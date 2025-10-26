Trái cây, bò Mỹ ồ ạt về Việt Nam

Làn sóng hàng hóa từ Mỹ vào Việt Nam mạnh mẽ sau loạt điều chỉnh ưu đãi thuế nhập khẩu về mức 0%.

Theo Cục Hải quan, trong 9 tháng năm nay, nhập khẩu hàng hoá từ Mỹ đạt hơn 13,6 tỷ USD , tăng hơn 23% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 2,5 tỷ USD .

Nổi bật nhất là các sản phẩm như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện. Trong 9 tháng, Việt Nam đã chi hơn 4 tỷ USD , tăng khoảng 24% so với cùng kỳ năm ngoái để nhập khẩu nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện từ Mỹ. Đây là nhóm có quy mô lớn nhất trong sản phẩm nhập khẩu từ thị trường này phản ánh làn sóng nâng cấp công nghệ, thay thế linh kiện và tăng công suất ở các ngành điện tử, viễn thông, thiết bị y tế…

Nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 915,3 triệu USD , tăng 14,6%; chất dẻo nguyên liệu đạt 854,9 triệu USD , tăng khoảng 46%. Mức tăng này thể hiện nhu cầu ổn định, thậm chí mở rộng ở các phân khúc bao bì, nhựa kỹ thuật và công nghiệp phụ trợ khi doanh nghiệp chuẩn bị hàng cho mùa cao điểm cuối năm và đơn hàng 2026.

Đặc biệt, sau khi Việt Nam ký biên bản ghi nhớ với Mỹ, sản lượng nhập khẩu hàng hóa nông sản từ nước này tăng mạnh. Điển hình nhất là, Việt Nam chi hơn 1,1 tỷ USD nhập 650.000 tấn bông từ thị trường Mỹ, tăng 84,2% so với cùng kỳ năm ngoái; trở thành nhà cung cấp bông lớn nhất của Việt Nam.

Kim ngạch nhập khẩu đậu tương từ thị trường Mỹ trong 9 tháng đạt 301 triệu USD , gấp 2,5 lần so với năm ngoái; rau quả đạt 413 triệu USD , tăng 35,8%, phản ánh sức mua ổn định của phân khúc trung - cao cấp tại đô thị và nhóm thực phẩm chế biến.

Trái cây Mỹ nhập về Việt Nam có xu hướng tăng mạnh.

Đại diện một doanh nghiệp phân phối thực phẩm cao cấp tại TP Hà Nội cho biết, tỷ trọng hàng Mỹ trong cơ cấu nhập khẩu của công ty đã tăng từ 28% lên 40% chỉ trong vòng 9 tháng. Táo, nho, cherry, cam ruột đỏ từ Mỹ tăng đều đặn từ đầu năm, đến thịt bò, gà đông lạnh, doanh số bán sản phẩm này tăng 25-30% và hầu hết khách hàng trung - cao cấp đều ưa chuộng hàng Mỹ”, vị này chia sẻ.

Công ty TNHH TM Thực phẩm nhập khẩu USA Foods chia sẻ, kim ngạch nhập từ Mỹ của công ty trong 9 tháng vừa qua tăng đến 30% so cùng kỳ năm ngoái. Với việc thuế nhập khẩu từ thị trường này giảm, nhiều doanh nghiệp đang chuyển hướng sang nhập từ thị trường Mỹ nhiều hơn.

Trao đổi với PV Tiền Phong, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh nhận định, đà tăng mạnh của hàng Mỹ vào Việt Nam là diễn biến tích cực và “đúng kỳ vọng” trong chiến lược thu hẹp dần chênh lệch thương mại giữa hai nước. Theo ông Doanh, hàng hoá Mỹ vào Việt Nam lâu nay tập trung ở hai trục chính: Nông sản, hàng tiêu dùng chất lượng cao và nguyên liệu đầu vào cho sản xuất chế biến. Ở cả hai nhóm này, hàng Mỹ có lợi thế rất rõ về tiêu chuẩn an toàn, tính ổn định chất lượng và độ tin cậy truy xuất nguồn gốc.

Đặc biệt, mặt bằng giá đang trở nên cạnh tranh hơn hẳn khi các hàng rào thuế quan liên tục được hạ thấp, thậm chí nhiều mặt hàng đã về mức 0%. “Sản lượng nông sản Mỹ tăng vọt thời gian qua không phải ngẫu nhiên - đó là kết quả trực tiếp từ việc thuế hạ, giá hợp lý hơn và doanh nghiệp Việt Nam sẵn sàng chuyển chuỗi cung ứng rất nhanh,” ông Doanh nhấn mạnh.

Theo ông Doanh, dư địa tăng trưởng lớn nhất trong thời gian tới, sẽ nằm ở nhóm công nghệ cao; sản phẩm bán dẫn, khí LNG… vốn có nhu cầu lớn tại Việt Nam, nhưng đang cần thêm thời gian để doanh nghiệp hiểu sâu chuỗi cung ứng Mỹ và xây dựng niềm tin hợp tác dài hạn.