Siêu thị tìm cách hạ giá thực phẩm hữu cơ

Dù sự quan tâm của người tiêu dùng tại Việt Nam đối với các sản phẩm hữu cơ dần tăng lên, doanh thu của nhóm hàng này vẫn ở mức khiêm tốn, chủ yếu do giá thành còn cao.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews tại Lễ hội Thực phẩm Hữu cơ 2026 do hệ thống Farmers Market và Organicfood.vn tổ chức vừa qua, ông Võ Thanh Lộc, Giám đốc Thương mại Farmers Market, cho biết những năm gần đây, nhu cầu đối với thực phẩm hữu cơ gia tăng rõ rệt, trong đó mối quan tâm về an toàn thực phẩm là yếu tố quan trọng thúc đẩy người tiêu dùng thay đổi hành vi mua sắm.

Sản phẩm hữu cơ đóng góp khoảng 5% tổng doanh thu

Theo ông Lộc, trong những năm gần đây, nhiều thông tin liên quan đến các vụ việc vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm được công bố. Điều này khiến người tiêu dùng lo lắng hơn về chất lượng thực phẩm sử dụng hàng ngày và chủ động tìm kiếm những nguồn thực phẩm an toàn hơn cho bản thân và gia đình. Đây cũng là lý do giúp thực phẩm hữu cơ ngày càng được nhiều người lựa chọn.

Ngoài các thực phẩm hữu cơ tươi sống, Farmers Market cũng đang mở rộng danh mục sản phẩm tiện lợi đạt chứng nhận hữu cơ, bao gồm sản phẩm chế biến sẵn có chứng nhận hữu cơ trong nước và quốc tế.

Ông Võ Thanh Lộc, Giám đốc Thương mại Farmers Market, chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: BTC.

Về cơ cấu kinh doanh, ông Lộc cho biết doanh nghiệp hiện phân phối khoảng 5.000 sản phẩm, trong đó có khoảng 400 sản phẩm đạt chứng nhận hữu cơ trong nước và quốc tế. Đáng chú ý, nhóm sản phẩm hữu cơ chỉ đóng góp khoảng 5% tổng doanh thu của hệ thống. Riêng đối với nhóm thực phẩm tươi sống, tỷ trọng doanh thu từ sản phẩm hữu cơ đạt khoảng 10%.

Theo ông, đây vẫn là tỷ lệ khá khiêm tốn. Tuy nhiên, những năm gần đây, doanh thu từ nhóm thực phẩm hữu cơ đang ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 8-10%/năm. Đại diện Farmers Market nhận định khi các nhà sản xuất và bán lẻ tiếp tục cải thiện chất lượng, đa dạng hóa danh mục sản phẩm và tối ưu chi phí để đưa giá thành xuống mức hợp lý hơn, thị trường sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng.

"Việc phát triển thực phẩm hữu cơ và khuyến khích người tiêu dùng sử dụng thực phẩm hữu cơ là một chặng đường rất dài. Không chỉ tại Việt Nam mà trên toàn thế giới, thực phẩm hữu cơ đều có giá trị và giá thành cao hơn so với thực phẩm canh tác theo phương thức truyền thống", ông Lộc nói thêm.

Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, giá bán vẫn là một trong những rào cản lớn đối với sự phát triển của phân khúc này. Ông cho biết thực phẩm hữu cơ được sản xuất theo quy trình canh tác phức tạp hơn nên chi phí sản xuất cũng cao hơn so với thực phẩm thông thường.

Ngoài ra, sản lượng sản xuất trong nước cũng như lượng hàng nhập khẩu đều chưa lớn, khiến chi phí phân bổ trên mỗi sản phẩm còn cao, từ đó giữ mặt bằng giá ở mức cao hơn so với thực phẩm thông thường.

Để từng bước giảm giá thành, doanh nghiệp đang nỗ lực kết nối các nhà sản xuất và bán lẻ thành một cộng đồng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất và tiêu thụ. Theo ông Lộc, việc gia tăng sản lượng, nâng cao doanh thu và tối ưu chuỗi cung ứng sẽ góp phần giảm chi phí, từ đó hạ giá thành sản phẩm để nhiều người tiêu dùng có thể tiếp cận hơn.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng liên tục tìm kiếm các sản phẩm mới nhằm đa dạng hóa lựa chọn cho người tiêu dùng, qua đó duy trì thói quen sử dụng thực phẩm hữu cơ trong thời gian dài.

Canh tác hữu cơ tại Việt Nam dần cải thiện

Liên quan đến tình trạng một số đơn vị gắn nhãn "hữu cơ" cho sản phẩm nhưng thực tế không đáp ứng tiêu chuẩn, ông Lộc cho biết Farmers Market đang áp dụng quy trình kiểm soát đầu vào tương tự các hệ thống siêu thị và nhà phân phối lớn. Cụ thể, tất cả nhà cung cấp khi đưa sản phẩm vào hệ thống đều phải cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng nhận và hồ sơ công bố theo quy định.

Bộ phận quản lý chất lượng chuyên trách cũng sẽ kiểm tra tính xác thực của các giấy chứng nhận, đồng thời tổ chức các hoạt động khảo sát, trực tiếp tại cơ sở sản xuất và nông trại nhằm đảm bảo tính minh bạch của toàn bộ quy trình.

Những năm gần đây, doanh thu nhóm thực phẩm hữu cơ ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 8-10%/năm tại hệ thống Farmers Market. Ảnh: Anh Nguyễn.

Đánh giá về sự thay đổi trong tư duy sản xuất của nông dân và doanh nghiệp, ông Lộc cho biết kiến thức cũng như nhận thức về canh tác và sản xuất hữu cơ tại Việt Nam đang được cải thiện rõ rệt.

Thực tế, theo ông Nguyễn Vũ Minh Quân, Giám đốc Công ty TNHH Sunny Harvest - một đơn vị cung ứng nông sản hữu cơ, để có mặt tại hệ thống bán lẻ hiện đại, nông sản phải đáp ứng nhiều yêu cầu chặt chẽ về vệ sinh, an toàn thực phẩm và chất lượng đầu vào.

"Phân bón phải có nguồn gốc rõ ràng, ngay cả phân hữu cơ cũng cần đáp ứng các tiêu chuẩn, chứng nhận liên quan. Mẫu rau phải được kiểm nghiệm dư lượng và các chỉ tiêu vi sinh như E. coli, Salmonella", ông Quân chia sẻ.

Ở thời điểm hiện tại, nhiều hiệp hội, tổ chức chứng nhận hữu cơ quốc tế và trong nước tham gia thị trường Việt Nam cũng như thường xuyên tổ chức các khóa tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân và doanh nghiệp. Ngoài ra, sự phát triển của công nghệ cũng giúp người sản xuất dễ dàng tiếp cận thông tin, tài liệu và các hướng dẫn liên quan đến sản xuất hữu cơ.

Trong khi đó, người tiêu dùng hiện nay có điều kiện tiếp cận nhiều nguồn thông tin thông qua Internet cũng như các hoạt động truyền thông do cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội, tổ chức chứng nhận, nhà sản xuất và nhà bán lẻ triển khai.

Nhờ đó, người tiêu dùng ngày càng hiểu rõ hơn về thực phẩm hữu cơ cũng như ý nghĩa của các chứng nhận hữu cơ. Họ không chỉ quan tâm đến sản phẩm hữu cơ mà còn biết cách kiểm tra, truy xuất nguồn gốc và xác minh tính xác thực của các chứng nhận trước khi quyết định mua hàng. Điều này cho thấy mức độ hiểu biết và khả năng nhận diện thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng đang ngày càng được nâng cao.