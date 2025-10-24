Gà 'made in Vietnam' lên kệ siêu thị Nhật Bản bằng cách nào?

CPV Food Bình Phước vừa chạm mốc xuất khẩu 10.000 tấn thịt gà chế biến sang Nhật Bản, nâng tổng giá trị xuất khẩu tích lũy giai đoạn 2021-2025 đạt hơn 1.700 tỷ đồng.

Một số sản phẩm thịt gà chế biến của C.P. Việt Nam dành cho các thị trường xuất khẩu. Ảnh: Anh Nguyễn.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews bên lề sự kiện CPV Food Bình Phước kỷ niệm cột mốc xuất khẩu 10.000 tấn thịt gà chế biến sang Nhật Bản mới đây, ông Pawalit Ua-Amornwanit, Tổng giám đốc C.P. Việt Nam, cho biết năm 2023, công ty đã thành công đưa lô thịt gà chế biến xuất khẩu đầu tiên sang Nhật Bản dù phải trải qua nhiều khó khăn.

Vì vậy, việc đạt được cột mốc này giúp công ty tự tin hơn khi mở rộng sang các thị trường khác, dĩ nhiên vẫn cần điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu riêng của từng thị trường.

Những thách thức lớn nhất trước cột mốc 10.000 tấn thịt gà

Nhớ lại thời điểm bắt đầu triển khai dự án, ông Pawalit Ua-Amornwanit cho biết rơi vào đúng giai đoạn dịch Covid-19 nên mọi hoạt động bị ngưng trệ. Dù đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhiều mặt, các chuyên gia Nhật Bản vẫn gặp khó khăn trong việc di chuyển sang nhà máy nhằm đánh giá, kiểm định và cấp phép xuất khẩu cho sản phẩm.

Theo ông, ban đầu người Nhật vẫn còn băn khoăn liệu sản phẩm từ Việt Nam có đạt tiêu chuẩn cao hay không, nhưng giờ đây, ông khẳng định các lô thịt gà Việt đã đáp ứng những tiêu chuẩn khó tính của nước này.

"Họ cũng cần đảm bảo rằng sản lượng không chỉ đủ, mà còn đáp ứng tiêu chuẩn nghiêm ngặt và được cung cấp lâu dài, bền vững", đại diện C.P. Việt Nam nói thêm.

Ông Pawalit Ua-Amornwanit, Tổng giám đốc C.P. Việt Nam phát biểu tại sự kiện CPV Food Bình Phước kỷ niệm cột mốc xuất khẩu 10.000 tấn thịt gà chế biến sang Nhật Bản. Ảnh: Anh Nguyễn.

Thực tế, doanh nghiệp không thể bán trực tiếp sản phẩm cho khách hàng mà phải thông qua các kênh phân phối và đối tác địa phương. Ví dụ, nếu muốn bán sản phẩm qua hệ thống 7-Eleven Nhật Bản, CPV Food Bình Phước phải hợp tác với công ty quản lý kênh này để tìm hiểu thị trường, từ đó nghiên cứu và phát triển sản phẩm phù hợp với thị trường và yêu cầu của đối tác phân phối.

Gần đây, hai Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản cũng đã tích cực hỗ trợ và thúc đẩy quá trình thiết lập mối quan hệ giữa 2 nước trong lĩnh vực xuất khẩu gia cầm, qua đó giúp Việt Nam có thể chính thức đưa sản phẩm gà sang Nhật Bản.

"Chúng tôi cảm kích sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy và thiết lập quan hệ G2G (chính phủ - chính phủ), qua đó mở ra cơ hội không chỉ cho C.P. Việt Nam mà còn cho cả ngành chăn nuôi Việt Nam", Tổng giám đốc C.P. Việt Nam nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh cột mốc 10.000 tấn chỉ là bước khởi đầu trong việc giới thiệu sản phẩm gia cầm chế biến của Việt Nam ra thị trường thế giới.

Trước mắt, việc "đặt chân" đến thị trường khó tính như Nhật Bản là "bàn đạp" để C.P Việt Nam mở rộng sang các thị trường khác. Dù vậy, mỗi nước có các tiêu chuẩn nhập khẩu hàng hóa riêng biệt và công ty phải nỗ lực đáp ứng nhu cầu của từng khách hàng.

