Xoài Australia 'đi máy bay' về Việt Nam giá cả triệu đồng/kg

  • Chủ nhật, 9/11/2025 09:33 (GMT+7)
  • 13 phút trước

Giống xoài Kensington Pride mới được các cửa hàng nhập về Việt Nam từ cuối tháng 10, giá bán đắt gấp nhiều lần hàng nội nhưng vẫn "cháy hàng".

Xoài Kensington Pride (còn gọi là xoài Bowen) gần đây đang được các cửa hàng trái cây nhập khẩu tại Hà Nội và TP.HCM nhập vào từ Australia qua đường hàng không và bán với giá rất cao từ 600.000 đồng cho tới gần 800.000 đồng/kg nhưng vẫn hút khách.

Chị Nguyễn Ngọc Hương Ly, chủ một cửa hàng trái cây nhập khẩu tại phố Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết cửa hàng bắt đầu nhập giống xoài Kensington Pride từ cuối tháng 10.

nhap khau, dat do, nhap khau anh 1

Xoài Kensington Pride được nhập khẩu qua đường hàng không về Việt Nam.

''Cửa hàng chỉ nhập duy nhất 1 thùng xoài Kensington Pride, giá bán ra là 600.000/kg. Đây là đơn hàng được khách quen đặt riêng để làm quà biếu, tặng'', chị Ly nói.

Chị Ly cho biết, giống xoài Kensington Pride là loại mới xuất hiện tại Việt Nam và khá đắt đỏ. Cửa hàng chỉ nhập về khi có khách đặt trước, không nhập ồ ạt do chi phí vận chuyển và bảo quản cao.

"Trái xoài có thịt mềm, vị thơm đậm, ngọt thanh và hơi chua nhẹ. Để vận chuyển về Việt Nam, xoài phải được bảo quản lạnh liên tục, do đó chi phí vận chuyển cao, dẫn tới giá bán ra cũng cao hơn gấp nhiều lần hàng nội'', chị Ly thông tin.

nhap khau, dat do, nhap khau anh 2

Xoài Kensington Pride đang rất hút khách Việt, dù giá đắt đỏ.

Tương tự, một cửa hàng trái cây nhập khẩu tại phường Bình Thạnh (TP.HCM) cũng đang bán xoài Kensington Pride với giá bán lẻ 600.000 đồng/kg. Xoài được đóng thùng 7 kg, giá là 3,7 triệu đồng/thùng.

"Xoài được nhập khẩu 100% bằng đường hàng không. Đợt hàng lần này về khoảng 5 thùng, có những trái siêu to khoảng 1 đến 1,2kg'', chủ cửa hàng cho biết.

Đáng chú ý, một cửa hàng khác ở TP.HCM đang bán loại xoài Malibu vị dừa nhập khẩu từ Australia với giá 780.000 đồng/kg. Theo người bán, đây là giống xoài lai tạo giữa giống xoài Irwin và giống xoài Kensington Pride. Xoài Malibu có hương vị dừa rất đặc biệt.

''Xoài Malibu mang tới nhiều lợi ích cho sức khỏe nhờ vào hàm lượng vitamin cao. Đây cũng là loại quả cao cấp, độc lạ, rất phù hợp làm quà biếu tặng khách hàng, đối tác'', người bán giới thiệu.

Xoài Kensington Pride là giống xoài nổi tiếng và hiện phổ biến nhất ở Australia. Mặc dù có nguồn gốc từ Ấn Độ nhưng tên gọi “Kensington Pride” lại được đặt tên theo quận Kensington ở Sydney - nơi giống xoài này được giới thiệu lần đầu tiên tại Úc. Hiện loại trái cây này được trồng chủ yếu ở các vùng Queensland và Northern Territory.

Tại Australia, xoài Kensington Pride được bán lẻ với giá khoảng 4 USD/quả, tương đương trung bình khoảng 165.000 - 200.000 đồng/kg.

https://vtcnews.vn/xoai-uc-di-may-bay-vao-viet-nam-gia-gan-1-trieu-dong-kg-van-chay-hang-ar985834.html

Theo Hiếu Nguyễn/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

nhập khẩu đắt đỏ nhập khẩu xoái trái cây nông sản

