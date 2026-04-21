Kiwi ruột đỏ New Zealand hơn 300.000 đồng/kg vẫn hút khách mua

Loại kiwi ruột đỏ New Zealand, có thể ăn được cả vỏ, lần đầu nhập khẩu về Việt Nam với giá hơn 300.000 đồng/kg lại được nhiều khách hàng "săn đón" nhiệt tình.

Vào khoảng đầu tháng 4 năm nay, sản phẩm kiwi ruột đỏ New Zealand lần đầu được nhập khẩu chính ngạch và bày bán rộng rãi trên thị trường. Ảnh: Maui Foods.

Khoảng đầu tháng 4 năm nay, tại các cửa hàng trái cây cao cấp và chuỗi siêu thị liên tục bày bán loại kiwi ruột đỏ (RubyRed) nhập khẩu chính ngạch từ New Zealand. Sản phẩm này nhanh chóng thu hút người tiêu dùng bởi màu sắc lạ mắt và hương vị đặc trưng, dù có mức giá không hề rẻ.

Giá cao gấp đôi kiwi xanh nhập khẩu

Gần đây, chị Trâm Nguyễn (sống tại phường Gia Định) bắt gặp nhiều bài quảng cáo về một loại kiwi ruột đỏ nhập khẩu New Zealand, do đó chị đã đặt mua thử sản phẩm này với giá 350.000 đồng/kg. Theo chị nhận xét, loại trái này có vị ngọt thơm, chua dịu nhẹ và thậm chí có thể ăn được cả vỏ.

Tương tự, chị Huỳnh Giao (sống tại phường Âu Cơ) cũng tranh thủ mua một hộp kiwi ruột đỏ khi đi siêu thị với giá "mềm" hơn khoảng 300.000 đồng/kg. Trước đây, chị Giao chỉ có thể đặt mua hàng xách tay với giá hơn 500.000 đồng/kg nhưng phải chờ trong thời gian dài. "Còn hiện tại, sản phẩm này được bán rộng rãi tại các siêu thị và cửa hàng trái cây nên rất tiện lợi cho người tiêu dùng", chị chia sẻ.

Theo ghi nhận, từ khoảng đầu tháng 4, các hệ thống siêu thị lớn như Emart, Tops Market, Co.opmart… bắt đầu giới thiệu sản phẩm kiwi ruột đỏ New Zealand trên các kệ hàng tại nhiều chi nhánh. Tuy nhiên, dự kiến sản phẩm này chỉ được bán trong 7-8 tuần bởi số lượng có hạn.

Hiện, chuỗi siêu thị Emart đang bán kiwi ruột đỏ nhập khẩu từ New Zealand với giá ưu đãi 299.000 đồng/kg, trong khi loại hộp 4-6 trái (0,5-0,6 kg) có giá dao động 139.000-179.000 đồng/hộp.

Còn tại Topsmarket, một hộp 4 trái kiwi ruột đỏ hiện được giảm giá từ 139.000 đồng/hộp xuống còn 125.000 đồng/hộp. Trong khi đó, hệ thống siêu thị Co.opmart đang áp dụng mức giá 319.000 đồng/kg kiwi ruột đỏ, còn hộp 4-6 trái dao động 142.000-189.000 đồng/hộp.

Chuỗi siêu thị Emart hiện bán kiwi ruột đỏ với giá ưu đãi 299.000 đồng/kg. Ảnh: Anh Nguyễn.

Tại chuỗi siêu thị thực phẩm cao cấp Farmers Market, loại kiwi ruột đỏ nhập khẩu New Zealand có mức giá tăng dần theo kích thước trái. Cụ thể, kiwi ruột đỏ size M có giá 369.000 đồng/kg, còn loại XL có giá 399.000 đồng/kg. Khách hàng có thể chọn mua lẻ hộp 2 trái với giá dao động 69.000-99.000 đồng/hộp và hộp 4 trái có giá 139.000-189.000 đồng/hộp, tùy kích thước trái.

Với mức giá trên, loại kiwi ruột đỏ này hiện đắt hơn khoảng 20% so với kiwi ruột vàng, thậm chí mắc hơn gấp đôi so với kiwi xanh nhập khẩu từ New Zealand.

Doanh số "áp đảo"

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Võ Thanh Lộc, Giám đốc Thương mại tại Farmers Market, cho biết đây là năm đầu tiên hệ thống mở bán kiwi ruột đỏ. Còn các năm trước, sản phẩm này chưa được nhập khẩu chính ngạch nên thị trường chỉ có hàng xách tay với số lượng hiếm, giá thành cao và phải đặt trước thời gian dài.

Khi vào mùa, kiwi ruột đỏ New Zealand thường xuất hiện sớm nhất trên thị trường, sau đó kiwi xanh và vàng mới lần lượt được bày bán vào khoảng tuần cuối tháng 4.

Về mặt doanh số, ông Lộc cho biết hiện tại, kiwi ruột đỏ đang "áp đảo" so với các loại kiwi nhập khẩu từ Trung Quốc. Khi kiwi xanh và vàng vào chính vụ, ông Lộc tin rằng doanh số của kiwi ruột đỏ vẫn có thể đủ sức cạnh tranh.

Đại diện Farmers Market chia sẻ do sản phẩm kiwi ruột đỏ New Zealand đang nhận được phản ứng rất tích cực, hệ thống sẽ tăng lượng hàng nhập vào để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong thời gian tới.

Giá kiwi ruột đỏ tại Farmers Market khác nhau tùy kích thước trái. Ảnh: Anh Nguyễn.

Về phía thương hiệu kiwi Zespri Việt Nam, đại diện đơn vị cho biết đây là năm đầu tiên sản phẩm kiwi ruột đỏ được nhập khẩu chính ngạch về Việt Nam. "Kiwi xanh và vàng đã có mặt một thời gian dài trên thị trường, đây là lúc người tiêu dùng cần một hương vị và sản phẩm mới", vị đại diện nói thêm.

Tuy nhiên, quá trình vận chuyển về Việt Nam phải trải qua nhiều công đoạn, kéo dài đến 2 tháng. Cụ thể, kiwi ruột đỏ được thu hoạch vào khoảng tháng 2, sau đó vận chuyển từ New Zealand và cập cảng Việt Nam vào tháng 3. Đến đầu tháng 4, sản phẩm mới được phân phối trên thị trường với số lượng có hạn trong 7 tuần.

Theo Zespri, điểm khác biệt của kiwi ruột đỏ so với các loại kiwi khác trên thị trường nằm ở hàm lượng dinh dưỡng và hương vị. Kiwi ruột đỏ có kích thước trái nhỏ hơn so với kiwi xanh và vàng, nhưng lại có hàm lượng vitamin C và K cao hơn, đồng thời loại trái này cũng chứa chất chống oxy hóa. Về hương vị, kiwi ruột đỏ cũng ngọt và mọng nước hơn kiwi xanh và vàng.

Dù mới mở bán hơn 2 tuần, đại diện Zespri cho biết phản hồi từ các khách hàng và đối tác rất tích cực, do đó đơn vị đang xem xét để có thể nâng lượng hàng lên vào mùa vụ năm sau.