình phân phối xổ số hiện đại, cơ cấu sản phẩm đa dạng và những giải thưởng đặc biệt có giá trị cộng dồn lớn tạo lợi thế cạnh tranh đáng kể cho Vietlott.

Trong khi đó, quy mô thị trường trò chơi có thưởng có giới hạn nhất định, khiến dư địa để xổ số truyền thống tăng trưởng mạnh như giai đoạn trước năm 2017 không còn nhiều.

Doanh nghiệp cũng cho rằng những thay đổi trong hành vi và xu hướng tiêu dùng sau đại dịch Covid-19 đã tác động nhất định đến nhu cầu tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí có thưởng của một bộ phận khách hàng.

Xổ số TP.HCM quá khác biệt

Trong khi đó, Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu ngành với quy mô doanh thu, lợi nhuận quá khác biệt.

Trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận hơn 8.000 tỷ đồng doanh thu, tăng khoảng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Hoạt động kinh doanh xổ số vẫn là nguồn thu chủ lực, đóng góp hơn 97% tổng doanh thu, phần còn lại đến từ các hoạt động như in ấn và cho thuê văn phòng.

Sau khi khấu trừ chi phí, công ty đạt 1.184 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 922 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, cùng tăng 22% so với cùng kỳ.

So với Xổ số kiến thiết Thủ đô, sự chênh lệch không chỉ nằm ở doanh thu mà còn thể hiện rất rõ ở khả năng tạo lợi nhuận. Chỉ trong 6 tháng, Xổ số kiến thiết TP.HCM tạo ra lợi nhuận sau thuế cao gấp 257 lần doanh nghiệp phía Bắc.

Năm 2026, Xổ số kiến thiết TP.HCM đặt mục tiêu doanh thu 17.318 tỷ đồng , lợi nhuận trước thuế dự kiến ở mức 2.005 tỷ đồng .

Sau nửa năm, doanh nghiệp mới hoàn thành khoảng 46% kế hoạch doanh thu nhưng đã đạt gần 60% mục tiêu lợi nhuận.

XỔ SỐ KIẾN THIẾT TP.HCM LÃI HÀNG NGHÌN TỶ MỖI NĂM KQKD hàng năm của Xổ số kiến thiết TP.HCM Tất cả Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Bấm chú thích để phân loại. 0 5,0K 10K 15K 2021 2022 2023 2024 2025 6T/2026 2021 Doanh thu 6.891 2022 Doanh thu 11.080 2023 Doanh thu 12.194 2024 Doanh thu 12.866 2025 Doanh thu 14.227 6T/2026 Doanh thu 8.008 2021 Lợi nhuận trước t… 1.090 2022 Lợi nhuận trước t… 1.090 2023 Lợi nhuận trước t… 1.663 2024 Lợi nhuận trước t… 2.229 2025 Lợi nhuận trước t… 1.994 6T/2026 Lợi nhuận trước t… 1.184 Đơn vị: tỷ đồng; BCTC DN.

Không chỉ có quy mô kinh doanh lớn, Xổ số kiến thiết TP.HCM còn sở hữu nền tảng tài chính đáng kể. Cuối năm 2025, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt trên 3.200 tỷ đồng , trong đó hơn 2.000 tỷ đồng là tiền mặt và tiền gửi ngân hàng.

Trong khi đó, Xổ số kiến thiết Thủ đô chỉ có quy mô tài sản hơn 171 tỷ đồng , trong đó hơn một nửa là tiền mặt, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng.

Theo chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030, doanh nghiệp xổ số phía Nam đặt mục tiêu nâng tổng doanh thu lên hơn 88.750 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 11.110 tỷ đồng . Tốc độ tăng trưởng bình quân được định hướng ở mức khoảng 3% mỗi năm.

Điểm đáng chú ý là sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính, UBND TP.HCM tiếp nhận thêm Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương và Công ty Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu về quản lý. Ba doanh nghiệp hiện vẫn hạch toán độc lập, nhưng nếu nhìn trên quy mô hoạt động, TP.HCM đang hình thành một "cụm" xổ số truyền thống có quy mô đặc biệt lớn.

Trong 6 tháng đầu năm, Xổ số kiến thiết Bình Dương đạt hơn 3.600 tỷ đồng doanh thu, tăng 13%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 482 tỷ đồng , tăng 25% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận doanh thu tăng gần 18%, lên 3.618 tỷ đồng . Lợi nhuận sau thuế đạt 461 tỷ đồng , tăng tới 38%.

Nếu cộng kết quả của cả 3 doanh nghiệp, tổng doanh thu trong nửa đầu năm của nhóm công ty xổ số TP.HCM đạt khoảng 15.226 tỷ đồng , trong khi lợi nhuận sau thuế lên tới 1.865 tỷ.

Với quy mô này, cụm doanh nghiệp xổ số truyền thống do TP.HCM quản lý đang tạo ra khoảng cách rất lớn với các cụm xổ số truyền thống khác trên cả nước.