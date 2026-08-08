Aeon rút mảng siêu thị khỏi Thái Lan, dồn lực vào Việt Nam

Aeon sẽ bán toàn bộ công ty con vận hành chuỗi siêu thị tại Thái Lan cho Central Food Retail, dành 60% vốn đầu tư tại Đông Nam Á vào thị trường Việt Nam.

Theo Nikkei Asia, Aeon sẽ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Aeon Thái Lan, công ty vận hành hệ thống siêu thị MaxValu và MaxValu Tanjai, cho Central Food Retail vào ngày 30/9. Giá trị thương vụ không được công bố.

Aeon gia nhập thị trường Thái Lan từ năm 1984. Đến nay, tập đoàn còn khoảng 30 siêu thị tại nước này dưới hai thương hiệu MaxValu và MaxValu Tanjai, giảm mạnh so với khoảng 80 cửa hàng vào năm 2016.

Khoảng 1.300 nhân viên của Aeon Thái Lan dự kiến tiếp tục làm việc với điều kiện hiện tại. Sau thương vụ, Aeon sẽ rút khỏi mảng siêu thị tại Thái Lan nhưng vẫn duy trì các hoạt động khác tại nước này, gồm chuỗi nhà thuốc Tsuruha, cơ sở vui chơi giải trí và dịch vụ tài chính.

Việc rút lui diễn ra trong bối cảnh thị trường bán lẻ Thái Lan ngày càng phân hóa. Nhu cầu của người tiêu dùng tập trung rõ hơn vào các nhà bán lẻ cao cấp và giá rẻ, khiến Aeon gặp khó trong việc tạo khác biệt và cạnh tranh với các đối thủ nội địa.

Động thái này cũng nằm trong kế hoạch cải thiện hiệu quả sử dụng vốn và khả năng sinh lời của Aeon. Tập đoàn Nhật Bản đang tái phân bổ nguồn lực sang các thị trường được đánh giá còn nhiều dư địa tăng trưởng, trong đó Việt Nam là một trọng tâm.

60% vốn đầu tư Đông Nam Á dành cho Việt Nam

Trái với động thái thu hẹp tại Thái Lan, Aeon đang đẩy mạnh mở rộng tại Việt Nam.

Trong chiến lược trung hạn 2026-2030, Aeon xác định Việt Nam là thị trường ưu tiên hàng đầu để tập trung đầu tư tại Đông Nam Á. Tập đoàn dự kiến phân bổ khoảng 60% tổng vốn đầu tư tại khu vực Đông Nam Á cho Việt Nam, với mục tiêu đưa quy mô kinh doanh tại thị trường này lên gấp 3 lần hiện nay.

Sau 15 năm hoạt động, hệ sinh thái Aeon tại Việt Nam hiện gồm 11 công ty thành viên, với doanh thu tổng cộng vượt 100 tỷ yen (khoảng 700 triệu USD ) vào cuối năm 2025, tăng 2,5 lần so với năm 2020. Mạng lưới đã mở rộng lên hơn 300 cửa hàng trên nhiều tỉnh, thành, gồm trung tâm mua sắm, trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị, siêu thị quy mô nhỏ và cửa hàng chuyên doanh.

Trong tháng 7, Aeon đã khai trương siêu thị Aeon MaxValu đầu tiên tại TP.HCM, sau khi đã phát triển mô hình này tại nhiều địa phương. Tập đoàn đồng thời tiếp tục mở các siêu thị quy mô nhỏ hơn để bổ sung cho hệ thống trung tâm thương mại lớn.

Ở mảng trung tâm thương mại, Aeon Mall đã khai trương Aeon Mall Đà Nẵng Thanh Khê ngày 3/7, trở thành trung tâm thương mại thứ 8 của doanh nghiệp tại Việt Nam và là trung tâm đầu tiên của Aeon Mall tại Đà Nẵng. Trung tâm có diện tích cho thuê khoảng 21.000 m2, với 54 cửa hàng chuyên doanh.

Danh sách dự án của Aeon Mall hiện có Aeon Mall Thanh Hóa và Aeon Mall Hạ Long, đều dự kiến mở trong nửa cuối năm 2026. Doanh nghiệp cũng đã công bố kế hoạch phát triển Aeon Mall Trần Biên tại Đồng Nai, Aeon Mall Bắc Ninh Tân Tiến và một trung tâm thương mại thứ hai tại Đà Nẵng, Aeon Mall Đà Nẵng Hòa Xuân.

Như vậy, chiến lược của Aeon tại Việt Nam đang dịch chuyển từ việc dựa chủ yếu vào các đại trung tâm thương mại sang mạng lưới đa định dạng, gồm trung tâm thương mại, siêu thị và các cửa hàng quy mô nhỏ hơn. Đây cũng là cách tập đoàn mở rộng độ phủ mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào những dự án bất động sản bán lẻ quy mô lớn.

Central Retail cũng đang tăng tốc

Ở chiều ngược lại, bên mua lại hệ thống siêu thị của Aeon tại Thái Lan cũng đang xem Việt Nam là một trong những động lực tăng trưởng chính.

Central Food Retail là đơn vị thuộc Central Retail Corporation (CRC), tập đoàn bán lẻ lớn của Thái Lan. Central Retail đang hoạt động tại Việt Nam với nhiều mô hình, từ trung tâm thương mại, đại siêu thị đến siêu thị và cửa hàng quy mô nhỏ.

Tính đến 31/3, tập đoàn Thái Lan có 128 cửa hàng tại Việt Nam, cùng 44 plaza. Thị trường Việt Nam đóng góp 23% tổng doanh số của tập đoàn trong quý I, tăng so với mức khoảng 20% của cả năm 2025.

Central Retail tiếp tục tăng hiện diện tại Việt Nam. Ảnh: C.R.

Central Retail đang tiếp tục mở rộng mạng lưới. Tháng 5, doanh nghiệp khởi công GO! Phổ Yên tại Thái Nguyên, dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động trong quý III/2027. Đây sẽ là plaza thứ 46 trong mạng lưới tại Việt Nam. Dự án có diện tích hơn 12.000 m2, trong đó đại siêu thị GO! có diện tích bán lẻ 4.736 m2.

Ở cấp độ tập đoàn, Central Retail xác định Thái Lan và Việt Nam là hai thị trường tăng trưởng trọng tâm. Doanh nghiệp dự kiến đầu tư 16.000-18.000 triệu baht (484- 545 triệu USD ) trong năm 2026, đồng thời mở thêm 22-26 cửa hàng tại hai thị trường này.

Một thay đổi đáng chú ý khác là từ ngày 1/3, Central Retail đã hợp nhất ba đơn vị kinh doanh thực phẩm gồm Central Food Retail tại Thái Lan, Central Food Wholesale và Central Retail Vietnam thành Central Retail Food Group. Khối mới quản lý các thương hiệu như Tops, Tops Food Hall, Tops Daily, GO Wholesale ở Thái Lan và GO!, Tops Market, Lan Chi Mart tại Việt Nam.

Việc tái cấu trúc diễn ra ngay trước khi Central Food Retail tiếp nhận hệ thống siêu thị của Aeon tại Thái Lan, qua đó củng cố thêm vị thế của Central trong mảng bán lẻ thực phẩm tại thị trường này.