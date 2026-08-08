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Kinh doanh

'Cá voi', 'cá mập' đang gom Bitcoin

  • Thứ bảy, 8/8/2026 18:50 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Các nhà đầu tư lớn đang âm thầm gom Bitcoin, với hơn 20.000 BTC được tích lũy từ cuối tháng 7, trong khi dòng tiền ETF giao ngay tại Mỹ cũng phục hồi.

Nhu cầu đối với Bitcoin đang quay trở lại. Ảnh: CCN.

Theo CoinDesk, dữ liệu on-chain và dòng vốn ETF cho thấy nhu cầu mua từ các nhà đầu tư lớn đang quay trở lại, phần nào tạo lực đỡ cho Bitcoin trong bối cảnh tiến trình thông qua Đạo luật Minh Bạch (Clarity Act) tại Mỹ bị đình trệ.

Dựa trên dữ liệu blockchain được Santiment theo dõi, nhóm nhà đầu tư “cá voi” và “cá mập” (những ví đang nắm giữ 10-10.000 BTC) đã tích lũy thêm hơn 20.000 BTC, tương đương khoảng 1,2 tỷ USD theo giá thị trường hiện tại, kể từ ngày 29/7.

Santiment nhận định xu hướng các nhà đầu tư lớn tiếp tục tích lũy trong khi nhóm nắm giữ nhỏ lẻ bán ra đang làm gia tăng khả năng Bitcoin quay trở lại vùng 70.000 USD, thay vì giảm xuống dưới 60.000 USD.

Công ty phân tích này cho biết sự trái chiều này có liên quan đến vụ tấn công nhằm vào ví phần cứng Coldcard bắt đầu từ ngày 30/7. Kẻ tấn công được cho là đã lấy đi khoảng 120 triệu USD Bitcoin.

Bên cạnh đó, sự thiếu chắc chắn xoay quanh Đạo luật Minh Bạch cùng diễn biến giá kém tích cực cũng khiến các nhà đầu tư nhỏ lẻ trở nên thận trọng và ít tham gia thị trường hơn.

Không chỉ dữ liệu on-chain, dòng vốn vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ cũng đang phát đi tín hiệu về sự phục hồi thận trọng của nhu cầu từ các nhà đầu tư tổ chức.

Theo dữ liệu từ SoSoValue, các ETF Bitcoin giao ngay niêm yết tại Mỹ đã thu hút 754,69 triệu USD dòng vốn trong tuần này. Nếu duy trì tốc độ hiện tại, đây có thể là tuần hút vốn tốt nhất của nhóm ETF này kể từ tháng 4.

Liya Kalchev, chuyên gia phân tích tại Nexo, cho rằng thay đổi đáng chú ý nhất hiện nằm ở dòng tiền của các tổ chức.

Theo bà, các ETF Bitcoin giao ngay đã hút hơn 500 triệu USD kể từ đầu tháng 8, với dòng tiền liên tục cải thiện trong tuần. Riêng ngày 5/8 ghi nhận hơn 240 triệu USD vốn vào, đánh dấu sự đảo chiều đáng kể so với tháng 6 - thời điểm các quỹ này trải qua tháng hút vốn kém nhất từ trước đến nay.

Dù vậy, việc dòng tiền ETF và hoạt động tích lũy trên blockchain đồng loạt cải thiện vẫn chưa chuyển hóa thành một đợt tăng giá rõ rệt của Bitcoin.

Theo Kalchev, chính sự thiếu phản ứng mạnh của giá lại cung cấp thêm manh mối về loại nhà đầu tư đang tham gia thị trường.

Một số tổ chức giao dịch cho rằng lực mua biên hiện tại có xu hướng mang tính chiến thuật nhiều hơn là một sự tin tưởng mạnh mẽ vào triển vọng dài hạn. Do đó, để câu chuyện phục hồi thực sự hình thành, Bitcoin có thể cần một phiên đóng cửa dứt khoát trên 65.000 USD.

Về mặt kỹ thuật, diễn biến biểu đồ giá Bitcoin vẫn cho thấy khả năng xuất hiện một nhịp tăng đáng kể. Tuy nhiên, thị trường đang phải đối mặt với một lực cản quan trọng khi Thượng viện Mỹ nhiều khả năng sẽ chưa bỏ phiếu về Đạo luật Minh bạch trong tháng này.

Đạo luật này được kỳ vọng sẽ tạo ra khung pháp lý rõ ràng hơn cho thị trường tiền mã hóa tại Mỹ và được xem là một trong những yếu tố có thể mở khóa dòng tiền tổ chức quy mô lớn vào Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số.

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Ngọc Phương Linh

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  • Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

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