Ví dụ, liên quan đến phúc lợi động vật, thị trường châu Âu yêu cầu công đoạn treo gà phải do con người thực hiện thay vì tự động hóa bằng máy móc. Hiện, nhà máy ở Bình Phước đang học hỏi kinh nghiệm từ Thái Lan, nơi đã xuất khẩu thành công sản phẩm sang châu Âu.

Tương tự, tiêu chuẩn Halal cũng có nhiều cấp độ khác nhau. Dù sản phẩm CPV Food Bình Phước đáp ứng tiêu chuẩn Halal của Việt Nam, tiêu chuẩn này cũng chỉ được chấp nhận tại một số nước như Malaysia, Indonesia, Singapore và Nhật Bản. Còn ở Trung Đông, tiêu chuẩn Halal sẽ có nhiều khác biệt.

Đẩy mạnh hợp tác với Nhật Bản và mở rộng đến các thị trường khác

Cũng tại buổi chia sẻ, ông Pawalit Ua-Amornwanit cho biết hiện tại, công ty đang tập trung mở rộng thị trường cho nhóm sản phẩm hiện có, đặc biệt hợp tác với phía Nhật Bản.

"Các loại thủy sản như tôm, cá đã được nhiều công ty xuất khẩu sang Nhật. Nhưng về gia cầm, đặc biệt là thịt gà, CPV Food Bình Phước là một trong những đơn vị tiên phong", ông nhấn mạnh.

Hiện, CPV Food Bình Phước đang xây dựng hệ thống phân phối sản phẩm nhằm mở rộng quy mô tại thị trường Nhật Bản và nhà máy cũng đã gần đạt công suất tối đa.

Từ năm đầu tiên đến nay, sản lượng xuất khẩu đã tăng gấp 6 lần, công ty hy vọng sản lượng sẽ tiếp tục tăng gấp đôi trong năm sau.

Các đối tác Nhật Bản thăm nhà máy CPV Food Bình Phước trong khuôn khổ sự kiện. Ảnh: BTC.

Gần đây, công ty đón tin vui khi được cấp phép xuất khẩu sang Singapore, trong khi Chính phủ Việt Nam cũng đang xây dựng quan hệ G2G với Hàn Quốc trong lĩnh vực này. Doanh nghiệp đồng thời hướng tới các thị trường khác như EU và Anh.

Đại diện C.P. Việt Nam nhận định nếu muốn phân phối toàn cầu, G2G là yếu tố then chốt. Hiện, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) cũng như Bộ Công Thương đang phối hợp nhằm thúc đẩy việc thiết lập G2G tại Hàn Quốc và Singapore. Khi cấp giấy phép, các cơ quan chức năng phải tiến hành kiểm tra và đánh giá tại công ty.

"Còn tại thị trường châu Âu, Chính phủ Việt Nam cũng đang thúc đẩy các hoạt động G2G. Dù Việt Nam có các hiệp định thương mại tự do (FTA) giúp giảm thuế, hàng hóa vẫn không thể xuất khẩu được khi thiếu đi hợp tác G2G", ông Pawalit cho biết.

Từ năm 2022 đến nay, C.P. Việt Nam đã xuất khẩu sang Nhật Bản nhiều sản phẩm thịt gà chế biến như thịt gà chiên, thịt gà nướng. Những sản phẩm này đang được bày bán tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi cũng như được nhiều nhà hàng tin dùng, đóng góp vào việc đáp ứng nhu cầu về thịt gà chế biến tại Nhật Bản.

Trong tương lai, CPV Food Bình Phước sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp Nhật Bản dưới sự hướng dẫn của Đại sứ quán Nhật Bản, thông qua việc đầu tư vào công nghệ chế biến tiên tiến, thúc đẩy phát triển bền vững và tạo ra giá trị lâu dài cho cả hai bên.

Với tổng vốn đầu tư 250 triệu USD , CPV Food Bình Phước là tổ hợp gia cầm khép kín đầu tiên tại Việt Nam, từ trang trại đến chế biến, được giám sát bằng hệ thống số hóa và kiểm soát nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và chất lượng sản phẩm.